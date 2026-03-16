【開催レポート】「wedding march 2026」を浜松にて開催。ウエディングの力で地域課題に挑み、「ギネス世界記録(TM)」を達成！

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）は、2026年3月14日（土）に静岡県浜松市にて、地域共創型イベント「wedding march ー まちを、もっと幸せにしよう。（以下、wedding march 2026）」を浜松市後援のもと開催。イベント内で、ギネス世界記録(TM)（「Longest line of muffins（最も長いマフィンの列）」）に挑戦した結果、無事に達成したことをお知らせいたします。当日は700人以上の方がイベントを体験し、「まちの結婚式」として浜松在住のカップルをお祝いいたしました。本イベントは、2026年3月22日（日）に茨城県水戸市でも開催予定です。

■ wedding march 2026とは

「wedding march 2026」は、当社の経営理念「結婚を、もっと幸せにしよう。」を社会実装するイベントです。 今年のテーマは、「祝福のシェア（共有体験）」。限られた方のみが体験する結婚式をまち全体へ開かれた「パブリックな場」で実施し、希薄化するコミュニティのつながり再構築や、地域課題の解決および魅力の再発見に貢献する目的で開催いたしました 。

■ 「ギネス世界記録(TM)」への挑戦：未利用魚を使ったマフィンで地域課題を「まちの誇り」へ変換する

本イベントでは、開催地である浜松市の地域課題である「浜名湖の資源を脅かす未利用魚（クロダイ）」に着目。フードロス解決につなげるため、クロダイを使用した「クロダイのマフィン！」を本イベントオリジナルで製作しました。ネガティブに捉えられがちな課題をウエディングの力により、ギネス世界記録(TM)という「世界一の祝福」へと変換させるべく、製作した「クロダイのマフィン！」を世界一長く並べる「Longest line of muffins（最も長いマフィンの列）」の「ギネス世界記録(TM)」へ挑戦。当日は、合計1,021個のマフィンを並べ、「ギネス世界記録(TM)」を達成いたしました。

認定内容

■ 開催レポート：「wedding march 2026」in浜松

ギネス世界記録公式認定員より認定証を受け取る様子[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/457_1_d17859493625d35e6d821452b44c1e51.jpg?v=202603160951 ]

当日は「ギネス世界記録(TM)」への挑戦のみならず、「まちの結婚式」や「まちの引き出物抽選会」、地元の学生・団体による「祝福ステージ」など、大人も子どもも誰でも楽しめるプログラムにて構成。体験者数は700人を超え、訪れた人々の笑顔が溢れるイベントとなりました。

1．まちの人から祝福「ウエディングロード」

まちの人々から祝福される浜松市在住のカップルギネス世界記録を達成したケーキでのファーストバイト

静岡県浜松市で結婚式場を運営する株式会社鳥善と共創し、新川モールにて「まちの結婚式」を開催。浜松在住のカップルを、その場に集まったまちの皆さんでお祝いするという、祝福のシェア（共有体験）を行いました。ギネス世界記録(TM)を達成した「クロダイのマフィン！」を使ったファーストバイトや、カップルへのサプライズプレゼントとして、当日集まった参加者で作り上げたウエディングボードの贈呈などを行いました。

2． wedding marchオリジナル「まちの引き出物」

まちの引き出物抽選会に参加している市民の様子ハズレなしでお持ち帰りいただだける「まちの引き出物」

結婚式の引き出物になぞらえ、wedding marchに参加してくれたすべての方へ、地域の特産品などが当たる「まちの引き出物抽選会」を実施しました。

「まちの引き出物」景品：

・祝福のひのきコースター（株式会社キャッツアイビー）

・幸せが織り込まれるはんかち（遠州綿紬ぬくもり工房）

・味のある幸せつめ合わせ（明治屋醤油株式会社）

・笑顔100％のみかんジュース（社会福祉法人 復泉会）

・エヴァーチェックガーベラ（FLOWER AND DESIGN SOWAKA）

3．地元の学生・団体による「祝福ステージ」

静岡県立浜北西高等学校ダンスチーム「D★S★M」浜松ライオネット児童合唱団

静岡県立浜北西高等学校・ダンスチーム「D★S★M」・浜松ライオネット児童合唱団によるパフォーマンスでまちが一体となり、wedding march 2026を盛り上げました。

4．「キッチンカー」の出店や「ゲリラパフォーマンス」

イベントを盛り上げる大道芸マジックに夢中になる子どもたちの様子

ドリンク販売のキッチンカーや、大道芸（マジックやバルーンアートなど）によるゲリラパフォーマンスなども行われ、子どもから大人まで楽しめる時間となりました。

■ 「wedding march 2026」in水戸 プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/457_2_0c24d24187b34ebf7975ffab00812288.jpg?v=202603160951 ]

水戸会場のマップの様子

※14:30から予定している「まちの結婚式」にご参加いただいた皆さまに、ギネス世界記録を樹立した各ケーキを無料配布し、「おいしい祝福」として分かち合います。皆さまのご来場を心よりお待ちしております

「Wedding Park 2100」プロジェクトや本イベントに込められた想いや背景などは、こちらのリリースをぜひご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000454.000019494.html

■ 株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は5つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援などを行っています。2021年からはデザイン経営にも取り組み、技術とデザインの力で結婚するおふたりやウエディング業界を全面支援し、結婚に関わる全ての人の多様な幸せを叶えられるよう邁進しています。

所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立：1999年9月

資本金：2億3198万円

代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾

事業内容：ウエディング情報サービス事業

コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp

＜運営メディア＞

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park（ウエディングパーク）」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait（フォトレイト）」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph（リングラフ）」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 宮崎 / 飛田 / 西村

pr_wp@weddingpark.co.jp

以上