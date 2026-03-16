『磁歪材料／磁気伸縮性材料：磁場エネルギーハーベスティング白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『磁歪材料／磁気伸縮性材料：磁場エネルギーハーベスティング白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、磁歪材料（Magnetostrictive Materials）および磁気伸縮性材料の全領域を網羅した、2026年版の最新産業白書である。磁界・振動・機械力エネルギーを相互変換する「スマートマテリアル」として、磁歪材料は現在、産業オートメーション・自動車・航空宇宙・医療・スマートインフラという五大産業領域で同時多発的に採用が加速している。

グローバル市場規模は2024年時点で約13億米ドル（複数調査機関の平均値）と推計され、2030年代前半には年率7～9%のCAGRで20億米ドル超への拡大が確実視される。本白書は、材料技術・デバイス構成・産業応用・投資動向・実装ロードマップをマルチアングルで解析し、事業戦略立案に直結するインテリジェンスを提供するものである。

■ 利用シーン

本レポートが最も価値を発揮する具体的なシーンは以下の通りである。

▼ 事業企画・新規参入検討

● 磁歪材料市場への参入タイミングと投資優先度を判断するための市場規模・CAGR・地域別成長データの活用

● APAC（アジア太平洋）市場を主戦場とした競争ポジショニング戦略の策定

▼ R&D・製品開発

● Terfenol-D（Tb-Dy-Fe）、Galfenol（Fe-Ga）、Fe-Co合金、アモルファス磁歪リボン（Metglas系）など材料系ごとの性能比較と用途最適化の検討

● 磁歪MEMS・薄膜センサー・複合材料（エポキシ系複合）の設計・実装ロードマップの参照

▼ 調達・サプライチェーン管理

● 希土類（テルビウム・ジスプロシウム）依存リスクの定量評価と、レアアースフリー代替材（Galfenol・Fe-Co）への移行計画策定

● グローバルサプライチェーン上の主要プレーヤー（TdVib・Grirem・TDK・KYOCERA・Metglas・VACUUMSCHMELZE等）の特定と連携先候補の絞り込み

▼ 技術インテリジェンス・競合調査

● 74テーマに及ぶ応用分野別章（産業オートメーション・医療・防衛・宇宙・海洋・スマートインフラ等）の横断的参照

● ナノ磁歪・バイオセンサー・マグネトミキシング・スマートボルト等の先端・新興アプリケーションの動向把握

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される戦略的アクションプランを優先度順に示す。

▼ １. 希土類フリー化への早期シフト（短期：～2028年）

Terfenol-D（Tb・Dy依存）からGalfenol（Fe-Ga）・Fe-Co系材料へのロードマップを具体化する。ESG・サプライチェーン強靭化・コスト削減の三点が同時に達成できる最優先施策である。

▼ ２. IoT×エネルギーハーベスティングの実用化加速（短～中期）

磁歪エナジーハーベスタを核としたバッテリーレスIoTノードの実装を推進する。振動発電・磁場エネルギー回収の組み合わせによる自己給電型センサーノードは、橋梁・プラント・電力インフラの構造ヘルスモニタリング（SHM）市場において最も即効性の高い参入機会となる。

▼ ３. APAC市場での産学連携エコシステム構築（中期：3～7年）

中国・日本・韓国・ASEANにおける先進製造投資を取り込むため、地域内サプライチェーンの形成と大学・研究機関（MIT・東大・産総研・NIMS・KAIST等）との産学連携を強化する。APAC発の材料イノベーション（Fe-Ga薄膜MEMS・スマートコンポジット等）の取り込みが競争優位の源泉となる。

▼ ４. AI×デジタルツインによる材料開発の高速化（中～長期）

AI／シミュレーションを活用した組成・構造最適化と、3Dプリンティングによるニアネットシェイプ製造を組み合わせる。量産コストダウンと高機能化の両立が、磁歪材料の用途拡大を最大化する鍵である。

▼ ５. 医療・バイオセンサー領域への戦略的投資（中～長期：5～10年）

磁気弾性バイオセンサー・バイオ磁歪センサーは、ラベルフリー・バッテリーレス・体内埋植対応という特性から次世代医療診断デバイスとして高成長が見込まれる。臨床規制対応（IEC 62304・FDA・CE）と並行した技術開発が不可欠である。

■ 推奨読者／ゴール（例）

本レポートの推奨読者と、各読者が本書を通じて到達すべきゴールを以下に整理する。

▼ 素材・機能性材料メーカーの事業開発責任者

磁歪材料市場の競争地図と参入優先セグメントを特定し、2～3年の製品ロードマップを策定する

▼ 産業機器・OEMメーカーの技術企画担当者

アクチュエータ・センサー・トランスデューサーの採用可否を材料系別に評価し、最適な部品調達・共同開発方針を決定する

▼ 自動車・航空宇宙・防衛分野の研究開発リーダー

磁歪アクチュエータ・SHM向けセンサーの実装ロードマップを参照し、次期開発プログラムへの組み込み計画を立案する

▼ 医療機器・バイオテクノロジー企業のR&D担当者

磁気弾性バイオセンサー・磁歪MEMSの技術成熟度と規制対応ロードマップを把握し、PoC・臨床開発フェーズの計画を具体化する

▼ 投資家・ベンチャーキャピタル・コーポレートベンチャー担当者

磁歪エナジーハーベスタ・スマートセンサー・レアアースフリー材料分野での投資テーマと有望スタートアップの発掘指針を得る

▼ 政策立案者・産業政策リサーチャー

先端材料・グリーンエネルギー・デジタルインフラ政策における磁歪材料の戦略的位置づけを把握し、補助金・規制設計の参考情報として活用する

［以上］

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▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

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磁歪材料／磁気伸縮性材料：磁場エネルギーハーベスティング白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887187

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磁歪材料／磁気伸縮性材料：磁場エネルギーハーベスティング白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887188

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/magnetostrictive-materials.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

440ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

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