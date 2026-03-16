【桜前線より早い!?春待つ京都を″未来列車桜特急″駆ける!】「FUTURE TRAIN SAKURA EXPRESS 2026」開催！

株式会社DDグループ

株式会社ＤＤグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する京都・梅小路『FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE（以下、「FUTURE TRAIN」）』では、2026年3月19日（木）から春期間限定イベント「SAKURA EXPRESS」を展開いたします。

昨年9月にグランドオープンした「FUTURE TRAIN」は、役目を終えた特急サンダーバード（681系）をアップサイクルしたアート空間である先頭車両と、その後ろに続くホームに停車している列車をコンセプトにした、食とアートの体験を楽しむ未来列車型エンターテイメントレストランです。

初めて迎える桜咲く季節。普段は停車している梅小路エリアにちなみ「紅梅色」を装う「FUTURE TRAIN」が、ちょっぴり「桜色」に染まる「FUTURE TRAIN SAKURA EXPRESS」を季節限定で開催いたします。

春の趣を個性豊かに織り込んだ期間限定のオリジナルメニューをはじめ、特別な春の思い出を演出する5つのコンテンツをご用意して乗客の皆様をお迎えいたします。

不変の魅力で世界中から人々を惹きつける千年の都・京都の春。2026年は「FUTURE TRAIN SAKURA EXPRESS」で、一歩先ゆく”未来行き京都の春“を満喫してみませんか？

「FUTURE TRAIN SAKURA EXPRESS」LIMITED CONTENTS

１.アイコンメニュー「豪華絢爛バーガー 桜未来」＆「桜パンケーキ」

２.《SNS投稿キャンペーン》「SAKURA EXPRESS 乗車証 ステッカー」プレゼント

３.オリジナルスリーブ付きインスタントカメラ撮影

４.特別ボックス席「PINK FLOWER BOX SEAT」

５.シーズナルアラカルトメニュー＆ポップオーバー食べ放題！女子会向けパーティプラン

春爛漫！SAKURAピンクのアイコニックメニュー登場！

オープン以来不動の人気を誇ってきた2つのアイコニックメニューが「桜色」にドレスアップ！春らしい優しい色合いながらインパクトのある見た目と、「京都ダイナー」ならではの「和」の要素を巧みに取り入れた味わいが、春の訪れを存分に感じさせてくれます。

豪華絢爛バーガー -桜未来- Teriyaki Egg 2,600円

紅梅色の梅の花バンズでお馴染みの「豪華絢爛バーガー 梅未来」が「桜未来」となって登場！ほんのり桜色に色づいたバンズで、厚焼き玉子に照り焼きハンバーグ、トマトやレタスなどボリューム満点の具材を挟みました。甘辛の照り焼き味に、柴漬けタルタルソースや抹茶サワークリームが繊細で複雑な味のアクセントを加える「FUTURE TRAIN」オリジナルバーガーです。

ふわふわ桜のパンケーキ 1,800円

「FUTURE TRAIN」でお子様から大人の方まで大人気の「スフレパンケーキ」も桜色に！ふるふる震える柔らかいパンケーキの上に、桜の塩漬けパウダーを合わせた甘さ控えめの生クリームと、いちご風味マスカルポーネアイスクリームをたっぷりと。桜の塩漬けが醸し出す甘じょっぱさがなんだかクセになってしまう、無限ループ確定のやみつき系パンケーキです。

▪️提供期間：2026年3月19日（木）～5月11日（月）

※仕入れ等の状況により変更となる場合がございます

電車旅の記念はやっぱりコレ！SNS投稿で「SAKURA EXPRESS乗車証ステッカー」プレゼント！

春のアイコニックメニューなど対象メニューをご注文いただき、料理や店内の写真を「#フューチャートレイン」または「#futuretrain」のハッシュタグを付けて、その場でSNSに投稿していただいたお客様に「SAKURA EXPRESS乗車証ステッカー」をプレゼントいたします。

春の特別運行をしている「SAKURA EXPRESS」に乗車いただいた証となる期間限定デザイン。投稿した思い出の1枚とともに旅の記念にぜひお持ち帰りください。

旅の記憶を形に残すーオリジナルスリーブ付きインスタントカメラ撮影

デジタルには無いエモーショナルな趣で根強い人気のインスタントカメラ『チェキ』。

「SAKURA EXPRESS」開催期間中、オリジナルデザインスリーブ付きの撮影をお楽しみいただけるオプションをご用意いたしました（お食事+300円）。

スマートフォンで撮って残す写真とは違う「形に残る一瞬」。何度も取り出して眺めたくなるような1枚をぜひお手元に。

※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

ピンクの花々に囲まれる特別席「PINK FLOWER BOX SEAT」が登場

車両ごとに異なる席タイプで様々な表情を見せる「FUTURE TRAIN」。中でもラグジュアリーな雰囲気を漂わせる3号車のボックス席の中でひと席だけ、ピンクの花々が咲き乱れる装飾を施した「PINK FLOWER BOX SEAT」に大変身！

百花繚乱の春を思わせる特別なひと席は、記念撮影スポットとしてもお楽しみいただけます。撮り方次第で思いもかけない不思議な1枚が撮れるかも…!?

洋？和？ 旬の食材をボーダレスアレンジ！シーズナルアラカルトメニュー

2つのアイコニックメニュー以外にも、季節感と京都らしさを取り入れた春季限定アラカルトメニュー5品も展開いたします。

洋の東西にとらわれず、食材と食文化をボーダレスに掛け合わせた、イマジネーションを原動力に走る「FUTURE TRAIN」らしい季節料理の数々を堪能してください。

筍と貝柱のブレゼ 近江茶葉のグリーンソース

1,500円

滋賀県で1200年以上もの歴史を持ち、日本茶のルーツの一つとも言われる「近江茶」。香り高くまろやかな味わいが特徴のこの茶葉を使ってジェノヴァソースに仕立てました。表面を焼き上げて蒸し煮にした旬の筍と貝柱が持つ、素材本来の味を引き立てます。

そら豆のマッシーピーサラダ ピタパン添え

1,200円

瑞々しい緑色がいかにも春らしいそら豆と練り胡麻を合わせたペーストで、新鮮な葉野菜やパリパリに揚げたレンコンなどを召し上がっていただく新感覚のサラダ。バルサミコクリームの酸味がアクセント。ピタパンで挟めばお野菜たっぷりの主食にもなる一品です。

※ヴィーガン対応メニュー

近江茶葉と豆腐クリームのボンゴレ スパゲティ

1,600円

春に旨みを増すアサリを使った定番スパゲティ「ボンゴレ・ビアンコ」を「京都ダイナー」である「FUTURE TRAIN」風にアレンジ。近江茶葉のジェノヴァペーストと豆腐をベースに昆布茶とわさびの風味を合わせた特製ソースで仕上げました。洋と和の絶妙なマリアージュを楽しめます。

シーフードプラッター

2,900円

海老のグリル、サーモンのグリル、白身魚のフリット、春が旬のホタルイカと、海の幸を盛り合わせた、パーティにもピッタリの華やかなプラッター。グリルにはレモンや桜白味噌のヴァンブランソース、フリットには柴漬けのタルタルソースを合わせると魚介の旨みも膨らみます。

抹茶ブレッドの近江牛カツサンド

3,900円

日本三大和牛の一つで、滋賀の豊かな自然環境で育てられるブランド牛「近江牛」。この近江牛を贅沢に使って厚切り＆薄衣の牛カツに！抹茶特有の苦味や甘味をほのかに感じるブレッドと、肉の旨みを引き立てるソースが三位一体となった豪華なカツサンドです。

トレンド敏感女子必見！ポップオーバー食べ放題パーティプラン

送別会や歓迎会など、春は大人数で集まるパーティーも多い季節。季節に合わせて「FUTURE TRAIN」にも新しいパーティプランが登場しました！

前菜からメインに至るまで食べ応え満点の5品に加え、今じわじわと流行の波が来ている「ポップオーバー」が食べ放題に！

「FUTURE TRAIN」のポップオーバーは米粉で作っているので、独特のふっくら食感とさっぱりした味わいが魅力。カスタードクリーム、ホイップクリーム、ハニーマスカルポーネの3種のディップソースで"味変"も楽しめます。

FUTURE PARTY COURSE 3,000円

米粉のポップオーバー食べ放題

・Appetizer Cute seasonal assortment ～前菜の盛合せ～

・Fried 抹茶フレンチフライwith 小豆ホイップ

・Salad 彩り野菜と生ハムのサラダ 生湯葉と豆乳のシーザー仕立て

・Pasta 京味噌仕立ての牛ラグーソース スパゲッティ

・Main グリルミートと温野菜のセルフドッグプラッター

※ご予約は3名様より承ります

SHOP INFORMATION

photo by Kaori Uemura

▪️店名：FUTURE TRAIN KYOTO DINER ＆ CAFE

（フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ）

▪️住所：京都府京都市下京区観喜寺町3-7 梅小路ハイライン

▪️アクセス：京都駅から1駅 (JR西日本 山陰本線 梅小路京都西駅 直結)、京都駅から徒歩20分

▪️席数：全88席

▪️入場（チャージ）料：700円、小学生以下300円（未就学児は無料）

▪️営業時間：

平日：11:00～16:00（L.O.15:00） ／ 17:00～22:00（L.O.21:00）

土日祝：11:00～22:00（L.O.21:00）

▪️公式サイト・ご予約：https://www.futuretrain.jp/

▪️Instagram：https://www.instagram.com/futuretrain.kyoto/

※表記価格はすべて税込です ※コースは入場料・サービス料込価格です

プロデュース

増田セバスチャン

1970年生まれ。ニューヨーク在住。1990年代前半より演劇や現代美術に関わり、1995年に表現の場としてのショップ「6%DOKIDOKI」をオープン。一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントの垣根を越えて作品を制作。 きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」MV美術、「KAWAII MONSTER CAFE」プロデュースなど、世界にKawaii文化が知られるきっかけを作る。

2017年度 文化庁文化交流使、2018年度ニューヨーク大学客員研究員、2019年 Newsweek Japan 世界が尊敬する日本人100人。

https://sebastianmasuda.com/

企画・開発

ＤＤグループ

会社名：株式会社ＤＤグループ

所在地：東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル 18階

代表者：代表取締役社長 CEO 松村厚久

URL：https://www.dd-grp.com/



店舗運営

ダイヤモンドダイニング

会社名：株式会社ダイヤモンドダイニング

所在地：東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル 18階

代表者：代表取締役社長 松村厚久

URL：https://www.diamond-dining.com/

施設管理

梅小路ハイライン

会社名：株式会社梅小路ハイライン

所在地：京都市下京区塩小路通烏丸西入 関電不動産京都ビル８F

代表者：代表取締役 橋本修男

備 考：京都駅ビル開発株式会社などが出資