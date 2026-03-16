【3月20日 横浜開催】レトロ雑貨やアンティーク、絶品グルメが大集合！マーケットイベント「よこはまウェルネスマルシェ」

株式会社POZO

2026年3月20日 横浜シンフォステージにて、レトロ雑貨やアンティーク、作家オリジナルで製作したクラフト雑貨、バイヤーが厳選した古着、一点物のヴィンテージ雑貨、こだわりの焼き菓子、絶品キッチンカーなどが集まる、春のお出かけにぴったりな蚤の市マーケットイベントが開催される。

みなとみらいに1日限定で現れる、活気あふれるマーケットで一期一会の出会いとお買い物をお楽しみください。

■ イベント開催概要

名称：よこはまウェルネスマルシェ

開催日時： 2026年3月20日（金・祝） 12:00～18:00

会場： 横浜シンフォステージ ゲートプラザ

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

入場料： 無料



アクセス

みなとみらい線「横浜駅」東口から徒歩8分

JR・東急・京急・相鉄・地下鉄ブルーライン「新高島駅」から徒歩1分

出店ショップの一部をピックアップ！

Vertrek Vintage (ヴェルトレク・ヴィンテージ）1950年代ヨーロッパの「一点もの」食器が勢揃い。

ミッドセンチュリー期の陶器やガラスを中心に、カップ、プレート、フラワーベース（花瓶）を販売します。

オランダ語で「出発」を意味する店名の通り、

世界から届いた食器たちが新しい持ち主のもとへ旅立つ「出発の場」として、選りすぐりの一品をご提案いたします。

数十年という時を重ねたヴィンテージならではの温かみと、洗練されたデザイン。

日常に寄り添う特別な一品を、ご用意しております。

calm◻︎eje（カーム◻︎エッへ）自分だけの「好き」を纏う、アメリカ仕込みの個性派ヴィンテージ。

2月にアメリカで直接買い付けたばかりの、

春にぴったりなアイテムをたっぷりご用意しました。

「ちゃんとしなきゃ」という固定概念にとらわれず、自由な感性でコーディネートのアクセントになる少しユニークな古着を提案します。

ジャンルを越えた唯一無二のセレクト。自分の感覚で服を選ぶワクワクを、ぜひ会場で体感してください。

Woodmarquee（ウッドマーキー）音楽と映画を飾る、時代を超えた インテリアアート。

60年代～90年代の音楽雑誌や映画プロモーションなどの公式アイテムを中心に、すぐに飾れるインテリアアートを販売します。

多彩なサイズのポスターが揃い、ヴィンテージならではの独特な風合いが魅力。

お部屋の主役になる、自分だけのお気に入りの一枚をぜひ。

maco's cafe厳選素材の優しさが広がる、心ほどける焼き菓子。

厳選小麦や甜菜糖、国産バターなど、素材本来の味わいを大切にしたシンプルで体に優しい焼き菓子を販売します。

小さな「ガレットブルトンヌ」や「レモンサブレ」をはじめ、人気の「キャロットケーキ」や「国産レモンのパウンドケーキ」など、バリエーション豊かなお菓子をご用意。

忙しい毎日に、ほっと一息つく幸せな時間。ティータイムにそっと寄り添う手作りの美味しさを、ぜひお楽しみください。

KAHELL本場NYの味！スパイス香るガッツリ系「チキンオーバーライス」。

ニューヨークで大人気のストリートフード

「チキンオーバーライス」をメインに販売します。

スパイスの効いたジューシーな鶏肉と、数種類のオリジナルソースで、お腹いっぱい大満足の一皿をお届け！

ガッツリ系フードにぴったりのドリンクやお酒も各種ご用意しております。

活気あふれるストリートの味を、会場で豪快にお楽しみください。

CROWN BUCKS（クラウンバックス）日常にカルチャーを。暮らしに寄り添うヴィンテージとクラフト。

様々なカルチャーを背景に持つ古着やアクセサリー、職人技が光る革製品など、日々の生活と文化に溶け込むアイテムを販売します。

こだわりが詰まったラインナップの中から、あなただけの「特別な一点」をぜひ。

Lemon国内外の「古くてかわいい」が詰まった、春を彩る生活雑貨。

春のインテリアにぴったりな、明るい色合いのガラス器や柔らかな布もの、フラワーベースなどを販売します。

国内外から集めた、どこか懐かしくて愛らしいヴィンテージ雑貨たちが、あなたの暮らしに優しく寄り添います。新しい季節の始まりを楽しくしてくれる、自分だけのお気に入りを探しにぜひお越しください。

Veriteフランスの蚤の市で出会う、名門「サンルイ」のクリスタル。

店主自らフランスへ赴き、一点一点選び抜いたヴィンテージの日常品を販売します。

今回のイチオシは、エルメス傘下の名門「サンルイ」のグラス。時代を超えた輝きが魅力です。

長く大切にされてきた品々が持つ「物語」を、次の持ち主へ。手にした瞬間に心がほどけるような、特別な一点ものとの出会いを会場でお楽しみください。

intro手染めの革で咲かせる、世界にひとつだけのアンティークな花々。

「繊細で可愛い」をコンセプトに、

一つひとつ手染めした革花パーツで制作するオリジナルアクセサリーを販売します。

おすすめは、春にぴったりのチューリップモチーフのピアスやイヤリング、そして耳への負担が少なく落ちにくいイヤカフ。軽さと、豊富なカラーバリエーションが魅力です。

使うほどに深みを増し、アンティークのような色合いへ変化していく過程も楽しみの一つ。

そのほかにも多数のショップが出店。

ショップ一覧はInstagram(https://www.instagram.com/yokohamawellnessmarche/)をチェック！

■ イベント開催概要

名称：よこはまウェルネスマルシェ

開催日時： 2026年3月20日（金・祝） 12:00～18:00

会場： 横浜シンフォステージ ゲートプラザ

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

入場料： 無料



アクセス

「横浜駅」東口から徒歩8分

「新高島駅」から徒歩1分

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社POZO

担当：田中

メール：vintageartisanmarketvam@gmail.com