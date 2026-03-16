radiko 初のBiz Conference＆15th Anniversary Partyを開催

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、設立以来初めてとなる「radiko Biz Conference」と「15th Anniversay Party」を広告主や広告会社、放送局など約500名の参加者を集めて六本木ミッドタウンホールにて開催しました。また、その「radiko Biz Conference」の内容の一部が宣伝会議運営のマーケティング、コミュニケーション領域のニュースサイト「AdverTimes.（アドタイ） by 宣伝会議」にて公開されています。

なぜ今、ブランドは音声を選ぶのか。大正製薬の実践に学ぶ新しい広告体験(https://www.advertimes.com/20260305/article535514/)

■radikoとして初のBiz Conference & 15th Anniversary Party

2025年12月1日に15周年を迎えたradikoは、これまでラジオ番組や音声コンテンツを軸に、

ラジオ局、リスナー、権利団体、音楽業界、広告会社、スポンサー、そして社員をはじめとする多くの皆様に支えられ、結束を深めながら成長してきました。

15年の歩みの中で築かれた皆様とのつながりへの感謝を改めて共有するとともに、これからも音声コンテンツの力によって新たな価値や未来を共に創っていくという想いを込めて初めてとなる「Biz Conference」と「15th Anniversary Party」を2026年2月17日に約500名の参加者を集めて六本木ミッドタウンホールにて開催しました。

■進化するradikoの現状とアップデート

2010年の設立以来、エリアフリー、タイムフリーに加えてポッドキャストやタイムフリー30など民放ラジオ全99局とNHKおよびポッドキャストが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」手軽に楽しめる多様な聴取体験を実現してきたradikoは、現状の取組やユーザーの状況の他、最新の事例として坂谷温取締役から対応車載機のモニターを操作することでradikoを楽しめるApple CarPlay・Android AutoやAIによって運転中にもさらにradikoが身近になったことやポッドキャストエピソードの音声を自動文字起こしして内容を瞬時に把握できるサマリー生成機能によって利用者が増大していることなどが紹介されました。

さらには今後の展開として、さらなるAI活用やリスナーの熱量を番組に還元する新機能などへの意欲も示されました。

■具体的な成果が見えるradikoAd

2025年上期で前年比225％と成長するradikoAdの領域では嶋裕司取締役が、効果計測や番組聴取データやリアルな行動データによってradikoAdが評価されているとして、ファンの熱量をブランドに還元した事例やターゲティング音声広告が購買に繋がった事例など具体的展開事例とその成果を紹介しました。

また、ユーザーの位置情報をすべて取得しているradikoならでは、ユーザーの実行動データとradiko保有のデータを掛け合わせてユーザーセグメントを絞り込み、ターゲティングする

「リアル行動アフィニティ」や好意的に反応したユーザー群への継続コミュニケーションする「好意循環セグメント」などradikoの強みを活かした今後の商品群についてもプレゼンテーションしました。

■購買率140％達成の大正製薬様の音声広告展開事例

最後に、radiko代表取締役社長の池田とかねてから親交のあった大正製薬マーケティング本部マーケ本部長宍戸正臣様をお迎えして、「大正製薬の実践に学ぶ、新しい広告体験」と題したセッションが和やかな雰囲気の中行われました。

近年、購買データから見込み客の解像度を上げるターゲットマーケティングに注力されているという大正製薬様は、radikoの位置情報を活用したドライバー関連施設の利用者に対して音声広告を展開いただき、最終的に広告接触者の購買率が配信前の140％増加したという事例をご紹介いただきました。

想像以上の成果が得られたことに宍戸様は、「これからはラジオ、radikoの時代」と力強く強調されました。

なぜ今、ブランドは音声を選ぶのか。大正製薬の実践に学ぶ新しい広告体験(https://www.advertimes.com/20260305/article535514/)

イベント後の来場者アンケートでは、「音声広告自体、そしてradikoならではの利点を知識として持ってはいたものの、クライアント様の口から語られることで腹落ちした。」や「この音声メディアへの可能性を感じさせてくれるデータを、ぜひ世間に向けて大きくPRしていってほしい」といった理解度が高まったという声や期待感の声が多く、「大変満足」と「満足」を合わせた満足度では96.3％という高い数字を記録しました。

radikoは、音声コンテンツの価値をデジタルで最大化し、聴くだけで終わらない、新しい体験価値を目指すとともに音声広告分野でも広告主の細やかなニーズに対応した存在として進化してきます。

radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込