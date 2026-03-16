【アモーヴァ・アセット】「グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）／（1年決算型）」の設定について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下、「アモーヴァ・アセット」）は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金融関連企業の株式などを主要投資対象とする追加型投信「グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）／（1年決算型）」を2026年4月23日に設定し、運用を開始する予定です。

金融関連企業は、融資などによる資金供給を通じて、様々な産業の発展を支えています。世界では近年、歴史的な低金利環境からの脱却が進み、米国や欧州を中心に金利水準が上昇しました。こうした中、金利上昇による恩恵が期待される特徴などから、金融関連企業への注目が増しつつあります。当ファンドでは、金融分野への投資に精通した資産運用会社、アルジェブリス[1]の分析力を活用し、金融分野における魅力的な投資機会を追求します。

「グローバル金融株ファンド（1年決算型）」はNISA制度の成長投資枠の対象商品[2]です。

商品名： グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）／（1年決算型）

商品分類： 追加型投信／内外／株式

設定日： 2026年4月23日（木）

当初申込期間： 2026年4月1日（水）～4月22日（水）

取扱会社: 大熊本証券株式会社*、丸八証券株式会社*

*取扱開始日：2026年4月1日（水）

[1] 当ファンドのマザーファンドの運用については、アルジェブリス・インベストメンツの米国法人である、アルジェブリス・インベストメンツ（US）インクが行ないます。

[2] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。

以上

「グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）／（1年決算型）」について

その他の留意事項- 当資料は、投資者の皆様に「グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。- 当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。- 取扱販売会社については、2026年3月16日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会