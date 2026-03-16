【MAYSON GREY(メイソングレイ)】2026年春コレクションカタログをWEBにて公開

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、2026年春コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2026ss-vol01-maysongrey-lp

MAYSON GREY 2026 Spring Collection

BLOOMING MOTION「彩りを、弾ませて」



華やかな春のカラーを軽やかに纏い、花々が揺れるようなデザインを取り入れたスプリング・コレクションをご提案いたします。色彩やデザインの揺らぎ、女性らしさを感じるデイリースタイルをお楽しみいただけます。

LOOK

Coat \24,200 Pullover \14,300 Pants \18,700Shirt \18,700 Skirt \18,700Blouson \18,700 Pants \14,300 Stole \15,400Blouse \18,700 Pants \18,700Jacket \15,400 Knit \14,300 Pants \12,100Jacket \19,800 Vest \24,200 Pants \27,500Pullover \15,400

MAYSON GREY(メイソングレイ)について

DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地よいスタイルを提案。美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルをベースに女性らしさに拘ったパンツスタイルを追求。日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性とトレンドを加味したファッション性を兼ね備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテムを展開。ただのリラックスしたイメージではなく計算しつくされたパターンとバランスで心地よさ・美しさを提案出来るクラスアップなベーシックスタイルを表現します。

販売に関して

▶MAYSON GREY オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/maysongrey_official

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開