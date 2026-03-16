構内物流DXの実践知を共有／日刊工業新聞社主催オンラインセミナーにeve autonomyが登壇

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、2026年3月24日（火）にオンライン開催される「【工場管理】現場改善ウェビナー『製造業の物流課題を解決する新たなアプローチ～物流DXソリューション～』」（主催：日刊工業新聞社）において、当社 セールス＆マーケティング部 部長 龍 健太郎が登壇することをお知らせいたします。なお、本セミナーは3月25日（水）から3月31日（火）までアーカイブ配信も予定されています。

製造業における人手不足の深刻化や生産体制の高度化に伴い、構内物流の効率化や搬送業務の自動化は、現場全体の生産性を左右する重要なテーマとなっています。工程や設備単位での自動化に加え、工場内外を横断する物流の最適化をいかに実現するかが、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

本セミナーでは、製造現場における構内物流の課題をテーマに、DXを活用した物流改革の具体的なアプローチや、最新ソリューションの活用事例が紹介されます。工場・物流拠点の現場改善に取り組む企業に向けて、実践的な知見が共有される予定です。

eve autonomyは本セッションにおいて、「設備・人・物流をつなぐ“ワンチーム工場”を叶えるeve auto」をテーマに登壇いたします。

当社が提供する屋外対応型無人搬送サービス「eve auto(R)」を起点に、構内搬送の自動化を通じて設備・人・物流を横断的につなぎ、既存環境を活かしながら工場全体の生産性向上を実現するアプローチをご紹介します。構内搬送の自動化が、現場のオペレーションや工程間連携にどのような変化をもたらすのかについて、具体的な事例や視点を交えて発信いたします。

皆さまからの多くのご参加をお待ちしております。

セミナー概要

イベント：「工場管理」現場改善ウェビナー

『製造業の物流課題を解決する新たなアプローチ～物流DXソリューション～』

日 時：2026年3月24日（火）13:30～（eve autonomy登壇：14:25～14:55）

＊再放送 2026年3月25日（水）～3月31日（火）

タイトル：設備・人・物流を繋ぐ”ワンチーム工場”を叶えるeve auto

会 場：オンライン

参 加 費：無料（事前申込制）

参加方法：以下よりご応募ください

https://koukan2603.nikkan.co.jp/

＜登壇者＞

株式会社 eve autonomy

セールス＆マーケティング部 部長

龍 健太郎

【略歴】

自動運転サービス、物流支援ロボット、そして宅配ロボットなどの小型ロボットなど、様々な新型ロボットの事業化に取り組み、2023年よりeve autonomyにてeve autoサービスのマーケティングを担当、2025年よりセールス＆マーケティング部長。

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。