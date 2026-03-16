H&M、カスタムルックでキム・ジフンのオスカーレッドカーペットに登場

H&M

3月15日、H&M は第98回アカデミー賞というハリウッド最大の祭典に参加しました。

グローバルファッションタレントでクリエイターのキム・ジフンが、H&M の一点物のカスタムデザインをまとい、レッドカーペットを歩きました。

これまで H&M は、H&M Studio やグローバルアンバサダーとしての活動、AW2025ショーでのランウェイデビュー、そして今回の初のオスカー挑戦まで、ジフンの歩みをともにしてきました。今回のルックは、H&M Studio などの特徴的なコレクションを手がける社内デザインチームが制作し、ジフンの大胆で洗練されたモダンラグジュアリーなムードを軸にデザインされました。

構築的なブロッシュピンクのガウンは、ドラマティックかつ上質な仕上がり。繊細で透明感のあるビーディングレースの下に見えるボーン入りのコルセット、開いた背中、鎖骨を美しく見せるネックライン、大胆なスリット、そして存在感のあるトレーンが特徴です。レースからのさりげない肌見せが奥行きと質感、女性らしいニュアンスを与え、袖口やスリット部分のラッフル、洗練された建築的なヒップのアクセントがルックを完成させています。

「オスカーはファッションにとって究極の舞台であり、その瞬間に参加できることは私たちにとって非常に特別です。ジフンらしさを表現するカスタムルックを共に作り上げる過程はとても素晴らしいもので、H&M のデザイン力と彼女独自のスタイルが融合しました。レッドカーペットで彼女が堂々とそのルックを着こなす姿を見ることは、私たちが望んでいたものでした。彼女の特別な夜に関われたことを、とても誇りに思います。」

H&M Studio コレクションデザイナー、カトリン・ドイチュ

「オスカーのレッドカーペットをカスタムガウンで歩くなんて想像したこともありませんでしたが、レースも、輝きも、シルエットもこのドレスのすべてのディテールが“私らしさ”に溢れていました。このような機会をいただけたことに本当に感謝していますし、最初から最後まで私の声にしっかり耳を傾け、夢のドレスを形にしてくれた H&M チームとのコラボレーションは本当に楽しいものでした。ティーンの頃から買い物をしていたブランドと一緒にこんな特別なものを作れたなんて、今でも信じられません。一生忘れられないドレスになりました。本当にプリンセスになった気分でした。」

キム・ジフン