島の廃校チームビルディング合宿で組織が変わる！沖縄県うるま市浜比嘉島のHAMACHŪで、『「大人の本気」で、妄想をカタチにする2日間』を開催

1. 開催背景とコンセプト：「大人の本気」が地域の未来を動かす

一般社団法人プロモーションうるま

「よかつ（浜比嘉島・平安座島などを含む与勝エリア）が、もっとおもしろくなったら最高やっさ！」という純粋なワクワクを、単なる妄想で終わらせない。そんな想いから本会議は産声を上げました。中心となったのは、仕事もプライベートも全力で取り組む「肝高あやはし組合(https://r.goope.jp/kimutaka/)」のメンバーです。懐かしい空気が流れる校舎に集まったのは、地域への熱い想いを持つ大人たち。難しい会議ではなく、遊びや対話を通して「こんなことができたら最高だ」という妄想を、具体的なアクションプランへと昇華させる「大人の本気」をコンセプトに、密度の高い2日間を過ごしました。

2. 「研修装置」としてのHAMACHŪ：非日常がもたらす組織の再起動

HAMACHŪ(https://hamachu-uruma.net/)は、単なる宿泊施設やワーケーションの場ではありません。組織の再起動を促し、チームを再定義するための「研修装置」として機能します。

本施設が提供する価値は、機能的な快適さよりも、学校という場所で「一晩を共にする体験」そのものにあります。

余白を生み出す島の環境

刺激ではなく「安心感」の提供。組合長のノーマン・裕太・ウェイン氏は「日常のあくせくした時間から切り離された学校という空間は、深い思考を可能にする安心感を与えてくれる」と、その有効性を強調しています。

つながりを育む体験

浜比嘉島の自然資源を活用したシーカヤックや塩づくりなどのアクティビティが、参加者の心理的障壁を取り払います。

対話を促すグラフィック

議論をリアルタイムで図解するグラフィックレコーディングにより、参加者は「自分たちの議論が前に進んでいる感」を共有し、確かな合意形成に至ります。

3. 実施プログラムのハイライト：体験から確信へ

『よかつミライ会議2026』詳細はこちら :https://note.com/uruma_okinawa/n/n04b75ce0696b2日間で話し合われた内容などはこちらからご覧ください

五感で繋がるチームビルディング：

シーカヤックで海へ繰り出し、共に汗を流す。さらに浜比嘉島特産の「塩づくり」体験など、島の資源に触れる共同作業を通じて、初対面の参加者同士でも自然に会話が弾む土壌を整えました。

「妄想」を「現実」に変える対話：

夜には島の食を囲み、図書室で子どものように遊び心を持ち本音で語り合いました。ここで生まれたアイデアは、ファシリテーターとグラフィックレコーダーによって即座に可視化。対話の具体性が高まることで、抽象的な夢物語が翌日には具体的な実行計画へと形を変えていきました。

主体的なアクションが生まれる場

本会議で生まれたプロジェクトの主役は参加者自身です。HAMACHŪは、参加者が自律的に「次、これやろう！」と一歩を踏み出すための「装置（きっかけ）」として機能します。

4. 実証実験の成果：データと声が証明する「研修装置」の価値

プログラム終了後に実施したアンケートおよびヒアリング調査から、以下の画像の通りHAMACHŪが持つ「研修装置」としての確かな効果が実証されました。

【実施結果ハイライト】- 圧倒的な満足度： 推奨度（NPS）は平均 8.5点。単なる「満足」を超え、他者へも自信を持って勧めたいという高い評価を得ました。- 「非日常の余白」がもたらす効果： 心理的安全性や思考のリセットといった全項目で最高評価を記録。「余白があるからこそ本音が言える」というHAMACHŪ独自の価値が証明されました。- 参加者ヒアリングより： 「関係性の変化を生み出すクリエイティブキャンプ、すなわち『研修装置』である」 「安心感の中で組織の新陳代謝を促す、チームにとって不可欠なインフラ」【考察】

今回の実証実験で明確になったのは、HAMACHŪの価値が単なる「宿泊施設」ではなく、組織をアップデートするための「研修装置」であるという点です。 日常のノイズを強制的に遮断する「海中道路の距離」と、廃校が生む「圧倒的な余白」。この二つの掛け合わせこそが、一般的な会議室では不可能なレベルでの心理的安全性と、組織の再起動（リビルド）を可能にする要素となっています。

５. 施設概要および今後の展開

浜比嘉島地域交流拠点施設「HAMACHŪ」は、組織の壁を突破したいチーム、あるいは次の一歩を模索している業界団体や企業の皆様に再起動（リブート）」の場を提供します。

お問い合わせ先

本プログラムの利用検討、およびメディア取材に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

団体名: 一般社団法人プロモーションうるま(https://www.promo-uruma.com/)（はまひが交流拠点コンソーシアム構成団体）

担当者名: HAMACHŪ 菊地 ／ 教育研修事業部 田中

電話番号: 098-989-4838

メールアドレス: info@hamachu-uruma.net

公式サイトURL: https://hamachu-uruma.net/(https://hamachu-uruma.net/)