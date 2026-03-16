大阪で犬と写真が撮れるフォトスタジオとは？吹田市・万博公園近くのエキスポフォトスタジオの撮影実績が800組突破！

MS PHOTOGRAPHY

近年、大阪・関西で「犬と写真が撮れるフォトスタジオ」を探す人が増えています。しかし実際には、犬だけの記念写真ではなく、犬と一緒に家族写真を残したいというニーズが多く見られます。

2023年のオープンから2026年3月までに総数約800組、約3,000人の撮影に対応しており、そのうちが犬やペットと一緒の撮影も含まれています。

大阪府吹田市・万博公園近くの貸切フォトスタジオ、カメラマン寺川昌宏が運営する「エキスポフォトスタジオ」では、犬だけの写真だけでなく、犬と一緒に撮る家族写真の撮影にも対応し、家族写真のみならず七五三・お宮参り・ウェディングフォト・成人式・マタニティフォトまでご家族の人生の節目を象徴する記念写真全てに犬・ペット写真が行えます。

犬と写真が撮れるフォトスタジオを探す人が増えている背景

犬と家族写真の事例写真 - 撮影者：寺川昌宏（エキスポフォトスタジオ）

近年、犬やペットを「家族の一員」と考える人が増え、記念写真を残すスタイルも変化しています。

以前は

・犬だけの記念写真

・ペット撮影

が中心でしたが、現在は

・犬と一緒の家族写真

・犬と子どもの成長記録

・犬と記念日の写真

など、家族写真の中に犬が自然に入る形の犬写真やペット撮影が増えています。

大阪でも「犬と写真が撮れるフォトスタジオ」を探す人は多いものの、実際には犬と家族写真の撮影に対応しているスタジオは限られているのが現状です。

エキスポフォトスタジオの犬と家族写真

大阪府吹田市・万博公園近くにあるエキスポフォトスタジオでは、犬やペットと一緒の撮影にも対応しています。

特徴は以下の通りです。

・1組ずつの貸切撮影



・犬やペット同伴での撮影に対応



・犬と一緒の家族写真



・大型犬やシニア犬の撮影実績



・万博公園近くで大阪・関西中から車でもアクセスしやすい立地

貸切型のフォトスタジオのため、他のお客様や他犬と接触することなく、落ち着いた環境で撮影することができます。

エキスポフォトスタジオについて

エキスポフォトスタジオは、フォトグラファー寺川昌宏プロデュースの『大阪の町の写真屋』として地域の皆さまの声をお伺いしながら、大阪府吹田市・万博公園近くにある貸切フォトスタジオです。

結婚写真の前撮り、家族写真、七五三、お宮参り、成人式などの撮影に対応しており、犬やペットと一緒の撮影にも対応しています。

2023年のオープンから約800組、約3,000人が来店しており、関西各地から撮影に訪れています。

愛犬家フォトグラファーとしての想い

エキスポフォトスタジオのオーナーでフォトグラファーの寺川昌宏は、自身も愛犬家です。

これまで犬や様々な動物と出会い、そして別れを経験する中で、動物の命が人の暮らしに与えてくれる存在の大きさを実感してきました。

スタジオを設計する際にも、犬やペットが自然に撮影できる環境を意識して設計。

犬だけの写真ではなく、犬と家族が共に写る写真を残すことを大切にしています。

エキスポフォトスタジオ代表フォトグラファー 寺川昌宏

写真家 寺川昌宏

エキスポフォトスタジオ代表カメラマンの寺川昌宏は、これまで日本全国40都道府県から撮影の依頼を受け、結婚写真や家族写真を中心に、犬やペット、法人企業、行政、アーティスト写真など幅広い人物撮影を行ってきました。

過ぎゆく瞬間の中で自然な表情を捉える人物写真に定評があり、フォトグラファー自身がお客さまの依頼窓口となることで、顔が見える安心感のある写真撮影を大切にしています。

大阪府吹田市の地域住民としての暮らしの視点や、子育て中の父親としての感覚など、これまでの経験を写真撮影に活かしながら、エキスポフォトスタジオを拠点に活動しています。

■ 撮影実績

・日本全国40都道府県から撮影依頼

・結婚写真・家族写真・犬やペット写真

・法人企業・行政・アーティスト写真撮影

■ メディア実績

・読売新聞

・Kiss FM KOBE

・カメラ専門誌「Shutter Magazine」

■ 行政実績

・吹田市 出産子育て応援事業 登録店

・大阪市立学校 教育資料写真撮影

■ プロジェクト

・大阪・関西万博2025 会場内イベント撮影

■ 登録

・クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック（大阪産業局運営）

犬だけの写真だけでなく「犬と家族写真」

犬写真というと、犬だけの写真をイメージする人も多いですが、実際の撮影では

・犬と子どもの写真

・犬と夫婦の写真

・犬を含めた家族写真

など、家族の一員として犬を一緒に撮る写真を希望する人が多くいます。

エキスポフォトスタジオでは、犬だけの撮影だけでなく、犬と一緒の家族写真の撮影にも対応しています。

実際の犬写真・ペット写真の事例

エキスポフォトスタジオでは、実際に撮影した犬写真や犬と家族写真の事例を公開しています。

・犬と一緒の家族写真の事例

https://ms-photostudio.jp/shooting-photo-example/dog-pet-photo/

・大阪で犬写真が撮れるフォトスタジオ

https://ms-photostudio.jp/shooting-photo-example/dog-pet-photo/dog-photostudio-osaka/

エキスポフォトスタジオ 大阪 MS PHOTOGRAPHY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CO1S2uDylYw ]

エキスポフォトスタジオは、大阪府吹田市・万博公園近くにある貸切フォトスタジオです。

結婚写真の前撮り、家族写真、七五三、お宮参り、成人式などの撮影に対応しており、犬やペットと一緒の撮影にも対応しています。

スタジオ情報

エキスポフォトスタジオ 大阪 MS PHOTOGRAPHY

所在地：大阪府吹田市山田市場13-6 1F

・公式ウェブサイト：https://ms-photostudio.jp/

・インスタグラム：masahiro_terakawa_photography(https://www.instagram.com/masahiro_terakawa_photography/)