パーソナライズ栄養食で新たな健康習慣を「TYPEFOOD（タイプフード）」東京都一部のセブン‐イレブン85店舗で販売開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋、以下「セブン‐イレブン」）は、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD（タイプフード）」を、東京都一部のセブン‐イレブン85店舗にて、3月17日（火）より順次、販売を開始します。

「TYPEFOOD」は、簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分でお客様ご自身の栄養タイプを判定いただけます。判定結果に基づき商品を選択するという購買体験や、新たな健康習慣につながる商品特長があり、ECサイト等において、販売開始から1年間で350万食を突破(※1)するなど、多くの方からご好評いただいている商品です。

また、“今の私”に必要だから選ぶ、という納得感のある選択を、お客様の身近な場所にあるセブン‐イレブンにて実現いたしました。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわった「TYPEFOOD」を通じて、現代人のライフスタイルやニーズにお応えするとともに、新たな健康習慣をお届けしてまいります。

※1 2025年2月28日時点パーソナライズシリーズ実績販売食数

商品概要

コンディショニング・ブレッド

■チョコクリームぱん

価格：276円（税込298.08円）

発売日：3月17日（火）～順次

販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）

イタリア北部で100年以上受け継がれている自然発酵種「パネトーネ種」を使用。酵母と乳酸菌が生み出すリッチでしっとりとした食感が特長です。上品な甘さのチョコクリームを包み込み、満足感のある味わいです。

■つぶあんぱん

価格：260円（税込280.80円）

発売日：3月17日（火）～順次

販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）

同じくパネトーネ種を使用し、風味豊かでしっとりした食感を実現。小豆本来の甘みを活かしたつぶあんと、コクのある生地の組み合わせで、日常の食事として楽しみながら栄養補給が可能です。

コンディショニング・ケーキ

■バターの極みスティックケーキ

価格：204円（税込220.32円）

発売日：3月17日（火）～順次

販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）

濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる、しっとり食感のスティックケーキ。持ち運びしやすく、忙しい時の間食や栄養補給にもぴったりです。

■濃厚ショコラスティックケーキ

価格：213円（税込230.04円）

発売日：3月17日（火）～順次

販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）

ココアの深い味わいとバターの香りが調和した濃厚な一品。スイーツとしても満足感と、日常に取り入れやすい栄養設計を両立しています。

「TYPEFOOD」とは

「TYPEFOOD」は、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランドです。

簡易尿検査キット「MY TYPE」と専用のアプリを連動させることで、「栄養タイプ」と「栄養バランス」を約1分で判定します。

栄養タイプは、2,800件の栄養データを基に設計された5つのタイプ（N・A・B・C・D）に分類されます。判定結果と同じタイプの商品を選ぶことで、不足しがちな栄養素を効率的に補うことが可能です。

商品には、全27種類の栄養素のうち効率的に摂取できる16種類を配合。販売開始から1年で350万食突破(※1)し、パーソナライズフード売上No.1(※2)を獲得しています。

URL：https://typefood.jp/

※2 H/Bフーズマーケティング便覧2025総括・パーソナライズ編 パーソナライズフードマーケットシェア2024（見込）売上金額 （株）富士経済

尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」概要

価格：1回500円（税込）

使用期限：6か月 ※製造日起点

＜検査は簡単3ステップ>

１.専用アプリをダウンロードし、必要情報を入力

android用

apple用

２.採尿し、試験紙を浸す

３.アプリで撮影し、結果を確認

<判定結果>

栄養タイプ

栄養改善に最適な5つのタイプで表示

N：マルチビタミン・ミネラル

A：HMB・ナイアシン

B：鉄・亜鉛

C：ビタミンB群

D：カルシウム・マグネシウム

栄養スコア

ビタミン・ミネラル・タンパク質の役割に基づき、6項目で栄養バランスを評価します。

セブン‐イレブン店舗における「TYPEFOOD」販売のきっかけ

セブン‐イレブンは、オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」(※3)を活用し、共創プログラム「SEVEN-ELEVEN JAPAN INNOVATION PROGRAM」を実施しています。

本プログラムは、“ワクワク”をコンセプトに、セブン‐イレブンが持つ店舗網やお客様接点などの強みと、パートナー企業の先進的な技術・アイデアを掛け合わせることで、日々の生活をより快適に、より心地よくする新たな価値（サービス等）を共に創出することを目指しています。

今回販売を拡大する「TYPEFOOD」は、2023年に実施した「SEVEN‐ELEVEN JAPAN INNOVATION PROGRAM」において、株式会社ユカシカドの技術が採択されたことを契機にスタートしました。セブン‐イレブン店舗を通じた、一人ひとりに最適化されたヘルスケア体験の提供を目指し、今回、「TYPEFOOD」を東京都の一部店舗で発売いたします。

URL：https://eiicon.net/about/sej2024/

※3 株式会社eiicon（エイコン）が運営するプラットフォーム

セブン‐イレブン担当者コメント

お客様一人ひとりの「今の状態」に寄り添い、日常的に利用いただくコンビニエンスストアだからこそ実現できる、新しい健康習慣の形を目指しています。まずは「MY TYPE」チェックから、ご自身に合った商品を選ぶ体験をしていただきたいと考えています。

また、健康に配慮しながらも、おいしさにもこだわっています。朝食や軽食など、日常の食事として楽しみながら、効率的な栄養改善につなげていただければ幸いです。今後もセブン‐イレブンは、お客様の生活に寄り添い地域社会に貢献するサービスの創出に取り組んでまいります。

＜ご参考＞

株式会社ユカシカドについて

「国内外を問わず平等な環境と機会の創造に全力を尽くし、努力できる才能を持っている人が強くなれる世界をつくる。」をミッションに、科学的根拠に基づいた栄養改善を事業コンセプトに掲げ、栄養検査・栄養食品をはじめとした栄養改善に関するソリューションを総合的に提供するスタートアップ企業です。

URL：https://www.yukashikado.co.jp/

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

以上