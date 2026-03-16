「FANTSクリエイターアワード2026」開催！総合グランプリは会員400名を抱える「愛されサロン作りを学ぶセラピスト専門学校」に決定

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：森川智仁）は、クリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、挑戦を続けるクリエイターを讃える「クリエイターアワード2026」を2026年3月14日（土）に開催いたしました。

イベント当日は、コミュニティ運営のナレッジ共有セッションや表彰式、懇親会を実施。初開催となる今回は、2025年に特に輝かしい挑戦を積み上げた5組を「BEST FANTS CREATOR」としてノミネート選出し、その中から1組を総合グランプリとなる「FANTS CREATOR OF THE YEAR」に選出いたしました。

■クリエイターアワードについて

近年、クリエイターによるオンラインビジネスは市場として拡大を続けています。一方で、その価値は売上やフォロワー数といった定量指標で評価される傾向があります。しかし実際には、その数字の裏側にこそ本質的な価値があります。持続的な成長を支えているのは、ファンと継続的に向き合い、試行錯誤を重ねながら築いてきた関係性やその過程があります。

FANTSではこれまで500以上のコミュニティを支援する中で、そうした挑戦の積み重ねこそが、クリエイターの活動を長く続くものにし、周囲にも良い影響を広げていく原動力であると感じてきました。

「クリエイターアワード2026」は、情熱を起点にファンと共に歩んできたクリエイターの取り組みに光を当て、その功績を正当に称えることを目的としています。

■クリエイターアワード受賞者について

FANTS CREATOR OF THE YEAR（総合グランプリ）

BEST FANTS CREATORに選出された5組の中から、最も情熱を起点に挑戦を続け、ファンと共にコミュニティを育てながらビジネスとしても成果を上げているクリエイター1組に贈られる総合グランプリです。

【愛されサロン作りを学ぶセラピスト専門学校】

取り組んだ内容

「愛されサロン作りを学ぶセラピスト専門学校」は、セラピストが継続的に学び、成長できる環境づくりを目的に、年間カリキュラムを設計し、毎月の学習テーマを明確に提示しています。サロン運営に特化したSNSマーケティングを体系的に学べる講座をはじめ、経営者としてのマインドセットを身につけるコンテンツも提供しています。

また、セラピスト同士が互いに支え合えるコミュニティづくりにも注力。コミュニティ運営においては、ファンとの継続的な関係づくりが難しいという課題がある中で、「来月も楽しみになる仕掛け」を意識し、飽きさせない学びの設計を行ってきました。

選出理由

コミュニティを「教育インフラ」として確立している点を評価

- 約400名規模のセラピスト育成を実現し、月商100万円達成サロンを輩出するなど、教育から成果創出までの好循環を生み出された点- Zoom講座やリアルオフ会、ゲスト講師の活用など、学びと交流を組み合わせたコミュニティ設計により、継続的な参加と高い熱量を生み出している点

クリエイターコメント

この度は『FANTS CREATOR OF THE YEAR』という名誉ある賞をいただき、大変光栄に思うとともに、まさか自分が選ばれるとはと驚きの気持ちでいっぱいです。今回の受賞は決して私一人の力で獲得したものではなく、陰ながら支えてくださったFANTSの皆様やサポートスタッフ、そして何より、いつもライブに参加してくださっている全国のセラピスト・オーナーの皆様お一人お一人のお力添えがあってこそ、ここまで頑張り抜くことができたと深く感謝しております。私自身、これまでの3年間の活動の中で「もう無理かもしれない」と挫けそうになることが何度もありました。しかし、その度に仲間に支えられ、今こうして皆様の前でお話しできている状況を振り返ると、「もう一人で頑張らなくてもいいんだ」と心から実感しています。今回の受賞を励みに、また新たな気持ちで初心に立ち返り、これからの活動により一層全力で取り組んでまいります。本当にありがとうございました。

BEST FANTS CREATOR

500以上のコミュニティの中から、特に情熱を起点に挑戦を続け、ファンと共にコミュニティを育てながらビジネスとしても成果を上げているクリエイター5組に贈られる賞です。

【ネドじゅんの三脳バランス研究所タウン】

取り組み内容

「ネドじゅんの三脳バランス研究所タウン」では、自動思考を止める「ネドじゅん式変容ワーク」を軸に、意識変容や脳の仕組みを学ぶ月2回のウェビナーを実施。瞑想・非二元・運動など多角的な研究コンテンツを提供するとともに、オンラインカフェやイベントを通じた交流の場を設けています。参加者が主体的に活動できる場づくりを大切にし、それぞれの夢や挑戦を後押しするコミュニティ運営に取り組んでいます。

選出理由

世界観と仕組みによって自走する「コミュニティタウン」を実装している点を評価

- 会員数約2,000名規模のコミュニティを安定運営し、他プラットフォームからの移行後も混乱なく運営を継続。告知や導線設計が整理され、自発的な活動が生まれる構造を実現している点- 「タウン構想」として市役所・ラジオ局・出版サポート部などの役割を設け、メンバー主体のイベントや活動を促進。コミュニティ内で生まれた取り組みがリアル社会へも広がる仕組みを構築している点【発酵 暮らしごと】

取り組み内容

「発酵 暮らしごと」では、月2～3回のライブ配信レッスンを中心に、メンバー同士が学び合える双方向型のコミュニティを運営。専門家ゲストの招致や企業とのコラボ企画なども実施し、参加者同士が価値を生み出し合える環境づくりに取り組んでいます。メンバーとのコミュニケーションを重視し、最新情報を分かりやすく届ける導線設計など、継続的な関係づくりを大切にしています。

選出理由

仲間と共に創る場を体現している点を評価

- アンケートを活用した企画設計など、メンバーと共に価値を生み出す循環型コミュニティを実現している点- オンライン社会科見学の実施やリアルイベント構想、出版展開など、オンラインとリアルを融合した長期的なコミュニティビジョンを描いている点【おかんの学び直し英語部】

取り組み内容

「おかんの学び直し英語部」では、英語おかんと講師による月3回のオンライン英会話レッスンを中心に、初心者でも安心して取り組める英語学習コミュニティを運営。日々の音読投稿や質問を通じてメンバー同士の交流を促進し、継続的にアウトプットできる環境を整えています。さらに復習ライブやゲスト対談、スピーチ企画などを実施し、楽しみながら学び続けられるコミュニティづくりに取り組んでいます。

選出理由

学びと自己実現が循環するコミュニティを築いている点を評価

- be動詞から学べる初心者向けの安心設計と、段階的に学びを深められる育成モデルにより、大人の学び直し英語市場で独自のポジションを確立している点- 音読部やスピーチ企画など継続的なアウトプットの場を設け、会員同士の交流と学びが自然に広がる「居場所」としてのコミュニティを実現している点【ちゃおアカデミー】

取り組み内容

「ちゃおアカデミー」では、毎月テーマに沿って学ぶ「今月の養生ごはん」や、体調サイクルを整える実践プログラム（28days／毒だし7Days）を中心に、健康的な生活習慣を学べるコミュニティを運営。メンバー同士が交流できるコミュニティラウンジに加え、日々の投稿やLIVE配信、オフ会、プレゼント企画などオンラインとオフラインを組み合わせた企画を継続的に実施しています。

選出理由

一人ひとりが主役になれるコミュニティを実現している点を評価

■クリエイターアワード2026を振り返って

- メンバー同士が自然に支え合う文化が形成されており、コミュニティ内で新たな交流や活動が生まれる双方向型のコミュニティへと進化している点- LIVE配信やオフラインイベントなどを継続的に実施しながら、分かりやすい導線設計と情報発信により高い参加率を維持している点

代表取締役 森川智仁

この度はFANTSクリエイターアワードを初開催できたことをとても嬉しく思います。また「BEST FANTS CREATOR」及び「FANTS CREATOR OF THE YEAR」を受賞された皆様、おめでとうございます。

FANTSは2020年にサービスリリースして以降、数多くのクリエイター様のご支援をしてまいりました。まだまだFANTSを通して、実現したいクリエイタービジネスの課題解決は道半ばでありますが、クリエイター様がこの1年間を通して、どれほど情熱的にファンの方々と向き合い、精力的な取り組みをされてきたか、クリエイターご自身の思いをしっかりとファンに届け、それを反映した活動や工夫をされているか、そういった皆様の「熱量」と「工夫」にスポットライトを当てさせていただきました。

FANTSは独自の想いやノウハウを持った方が持続可能なビジネスを構築し、ファンと共に成長していける空間づくりをご支援したいと強く思っています。その過程ではつまづくことや大変なこともあるかと思いますが、少しでも皆様の理想に近づくきっかけや日々の活動をより良いものにする一助になればという想いで、このような場を開催できたことをとても感慨深く感じております。

今後はオンラインサロンやコミュニティ、スクールのみではなく、クリエイタービジネスを総合的に支援できるプラットフォームとして、ますます発展していきたいと思いますので、皆様の情熱あふれる活動を全力でサポートしてまいります。

■FANTS（ファンツ）について

FANTS は、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSブランドサイト：https://biz.fants.jp/

FANTSコミュニティ：https://community.fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアムは、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、クリエイターのためのビジネス統合プラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者： 代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主： 株式会社スタメン（東証グロース上場）100%