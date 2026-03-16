【Dior】アカデミー賞を祝福するディナーで、ディオールを着用したセレブリティ
2026年3月12日、ロサンゼルスにて、雑誌「W」とディオールが、アカデミー賞を祝福するディナーを開催しました。ディナーには、シャリーズ・セロン、ロバート・パティンソン、グレタ・リー、ミア・ゴス、オデッサ・アジオン、ポール・アンソニー・ケリー、アンジェリカ・ヒューストン、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジョシュ・サフディ、プリヤンカー・チョープラー、ウィル・プライス、マイク・ファイスト、EJAE、ヘイリー・ビーバーと雑誌「W」編集長のサラ・ムーンヴェス、エマ・ワトソン、スキ・ウォーターハウスといった豪華なセレブリティたちがディオールを纏い、登場しました。
(C) Myles Hendrik
シャリーズ・セロンは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ロバート・パティンソンは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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グレタ・リーは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ミア・ゴスは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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オデッサ・アジオンは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ポール・アンソニー・ケリーは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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アンジェリカ・ヒューストンは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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アニャ・テイラー＝ジョイは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ジョシュ・サフディは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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プリヤンカー・チョープラーは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ウィル・プライスは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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マイク・ファイストは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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EJAEは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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ヘイリー・ビーバーと、雑誌「W」の編集長であるサラ・ムーンヴェスは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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エマ・ワトソンは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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スキ・ウォーターハウスは、ジョナサン・アンダーソンによるディオールを着用しました。
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