【美容医療×価値肌】六本木スキンクリニックで『フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム』販売開始

美容医療とホームケアの融合。“価値肌”を育む新しい選択肢を提案

株式会社フォーマルクラインフラビア ザ ブライトネス ブーストセラム（高濃度フラバンジェノール(R)配合の深層*美容液）

株式会社フォーマルクライン（本社：福岡市、代表取締役社長：服部利光）は、独自成分「高濃度フラバンジェノール(R)*」配合、美白*・しわ改善を叶える深層美容液『フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム』を、2026年3月より六本木スキンクリニック（東京都港区）にて取り扱い開始いたしました。

“美容医療の知見を、毎日のケアにも。”

これまで通信販売を中心に展開してきた同製品が、美容医療の現場で取り扱われるのは今回が初めてです。美容施術と日々のスキンケアを組み合わせることで、“透明感*を育てるホームケア”という新たなアプローチを提案します。

同院との連携により、美容医療とホームケアを融合した新しいスキンケア体験「価値肌ケア」が誕生しました。

■美容医療の発想で、“価値肌”を育てる一本

「価値肌、フラビア。」――それは、年齢や環境に左右されず、内側から自信があふれる肌。

その理念のもと誕生した深層*美容液『フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム』は、フランス南西部の海岸松から抽出された希少成分「高濃度フラバンジェノール(R)* 」を配合。

紫外線やストレスによるくすみ*・乾燥ダメージに多角的にアプローチし、肌そのものの“価値”を底上げするような透明感*へ導きます。

これまで通販限定で展開してきた同製品が、美容医療の現場で今回初めてクリニックでの取扱いが実現。美容施術と組み合わせることで、今あるシワを改善しシミを防ぐ*“透明感*を育てる新しいアプローチ”として注目されています。

六本木スキンクリニック 院長 医学博士■六本木スキンクリニック 院長コメント

「フラビアの悩みや年齢に左右されない“価値肌”というコンセプトに強く共感しています。美容医療の施術は肌を整えるきっかけですが、その後のホームケアこそが美しさを持続させる鍵。このコラボレーションで多くの方の“価値肌”づくりのお手伝いができればと思っています。」



― 六本木スキンクリニック 院長 医学博士 鈴木稚子

六本木スキンクリニック■価値肌コラボキャンペーン開催中

取扱い開始を記念して、六本木スキンクリニックでは「フラビア価値肌コラボキャンペーン」を実施。

期間中、レーザートーニングをお申し込みの方 先着10名様に『フラビア ザ ブライトネスブーストセラム』（30mL）をプレゼントいたします。

▶実施期間：～2026年4月30日（木）まで

▶対象：レーザートーニング施術をお申し込みの方（先着10名様）

▶内容：『フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム』（30mL）1本プレゼント

▶予約・お問合せ：03-6455-4658

▶詳細：https://roppongi-skin.com/

美容医療とホームケアを融合した、“価値肌”を育む特別キャンペーンです。

■製品概要フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム

製品名：フラビア ザ ブライトネス ブーストセラム

内容量：30mL

価格：4,620円（税込）

取扱い開始日：2026年3月1日

取扱い：六本木スキンクリニック

（東京都港区六本木4-12-11 竹岡ビル5階）

販売：フォーマルクライン公式オンラインストア

https://shop.formalklein.com/

■ブランドについてフラビア

「価値肌、フラビア。」――

潮風にも紫外線にも負けないフランスに生息する松の生命力から着想を得たスキンケアブランド。独自成分フラバンジェノール(R)*を軸に、年齢や環境にゆらがない“価値ある肌”を育むことを目指しています。

美容医療が“外からのアプローチ”だとすれば、フラビアは“内から輝く肌力”を育てるホームケア。

六本木スキンクリニックとのコラボレーションにより、「価値肌を育む新しい選択肢」が誕生しました。

■会社概要

社名： 株式会社フォーマルクライン

所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1 博多大博通ビルディング9階

代表者： 代表取締役社長 服部利光

事業内容： 化粧品・医薬部外品の企画開発、通信販売事業

URL： https://shop.formalklein.com

■お問い合わせ先

株式会社フォーマルクライン 広報担当

E-mail：fkmkt@formalklein.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/flavia_official__/

*美白・シミを防ぐ：メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと

*くすみ：古い角質層による

*深層：角質層まで

*透明感：肌表面のツヤのこと

*フラバンジェノール(R)：株式会社東洋新薬の登録商標です。配合目的：保湿