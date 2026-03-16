集英社様とトライアルに向けたMOUを締結 エンターテイメントDMPを活用

株式会社ソケッツ

株式会社ソケッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浦部 浩司、以下「ソケッツ」）は、新たなエンターテイメントの発掘や創出から制作支援、マーケティング支援、コラボレーション支援まで、IPコンテンツを制作する、広める、使う、という一連の段階で利活用可能なエンターテイメントに特化したDMP（データマネジメントプラットフォーム：MSDB Bridge）を開発しています。

このたび株式会社集英社様との本エンターテイメントDMPを活用したトライアルに向けたMOU（覚書）が締結されましたことをお知らせいたします。

目 的：集英社様との新たなコンテンツ開発における取り組み

締結日：2026年3月13日

株式会社ソケッツ：（https://www.sockets.co.jp/）（証券コード:3634）

ソケッツは、独自のメタデータと感性AIを活用したデータサービス会社です。

日本のエンターテイメント・コンテンツに関するデータベースは、世界でも有数の量と質となってきております。現在、KDDI、NTTドコモ、LINE MUSIC、レコチョク、楽天グループ、HJホールディングス（サービス名「Hulu」）、フジ・メディア・ホールディングス（サービス名「FOD」）、LINEヤフーなどが運営するエンターテイメント関連サービス向けにコンテンツ専門データサービスを提供しております。今後の展開としてIPデータテック会社への進化により日本のコンテンツビジネスの更なる成長やクリエイター支援に貢献してまいります。

本リリースに関するお問い合わせ先：

株式会社ソケッツ コーポレートプランニング室 IR 担当

〒150-6036 東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー36階

E-mail：ir@sockets.co.jp