ケイト・スペード ニューヨーク、新生活に向けたバッグ＆小物セレクションを展開

タペストリー・ジャパン合同会社

ケイト・スペード ニューヨークは、新生活シーズンに向け、通勤・通学など日常のさまざまなシーンで活躍するバッグや小物を揃えたセレクションを展開します。PCが収納できるA4対応トートをはじめ、ウォレットやカードケース、シューズなど、日常使いしやすいアイテムをラインアップ。新生活を迎えるタイミングで、バッグや小物を新調したいニーズに応えるラインナップです。また、2026年3月11日（水）より、全国のケイト・スペード ニューヨーク ストアにて、33,000円（税込）以上お買い上げのお客様にオリジナル ウォーターボトルをプレゼントいたします。日常を彩るアイテムを、期間限定の購入特典とともに提案します。

キャンペーン概要

・実施期間：2026年3月11日（水）～

＊なくなり次第終了

・内容：期間中、ご来店のうえ33,000円（税込）以上お買い上げのお客様にオリジナル ウォーターボトルを1点プレゼント

・対象店舗：全国のケイト・スペード ニューヨーク ストア

＊アウトレット店舗を除く

New Life（新生活）ギフトページ：こちら(https://www.katespade.jp/shop/gift?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316&utm_id=FY26_Spring)

<掲載クレジット>

ブランド名：kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先：ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp(https://www.katespade.jp/?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)

・New Life（新生活）ギフトページ：こちら(https://www.katespade.jp/shop/gift?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20260316&utm_id=FY26_Spring)

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kate spade new york：

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp(https://www.katespade.jp/?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)