【日本初上陸】ドイツ発・究極の操作性を追求したゲーミングギア「MoveMaster RSG」が国内展開を開始

エヌケー貿易株式会社

世界中のプロゲーマーやハードウェア愛好家から熱烈な支持を受ける、ドイツ生まれの革新的ゲーミングギア「MoveMaster」。この度、エヌケー貿易株式会社は、MoveMasterの日本公式パートナーとして、国内販売および正規サポートを本格的に開始いたします。

従来のキーボード操作（WASD）に限界を感じる、あるいはジョイスティックの操作感に物足りなさを感じるすべてのゲーマーへ。ドイツのエンジニアリングが産んだ「直感的な握り」が生む、異次元の操作体験を提供します。

MoveMaster RSG

MoveMasterは、「従来の、そして時代遅れとなったコンピュータ操作の手法を塗り替えること」を目的に、ゲーマー自身の手によって開発されました。人間の手が持つ解剖学的な動きの可能性を、ついに直感的にフル活用できるようになり、全く新しいゲーム体験へと導きます。

MoveMaster RSGはすべてドイツ国内で製造され、熟練したスペシャリストの手で組み立てられています。高品質で長く愛用できる製品づくりにこだわり、原材料の選定から高品質な素材による丁寧な組み立て、さらにはリサイクル可能な梱包材に至るまで、持続可能性と環境への配慮を徹底しています。また、売上の一部を通じて様々な動物保護プロジェクトを支援しています。

■「MoveMaster RSG」が世界で注目される3つの理由

1. 「握って動かす」スライディング・コントロールの革新性

本体上部を前後左右にスライドさせることでキャラクターを操作する独自の「スライディング・グリップ」を採用。キーを指先で連打するのではなく、手全体の自然な動きで操作するため、疲労を劇的に軽減しつつ、直感的なキャラクターコントロールを可能にします。

2. 海外の著名レビュワー・専門メディアが絶賛

”Noobifier1337”や”MoviesGamesandTech”といった、ハードウェアに厳しい海外のインフルエンサーやメディアから、「操作の概念を変えるデバイス」として高い評価を得ています。特にFPSや、フライト・宇宙シミュレーション（Star Citizen, DCS等）のプレイヤーから、その精緻な操作性が絶賛されています。

3. 日本唯一の「公式パートナー」による安心のサポート

本製品は、開発元であるドイツのMoveMaster社より正式に認定された「日本公式窓口/WorldGameExpres」を通じて販売されます。最新のアップデート情報の提供や、正規店ならではの国内サポート体制により、安心して次世代のゲーム環境を構築いただけます。

■製品の特徴とスペック

人間工学に基づいた10個のプログラマブルボタン： グリップを握った状態で、全ボタンへ瞬時に指が届く設計。

完全なカスタマイズ性： 複雑なマクロ設定やキーバインドに対応。プレイヤーの手に合わせたサイズ調整も可能。

ドイツ製マイスターの品質： 長時間の激しいプレイに耐えうる堅牢なビルドクオリティ。

接続方式：有線USB接続（プラグアンドプレイ対応）

対応OS：Windows / Linux / macOS

MoveMasterは、長年の開発期間と無数のプロトタイプを経て、「キーボード操作による指の負担」と「デジタル操作の硬さ」を解消するために誕生しました。ドイツのクラフトマンシップが詰まったこのデバイスは、もはや周辺機器ではなく、プレイヤーの「身体の一部」となることを目指しています。

■日本で唯一の公式ショップ、World Game Expressにて販売中

世界中の「まだ見ぬエキサイティングなゲーミングギア」を厳選して届ける、日本のゲーマーのためのセレクトショップです。MoveMasterをはじめ、独自性と性能を兼ね備えたプロダクトを、安心のサポートと共に提供いたします。

公式ショップ World Game Express ：https://worldgameexpress.myshopify.com/

■ 製品情報

・製品名：MoveMaster RSG

・販売元：エヌケー貿易株式会社

・HP：http://nk-trading.jp/

■ MoveMaster RSGについて

本製品の画像素材、およびレビュー用のサンプル貸出等については、下記までお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス：contact_nkt@nk-trading.jp