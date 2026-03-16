関東優勝チームは川崎フロンターレＵ-１２（神奈川県）！ ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN関東～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の関東大会が、３月１４日（土）～３月１５日（日）に栃木県佐野市の「佐野市運動公園陸上競技場」で開催され、合計１６チーム309名の小学生が出場しました。

この大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する１６チームが決まります。

２日間にわたり４３試合の熱戦が繰り広げられ、川崎フロンターレＵ-１２（神奈川県）が優勝し、関東地区の王者に輝きました。また、準優勝の鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城県）と３位のレジスタＦＣ（埼玉県）がともに５月３～５日に日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場し、小学生日本一を目指します。

優勝した川崎フロンターレＵ-１２

開会式で栃木県代表チームのキャプテンが選手宣誓

３月１４日（土）の開会式では、ともぞうサッカークラブの黒粼徠斗選手が「共に汗を流した仲間と心を一つにし、試合終了のホイッスルが鳴るまで全力でゴールを目指すことを誓います」と全選手を代表して選手宣誓しました。

また、全農栃木県本部 副本部長の金田豊が「国産農畜産物をしっかり食べて元気な体をつくり、５月に行われる決勝大会出場を目指して頑張ってください」とあいさつしました。

大会初日は全２４試合が行われ、決勝トーナメント進出に向けて各チームが熱い戦いを展開しました。

あいさつする全農栃木県本部 金田豊

選手宣誓をする黒粼徠斗選手

予選リーグの様子

予選リーグの様子

決勝戦は「川崎フロンターレＵ-１２」が勝利！

大会２日目の３月１５日（日)に行われた決勝戦は、川崎フロンターレＵ-１２と鹿島アントラーズつくばジュニアが対戦。両者譲らぬ接戦を延長戦で制し、２－１で優勝を飾りました。

決勝戦の様子

決勝戦の様子

３位決定戦は「レジスタＦＣ」が２－０で勝利！

同日に行われた３位決定戦は、レジスタＦＣと横河武蔵野フットボールクラブＵ-１２が対戦。決勝大会に進む残り１枠を巡り、全員が力を出し切る熱戦に会場が一体となって盛り上がりました。

３位決定戦の様子

３位決定戦の様子

開催地の栃木県をはじめとした関東地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農栃木県本部 管理部長の田波宏夫が入賞チームと全出場選手へ関東地区１都７県（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）のお肉や果物などの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

副賞贈呈

副賞

準優勝「鹿島アントラーズつくば」

３位「レジスタＦＣ」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管：各地区サッカー協会

（５）今後の予定：

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports