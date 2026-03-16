SuperほっとCafe3/20（祝）開催！～youtuberキクヒトさんと～東京都補助事業

特定非営利活動法人 地域福祉推進事業団

Superほっとcafeチラシ

この法人は「一人ひとりの幸せとそれを応援する地域社会を創る」を経営理念とし活動しています。特定非営利活動法人 地域福祉推進事業団（本社：東京都千代田区）は、若者のつらさ緩和を目的とした会場サロンとオンラインサロンを3/20（祝）に開催予定とし、コミュニティの連携強化を図るイベントを企画しました。このイベントは、ヤングケアラーや生きづらさを抱えた人をあたたかく迎える社会の実現を目的としています。私たちは、このイベントを通じて、新たなコミュニティの形成と交流の促進を目指しています。

開催の背景

このイベントは、相談者のみなさんの声に基づいて企画されました。いのちのほっとステーションは、東京都補助事業を受けて、ヤングケアラー相談、生きづらさ相談、就労・キャリアの相談、自己発見・探求プログラム、個別相談・レスパイト・サロンなどの活動を行っており、このイベントを通じて生きづらさの緩和に寄与したいと考えています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61300/table/20_1_c00752dffede58315f2e7c4770a977f3.jpg?v=202603160451 ]

プログラム・内容

このイベントでは、「youtuberキクヒト」氏トークイベントや個別相談が行われます。就労・キャリア相談、法務相談、スピリチュアル（僧侶）などの相談ブースを予定しており、参加者は相談や自己発見・探求プログラムを通じて、学びと交流の機会を得ることができます。

参加方法

- 事前登録や参加申込方法：詳しくは公式サイトからhttps://sites.google.com/npo-cwpa.org/cafe/home会場参加は都内在住・在学・在勤の方優先１.セミナーのみ・現地２.セミナーのみ・オンライン３.16:30まで・現地４.16:30まで・オンライン５.通し参加・現地６.通し参加・オンライン- 参加定員：会場50名、オンライン500名- 参加締切日：3/19

コメント

担当者：ミライ☆ツクール担当[会社名 所属部署／役職 名字 名前]

このイベントはキクヒトさんがよく話している「無理しないで」がキーワードのイベントです。生きづらさがあったり、家のことで自分の時間が持てなかったり、そんなときも少しのヒントが得られるように企画しました。多くのみなさんの参加をお待ちしています！