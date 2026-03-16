パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社が「2026 J-Winダイバーシティ・アワード」で「企業賞 ベーシック部門 準大賞」を受賞

パナソニックグループ

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市、以下、PAS）は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（以下、J-Win）が主催する「2026 J-Winダイバーシティ・アワード」で、企業賞ベーシック部門にて準大賞を受賞しました。

■J-Winダイバーシティ・アワードについて

「J-Winダイバーシティ・アワード」は、日本企業におけるダイバーシティ＆インクルージョン推進の加速を目的に2008年から毎年実施され、2026年で19回目を迎えます。「J-Winダイバーシティ・アワード」の後援には内閣府、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、経済同友会が名を連ねています。

■受賞理由

「自動車業界は100年に一度の変革期を迎え、企業は多様な発想で変化に対応しイノベーションを起こせなければ生き残れない」とDEIを経営に不可欠な重要戦略と位置づけ、経営トップ自らDEI推進担当として牽引している。J-Win D&Iアセスメント結果から自社の現在地を客観的に認識し、課題にフォーカスして具体的な施策に落とし込み、強化している。今後同社の置かれている環境も大きく変化することから、この時期を変革の機会と捉え、より一層D&I推進を加速させ、業界の先駆者となることを期待している。

■特に評価された施策・取り組み

＜経営トップのコミットメントと全社的な推進体制＞

・CEO自らDEI推進担当として、経営戦略としてのDEI推進の目的を発信

・DEI推進部門と人事部門の連携を強化

・各拠点の個別課題に応じて活動を自律的に推進する体制と、拠点間を横断的に連携する全社体制の両立

＜J-Win D&Iアセスメント結果からの課題への取り組み強化＞

PASでは、DEI推進の進捗と課題を客観的に把握するため、2023年度から継続してJ-Win D&Iアセスメント（※1）を受診しています。2024年度の結果で特に課題として明確になった「DEI推進実行体制」「管理職のアカウンタビリティ」「女性の意識改革」の3項目について、これらの課題解決は将来の経営を担う人材育成目標の達成に不可欠であると捉え、2025年度の重点取り組みとして以下の施策を実施しました。

1. DEI推進実行体制の強化：全社でDEIを推進する文化の醸成

DEI推進室だけでなく、全従業員がDEIの真の目的を理解し、自ら考え行動する仲間を増やすことを目指しました。

・DEIキャラバン（管理職との対話会）の継続・強化：

2023年度から継続している、DEI推進室と各職場管理職との対話会を2025年度も実施。DEI推進の目的共有に加え、アセスメントで明らかになった課題について現場の意見を吸い上げ、今後の活動へ反映させる双方向のコミュニケーションを強化しました。

・拠点間の横断的な連携強化：

2025年度からは、これまで管理職中心だった対話の輪を非管理職層にも拡大。立場を超えて課題意識を共有することで、DEI推進を「自分ごと」として捉える仲間を増やし、組織全体で同じ方向を向いて活動する基盤を構築しました。

・各拠点が自律的にDEI推進を加速する風土づくり：

これらの活動を通じて、DEIが特別なものではなく「当たり前」の文化として根付かせ、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる組織風土の実現を目指しています。

2. 管理職のアカウンタビリティ向上：多様性を活かすマネジメントの浸透

部下の強みを引き出し、チームとして成果を最大化するため、管理職の意識と行動変革を促しました。

・階層別DEI研修：

管理職、中堅、若手など、各階層の役割に応じてDEIの重要性や求められる行動を学ぶ研修を実施。特に管理職には、経営と現場をつなぐ役割として、多様な部下を率いてチーム全体のパフォーマンスを高めるマネジメントの理解を促進しました。

3. 女性の意識改革とキャリア形成支援

リーダーを目指す女性従業員のキャリア意識の向上と、ネットワーク構築を支援しました。

・女性管理職ネットワーク「WAVE（※2）」の発足：

部署の垣根を越えた女性管理職のネットワークを立ち上げました。ロールモデルの提示やナレッジ共有を通じて、次世代の女性リーダー育成を加速させるとともに、個人の成長と組織の活性化を後押しします。

■今後に向けて

DEI推進は、PASのミッション・ビジョンを実現するために不可欠な経営戦略のひとつです。自動車業界が100年に一度の変革期を迎え、価値観の多様化も進む現在、私たちを取り巻く環境は絶えず変化しています。このような時代に企業が生き残り、成長を続けるためには、しなやかに変化に適応し、自らイノベーションを起こす力が求められます。その原動力となるのが、多様な発想です。

だからこそPASは、多様な人材がそれぞれの個性と能力を最大限に発揮し、一人ひとりが輝く「最高のチーム」を目指します。こうした取り組みこそが、新たな価値創造の原動力になると信じています。

今回の女性活躍推進をはじめとするDEIの取組みを通じて、すべての従業員が輝ける環境と文化を醸成していきます。

※1 J-Winが開発した各企業におけるD&I進捗状況を数値化することで、自社の立ち位置とレベルが把握できる進捗診断ツール。「経営トップのコミットメント」や「女性の育成」などD&I推進、女性活躍推進のために重要な8つの取組領域を定め、領域ごとに取り組みを数値化している。

https://j-win5.jp/program/program3/

※2 Women's Achievement, Vision, and Empowermentの略。

【パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について】

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8か国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier1として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとするパナソニックならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。

なおPASは、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更します。

https://automotive.panasonic.com/