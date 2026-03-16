ライフクリエイトとシーズグローバルコネクトがグループパートナーへ

株式会社ライフクリエイト

株式会社ライフクリエイト（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：有冨修、以下「ライフクリエイト」）は、株式会社シーズグローバルコネクト（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：平良聡志朗、以下「シーズグローバルコネクト」）の株式51％を取得し、グループパートナーとして迎えることになりました。

今後は両社が共創関係を深め、IT開発力とリユース事業の強みを融合しながら事業成長を目指します。

■グループパートナー化の背景

ライフクリエイトは、リユース事業を中心に事業を展開し、持続可能な循環型社会の実現に向けて事業拡大を進めてまいりました。

近年、リユース業界では以下のような変化が加速しています。

EC化の進展 データ活用による価格最適化 業務効率化のためのシステム化

こうした環境変化に対応するため、グループ内にIT開発機能を持つことが重要であると判断し、WEBシステム開発・運用を手掛けるシーズグローバルコネクトを子会社化することといたしました。

■グループパートナー化の目的

今回のグループ化により、以下の取り組みを推進します。

1. IT開発力の強化

WEBシステムの企画・開発・運用体制をグループ内に構築し、リユース事業のDX化を加速します。

2. リユース事業の高度化

在庫管理、価格分析、EC連携などのシステム開発を内製化し、事業効率および収益性の向上を図ります。

3. 新規事業領域への進出

業務系WEBシステム受託開発や自社サービス開発など、新たなIT事業領域への展開を進め、グループの成長基盤を強化します。

■今後のシナジー

ライフクリエイトグループの事業基盤と、シーズグローバルコネクトの開発力を融合することで、以下のシナジーを創出します。

リユース事業のDX推進 グループシステムの内製化による開発スピード向上 ITサービスの外部展開 スタートアップ型事業の創出

また、シーズグローバルコネクトの創業者が引き続き経営に関与することで、同社の成長を支援し、将来的な事業拡大やIPOなどの可能性も視野に入れてまいります。

■株式会社シーズグローバルコネクトについて

株式会社シーズグローバルコネクトは、WEBシステムの企画・開発・運用を中心に、業務系WEBシステムの受託開発や自社サービスの開発・運用を行うIT企業です。企業の業務効率化やデジタル化を支援するシステム開発を得意としており、これまでさまざまな企業のIT活用を支援してきました。

今後はライフクリエイトグループの一員として、グループ内のDX推進に貢献するとともに、外部企業向けのシステム開発やサービス展開も強化していく予定です。

URL https://cs-g.co.jp/

■株式会社ライフクリエイトについて

株式会社ライフクリエイトは、企業理念に「素直・感謝・成長」「幸せの追求」、企業ビジョンとして「日本一の御用聞き会社になる」を掲げ、福岡県北九州市を拠点に事業を展開しています。ブランド品・貴金属を中心とした「エコプラス」、工具・家電を中心とした「ハンズクラフト」のリユースショップ事業と、頼れるプロの便利屋「ライフサポート」を融合させた「御用聞きビジネス」を通じて、あらゆる「困った」を解決するトータルライフサポート企業です。

地域社会の様々なお困りごとに寄り添い、リユースの力で環境にも配慮しながら、一人ひとりの人生を創る舞台を提供し続けています。

URL https://lifecreate-kc.co.jp/

■代表コメント

株式会社ライフクリエイト

代表取締役社長

有冨 修

今回のグループパートナー化について、私たちのマインドは『横並びの共創パートナー』です。お互いの専門性を尊重し、対等な立場で新しい価値を創造していきます。

今後はシステム開発を強化し、DXを推進するとともに、新しい事業領域にも挑戦してまいります。

■ IR情報

当社のIR情報は、下記リンクからご覧いただけます。

https://lifecreate-kc.co.jp/ir/(https://lifecreate-kc.co.jp/ir/)

■ 当社へのお問い合わせについて

当社ホームページよりお問い合わせください。

https://lifecreate-kc.co.jp/contact/