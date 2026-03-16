【Dior】第98回アカデミー賞授賞式でディオールを着用したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月15日、ロサンゼルスにて開催された第98回アカデミー賞授賞式に、ローズ・バーン、マイキー・マディソン、エイミー・マディガン、EJAE、ミア・ゴス、プリヤンカー・チョープラー、アナ・ウィンター、レオナルド・ディカプリオ、ロバート・パティンソン、ボビー・カナヴェイルが、ディオールを纏い登場しました。

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ローズ・バーンは、花柄の刺繍とドレープが施されたブラッククレープ ストラップレスドレスを着用しました。

メイクアップはディオール ビューティです。

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マイキー・マディソンは、花柄の刺繍が施されたレッドベルベットのストラップレスドレスを纏い登場しました。

メイクアップはディオール ビューティです。

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エイミー・マディガンは、ブラックのスパンコールの刺繍が施されたトップスに、シルクのフェザージャケットを羽織り、ウール＆シルクのパンツを合わせました。

メイクアップはディオール ビューティです。

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EJAEは、ゴールドのマイクロスパンコールと花々の刺繍が施された、ドレープと結び目のあるストラップレスドレスを纏い、登場しました。

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ミア・ゴスは、ポルカドットとレースの花柄の刺繍が施された、アイボリーシルク オーガンザドレスを着用しました。

メイクアップはディオール ビューティです。

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プリヤンカー・チョープラーは、フェザーボアが刺繍されたホワイトのドレープシルク ストラップレスドレスを着用しました。

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アナ・ウィンターは、ホワイトのサテンドレスの上にブラックレースのジャケットを合わせ、花柄刺繍をあしらったアンサンブルを着用しました。

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レオナルド・ディカプリオは、ブラックのウール＆シルクのショールカラー タキシードに、ホワイトのコットンシャツとブラックシルクのボウタイを合わせました。また、ブラックパテントレザーのダービーシューズを着用しました。

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ロバート・パティンソンは、ブラックのベルベット＆シルクのラペル付きタキシードに、ホワイトのコットンシャツとブラックのパテントレザーのダービーシューズを合わせた装いを披露しました。

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ボビー・カナヴェイルは、ブラックのウール＆シルクのピークドラペルタキシードに、ホワイトのコットンシャツとブラックシルクのボウタイを合わせました。また、ブラックレザーのダービーシューズを着用しました。

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