『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』ハーフアニバーサリーイベントがスタート！新たに3作品が追加されるほか、新キャラクターも登場！大型アップデート、キャンペーン情報を公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、App Store／Google Play向けスマートフォンアプリ『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』にて、 2026年3月16日より「ハーフアニバーサリー感謝祭」を開催します。

ハーフアニバーサリー感謝祭では『アラガネの子』、『ゲーミングお嬢様』、 『ハイパーインフレーション』の3作品が新規追加となるほか、期間限定ガシャから豪華キャラクターが登場します！

今までにない盛り上がりを迎える『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』の最新情報をお見逃しなく！

■ダウンロードはこちら！

App Store：https://jumble-rush.go.link/7WqQN

Google Play：https://jumble-rush.go.link/iannl

■公式Xで最新情報を発信中！ https://x.com/jumpplus_Jumble

■公式サイトはこちら！ https://jumble-rush.bn-ent.net/

■ジャンブルラッシュ情報局でお得なアイテムをGET！ https://jumble-rush-link.bn-ent.net/

ハーフアニバーサリー感謝祭では新規3作品と新キャラクターが続々登場！！

『【推しの子】』 、『怪獣８号』、 『姫様“拷問”の時間です』、『魔都精兵のスレイブ』など『ジャンプ＋』の人気作品から新キャラクターが登場！

さらに！『アラガネの子』、『ゲーミングお嬢様』、 『ハイパーインフレーション』の

3作品が新規追加作品としてジャンブルラッシュに参戦！

新登場キャラクターたちの参戦PVを現在公開中！ぜひご覧ください！

【ジャンプ＋ジャンブルラッシュ】 ハーフアニバーサリー感謝祭まもなく！

https://www.youtube.com/watch?v=qfINbMlZh94

「ハーフアニバーサリー 感謝祭!DXフェスガシャ A」開催中！

3月16日よりゲーム内イベント「ハーフアニバーサリー感謝祭」が開催中！

ハーフアニバーサリー感謝祭ではジャンブルラッシュ史上初の複数作品がイベントに参戦！

そんな特別イベントの見どころを一挙公開！

◆「ハーフアニバーサリー 感謝祭!DXフェスガシャ A」開催中！

フェス限定キャラとして『魔都精兵のスレイブ』からUR「万物を統べる総組長 山城 恋」が登場！

「万物を統べる総組長 山城 恋」は必殺ワザを発動することで自身を「無敵」状態にできるアタッカー！無敵状態中は相手からのダメージを受けなくなるぞ！

魔防隊十番組の組長にして、魔防隊を統べる最強の総組長の圧倒的な実力をお見逃しなく！

「ハーフアニバーサリー 感謝祭!ピックアップガシャ」開催中！

▲万物を統べる総組長 山城 恋▲必殺ワザを発動して自身を一定期間無敵状態に！前線を一気に押し上げよう！

◆「ハーフアニバーサリー 感謝祭!ピックアップガシャ」開催中！

『怪獣８号』からUR「識別怪獣兵器6 市川 レノ」、『【推しの子】』からSSR「斉藤 ミヤコ」、

『ゲーミングお嬢様』よりSSR「祥龍院 隆子」が登場！

「識別怪獣兵器6 市川 レノ」は必殺ワザを発動することで敵を氷結状態にし、動きを封じ込めることができるテクニカルキャラだ！

さらに！イベントキャラとして、『アラガネの子』からSR「灰」、『【推しの子】』からSR「雨宮 吾郎」、『ハイパーインフレーション』からSSR「ルーク」、『姫様“拷問”の時間です』からSR「カナッジ」など人気キャラクターが続々登場！

新作品・新キャラクターが盛りだくさんのハーフアニバーサリー感謝祭で、新たなキャラクターを仲間に加えよう！

「ハーフアニバーサリー感謝祭!ピックアップガシャ」開催期間：

2026/03/16 15:00～ 2026/04/13 10:59（予定）

※期間・内容は予告なく変更になる場合があります。

初の大型アップデート実装！ジャンブルラッシュがもっとド派手に大変身！

◆ホーム画面がもっとリッチに！

3月16日のアップデートでホーム画面のデザインが変更され、「ホームクリエイト」が可能に！

「ホームクリエイト」は所持している好きなキャラをコマ割りの中に配置できる機能だ。

好きなキャラを配置して、自分だけのかっこいいコマ割りを創り出そう！

◆あの名シーン原画が装備できるように！？

原画のかけらを集めて原画を完成させると、パーティーに装備できるように！装備すると強力な効果を発動させることができるぞ！

◆新規バトルコンテンツの追加が決定！

近日公開予定のアップデートで新たなバトルコンテンツが実装されるぞ！お楽しみに！

自分だけのコマ割りを創りだそう！原画を完成させてパーティーを強化！近日公開のバトルコンテンツもお楽しみに！

※期間・内容は予告なく変更になる場合があります。

「ハーフアニバーサリー感謝祭」開催を記念したSNSキャンペーンやログインボーナスが開催中！

3月23日(月)23:59まで、公式XにてSNSキャンペーンを開催中！

対象ポストのいいね＆リポストの合計が「500件」達成で「コイン500,000枚」、

「ピックアップガシャチケット5枚」、「スペシャルガシャチケット15枚」をプレゼント！

Wチャンスとして公式Xをフォロー＆リポストをした方の中から抽選で

10名様にフェスガシャチケットを10枚プレゼント！

またハーフアニバーサリー開催期間中、各種ログインボーナスでプリズムやコイン、育成素材など多数の報酬を配布予定！忘れずに手に入れよう！

※期間・内容は予告なく変更になる場合があります。

『少年ジャンプ＋』の人気作品からキャラクターが大集結！

本タイトルは、『少年ジャンプ＋』10周年を記念して制作された、ジャンプ＋キャラクターが多数出演するスマホゲームです。

『ダンダダン』の「オカルン」や『怪獣８号』の「亜白 ミナ」、『魔都精兵のスレイブ』の「山城 恋」など人気キャラクターが続々登場いたします。

ゲームジャンルは漫画コマの中で前線を押し上げていく、今までにない「漫画コマ型タワーオフェンスゲーム」となっており、ゲームを普段遊ばない方も直感的に楽しむことができます。

各キャラクターはアタック、ディフェンス、サポートなどのロールや、漫画のシーンを再現した固有の必殺ワザをもっているので、様々な作品のキャラクターが縦横無尽に動いてバトルしている様を見られるのもこのゲームだけの大変楽しいポイントです。

▲『ダンダダン』のモモが大活躍！▲必殺ワザで名シーンがよみがえる！▲一斉攻撃ワザ「JUMBLE RUSH」！

プレイヤーは好きなキャラクターを10体選んでデッキを組むことができるので、作品の垣根を越えた自分だけのドリームパーティーを組むことができます。

敵との相性をみながらどのキャラクターを出撃するかを考える戦術も楽しく、盤面上にいる敵全員に対して繰り出す一斉攻撃ワザ「JUMBLE RUSH」で各作品キャラクターの夢の共演を見ることができます。

アプリ基本情報

＜「ジャンプ＋ジャンブルラッシュ」とは＞

漫画のコマをモチーフにしたステージで「少年ジャンプ＋」作品のキャラクターが暴れまわる漫画コマ型タワーオフェンスゲームが新登場！

アクション、バトル、SF、ギャグ、ラブコメなど、ジャンルを超えた多数のキャラクターから自分だけのドリームパーティを作り上げ、迫りくる敵を迎え撃とう！

コンテンツ名：ジャンプ＋ジャンブルラッシュ

配信開始日：配信中

配信プラットフォーム：App Store、Google Play

配信地域：日本国内

公式サイトURL：https://jumble-rush.bn-ent.net/

公式Xアカウント：https://x.com/jumpplus_Jumble(https://x.com/jumpplus_Jumble%E2%80%8B)

著作権表記：(C)集英社 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。