2026年4月～5月に7店舗を新規OPEN、ブランドローンチ以来、業績好調により出店を加速！

株式会社コナカ

株式会社コナカ（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）は、最短20分のスマートなプロセスを実現した次世代型店舗スタイルの画期的なオーダースーツブランド『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称 FST）を本年4月～5月の間に全国のイオンモールを中心に新たに7店舗をオープンいたします。

昨年12月のブランドローンチ以来、想定以上に多くのお客様にご来店いただいており、オーダースーツの販売実績も計画を大きく上回っています。そのような背景から当初の出店計画を前倒しし、出店を加速します。

【店舗イメージ】

■最短20分で完結するスマートオーダー『FST』

『FST』は、最短20分で注文できるスマートなオーダープロセスを採用しています。これまで時間や手間がかかるイメージのあったオーダースーツですが、イオンモールなど、大型商業施設でのお買い物の合間に気軽に注文できる新しいオーダースーツ体験をご提供しています。日常のお買い物のついでにオーダースーツをつくることができるオーダーシステムも支持されており、従来のオーダースーツのイメージを変える新しい購入スタイルとして注目されています。

【店内イメージ】

■高機能素材「フューチャー」

スーツにも快適性や機能性を求めるニーズが高まっている中、『FST』ではストレッチ性とウォッシャブルの機能性を兼ね備え、見た目にも着心地も満足度の高い高機能素材「フューチャー」を展開しています。多くのお客様に「フューチャー」素材をお選びいただいており、人気商品となっています。

見た目は本格的なスーツでありながら軽く動きやすい伸縮性、自宅で洗えるイージーケア性を備えていることから、オン・オフ問わず着用できるビジネスカジュアルウェアとしても支持を集めています。

■クールビスに向けた新素材、新アイテムを追加

この度、クールビズシーズンに向けて、ストレッチ＆ウォッシャブル素材のオーダーパンツ生地を新たに追加いたしました。ジャケットと組み合わせたビジネスカジュアルスタイルや、パンツ単品でのオーダーなど、新しい着こなし提案を強化してまいります。

■『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称：FST）の特徴

ブランドコンセプト、ネーミング、ロゴデザイン、ストアデザインには、『SUIT SELECT』『DIFFERENCE』に続き、クリエイティブディレクター 佐藤可士和氏を起用。オーダースーツの新しいあり方を可視化・具現化する新ブランドです。オーダーカウンターでフィッターと相談した後、自分で生地やデザインをタブレットで選択し、採寸は撮影するだけのカンタン・ハイクオリティなAI採寸を採用。最短20分というシンプルなプロセスで、お気に入りのスーツを手に入れられます。

■『フューチャースーツテクノロジー』（略称：FST）出店予定

イオンモール高崎店

オープン：2026年4月15日（水）

店舗住所：群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F

イオンモール新小松店

オープン：2026年4月22日（水）

店舗住所：石川県小松市清六町315 イオンモール新小松2F

イオンモール天童店

オープン：2026年4月24日（金）

店舗住所：山形県天童市芳賀タウン北4丁目1-1 イオンモール天童1F

イオンモール盛岡南店

オープン：2026年4月25日（土）

店舗住所：岩手県盛岡市本宮7丁目1-1 イオンモール盛岡南2F

イオンモール新瑞橋店

オープン：2026年4月29日（水祝）

店舗住所：愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 イオンモール新瑞橋1F

則武新町店

オープン：2026年5月23日（土）

店舗住所：愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17

イオンモールNagoya Noritake Garden２F

イオンモール高岡店

オープン：2026年5月27日（水）

店舗住所：富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 西館1F

※各店舗の電話番号は、WEBサイトにて順次公開いたします。

今後も『FST』は、誰でも気軽に楽しめる「シンプル・イージー・フレンドリー」なオーダースーツ体験を提供しながら、全国への出店拡大を進めてまいります。。

『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』とは…

誰でも気軽に楽しめる、シンプル、イージー、フレンドリーなオーダースーツの未来形をいち早く実現した新ブランド。KONAKAがこれまで培ってきた高品質なスーツづくりのノウハウをベースに、コストパフォーマンスに優れた商品性、ビジネスカジュアルスタイルなど最新トレンドを取り込んだラインアップ、効率重視のスマートな購入プロセスといったオーダースーツに求められる新しいニーズに素早く対応しています。

●公式サイト：https://futuresuittechnology.com/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/209_1_83dfe277f177b83ae2841c4f6001d62d.jpg?v=202603160451 ]