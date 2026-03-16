シーニック・グループ、エメラルド・クルーズの船隊拡充を発表

セブンシーズリレーションズ株式会社

― グループ全体で過去10年最大規模の船隊成長フェーズへ ―

ポルトガルのドウロ川をいく「エメラルド・ノヴァ」。エメラルドクルーズとしてはドウロ川での2隻目として活躍することになる。

ラグジュアリーおよびウルトララグジュアリー・クルーズを展開するシーニック・グループは、新たなリバークルーズ船の建造を含む船隊拡充計画を発表しました。本発表により、同グループ傘下のエメラルド・クルーズでは、2027年に新たなスターシップ「Emerald Nova（エメラルド・ノヴァ）」が就航予定となります。

今回の発表は、シーニック・グループ創立40周年という節目の年に行われ、同グループが今後も高品質なクルーズ体験の提供と、グローバル展開を積極的に進めていく姿勢を示すものです。

■ Emerald Nova（エメラルド・ノヴァ）

2027年6月 ドウロ川（ポルトガル）就航予定

エメラルド・ノヴァは、ドウロ川専用に設計された最新鋭のリバークルーズ船で、現在同河川を運航しているエメラルド・ラディアンスに加え、2隻目の専用船として、ポルトガルでのエメラルド・クルーズのラインナップをさらに強化します。

同船では、ドウロ地方をより深く味わえる少し長めの航路を含む2種類の航程を予定しており、旅行者により多くの選択肢と柔軟な旅程を提供します。

代表的な航程の一つである「11日間 ドウロ・ハイライト：ポルト ～ サラマンカ ～ ワインバレー」では、歴史ある街並みと美しいブドウ畑の景観を巡りながら、ガイド付きハイキングやカヤックなど、エメラルドならではのアクティブな体験も楽しむことができます。

■ シーニック・グループ全体の船隊拡充とエメラルド・クルーズの成長

今回の発表は、すでに発表されている以下の新造船計画を基盤としたものです。

エメラルド・アストラ：2026年5月就航予定（ライン川・マイン川・ドナウ川）

エメラルド・ルミ：2027年就航予定（フランス・セーヌ川）





さらに、エメラルド・クルーズではオーシャンクルーズ分野においても積極的な船隊拡充を進めており、エメラルド・カイア（2026年） エメラルド・ライア（2027年） エメラルド・ザラ（2028年） といったラグジュアリー・ヨットの投入も予定されています。

これら一連の新造船計画により、シーニック・グループは過去約10年で最大規模となる成長フェーズに入り、シーニック・グループ全体では、直近約10年で「約20隻以上」の新造船を導入、そしてエメラルド・クルーズはヨーロッパのリバー市場およびラグジュアリー・クルーズ分野において、さらなる存在感を高めていく見通しです。

■ シーニック・グループについて

シーニック・グループは、Scenic Luxury Cruises & Tours および Emerald Cruises & Tours の2ブランドを擁する、世界有数のラグジュアリー旅行グループです。

1986年にオーストラリアで創業以来、現在では世界100か国以上、7大陸にわたり、河川・海洋・陸路を組み合わせた没入型の旅を提供しています。

革新性に富んだ船舶デザインと、細部まで配慮されたサービスにより、世界中の旅行者から高い評価を受けています。

■ エメラルド・クルーズについて

エメラルド・クルーズは、シーニック・グループ傘下のラグジュアリー・クルーズブランドとして、洗練されたモダンデザインと、体験価値を重視したクルーズスタイルを特徴としています。

エメラルドクルーズのゴロ

ヨーロッパを中心としたリバークルーズでは、明るく開放感のある客室設計、インフィニティプールやオープンラウンジなどの船内設備を備え、従来のリバークルーズの枠を超えた快適性を提供しています。また、寄港地ではガイド付き観光に加え、ハイキングやサイクリング、カヤックといったアクティブなエクスカーションを組み込み、その土地ならではの魅力を五感で体験できる旅を提案しています。

さらに近年は、ラグジュアリー・ヨットによるオーシャンクルーズ分野へも進出し、リバーとオーシャンの両軸で展開する次世代のラグジュアリー・クルーズブランドとして、世界的に評価を高めています。

エメラルド・クルーズは、セブンシーズリレーションズ株式会社が日本地区販売総代理店に任命されています。https://www.emerald-ww.jp