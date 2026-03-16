地域連携型の生活家電「Waterlogic Edge-J3.0」奈良県天理市のふるさと納税返礼品に採用

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：手代木 洋、以下アルコニックス）は、日本で代理販売を行う家庭用卓上型浄水器「Waterlogic Edge-J3.0」が、奈良県天理市のふるさと納税返礼品として採用され、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて提供を開始したことをお知らせいたします。本製品は天理市内の協力工場で組立と品質確認を行っており、地域連携型の生活家電として展開します。

■さとふる寄付受付ページ

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1693841&query_id=0d191bd7-6be0-4947-9988-b3f50bd689b3(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1693841&query_id=0d191bd7-6be0-4947-9988-b3f50bd689b3)

■天理市ふるさと納税返礼品採用の背景

アルコニックスは、Waterlogic社製品の日本販売代理店として、ホテルや飲食店をはじめとする業務用途向けに同社製品を提供しています。

今回返礼品に採用された「Waterlogic Edge-J3.0」は、奈良県天理市内の協力工場にて組立工程および品質確認を実施している地場産品です。近年、PFAS(有機フッ素化合物)による水質問題への関心が全国的に高まる中、家庭で使用する水の安全性を確保したいという生活者ニーズが増加しています。

Edge-J3.0は、こうした社会的ニーズに応えるため、工事不要で設置でき、日常生活に取り入れやすい卓上型浄水器として開発されました。天理市内で製造される高品質な製品として評価され、このたび同市のふるさと納税返礼品に採用いただきました。

※本製品は特定の物質の完全除去や医療的効果を保証するものではありません。

■返礼品情報

製品名：「Waterlogic Edge-J3.0」

種別：家庭用 卓上型浄水器

組立工程：奈良県天理市内協力工場

提供自治体：奈良県天理市

掲載サイト：さとふる 他、各ふるさと納税ポータルサイト

返礼品ページ：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1693841&query_id=0d191bd7-6be0-4947-9988-b3f50bd689b3(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1693841&query_id=0d191bd7-6be0-4947-9988-b3f50bd689b3)

■製品の特長

「Waterlogic Edge-J3.0」は、家族みんなが安心しておいしい水を楽しめるように作られた、持ち運び可能なポット型浄水器です。

コンセントがあればどこでも使えるので、キッチンはもちろん、リビングや寝室でも手軽に利用できます。水道水を注いでボタンを押すだけで、すぐに浄水が飲めます。待ち時間がほとんどないので、忙しい毎日でもストレスなく使えるのが魅力です。

- おいしさの秘密:活性炭ろ過システムEdge-J3.0は活性炭フィルターを採用し、残留塩素やカビ臭、微細な汚れをしっかり取り除きます。さらに、近年話題のPFAS(有機フッ素化合物)も効果的に低減。しかも、おいしさのもとになるミネラルは残すので、自然な味わいを楽しめます。水本来の風味を活かした設計で、料理や飲み物にもぴったりです。- 安全・メンテナンスフリー:UV浄化技術ファイヤーウォール(R)世界的特許技術「ファイヤーウォール(R)」によるUV浄化で、ウイルスを99.99%以上、バクテリアを99.9999%以上常に除去します。さらに、吐水口からの逆汚染も防ぐので、いつでも清潔な水を安心して飲めます。面倒なメンテナンスがほとんどいらないのも嬉しいポイントです。- ヌメリを防ぐ抗菌ボディ:バイオコート本体には抗菌技術「バイオコート」を採用。バクテリアの繁殖を抑え、吐水口やタンクのヌメリを防ぎます。長く使っても清潔さを保てるので、衛生面でも安心です。- 国際認証で安心品質Edge-J3.0はNSF(国立公衆衛生財団)に基づくIAPMO(国際配管・機械協会)の認証を取得。NSF/ANSI-55 Class AとNSF P231の同時取得に加え、さらにNSF/ANSI-53も認証取得し、世界基準の水質安全性をクリア。赤ちゃんからお年寄りまで、家族みんなに安心をお届けします。- 使いやすさと手軽さを両立工事不要で、コンセントがあればすぐに使えます。3.0Lの大容量タンクで、料理や飲み物に十分な水を確保。ウォーターサーバーのような面倒なボトル交換も必要ありません。- デザインとインテリアの調和ヨーロピアンデザインを採用したスタイリッシュな外観で、どんな部屋にも自然に馴染みます。- 経済的で環境にもやさしいペットボトルの購入が不要になるので、プラスチックごみを減らせます。さらに、550mlボトル1本あたりに換算すると約4円ととても経済的。毎日の水を安心して楽しみながら、家計にも環境にもやさしい設計です。

【アルコニックスグループについて】

パーパス《グループの存在意義》：どこかにいる、だれかの未来のために

ビジョン《グループのありたい姿》：ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

○ アルコニックスグループについては、公式サイト または 統合報告書をご覧ください。

公式サイト：https://www.alconix.com/

統合報告書２０２５：https://www.alconix.com/assets/docs/ir/integrated_report_ja.pdf

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-54-beab1da6c7b59e7eaba2f0b141a6ff8c.pdf