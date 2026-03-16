「パーソナルジムはエンタメだ!」元チケットぴあCOOが、急成長中のSTREAM顧問に就任。体験価値のプロが仕掛ける新たな“ジム革命”

株式会社RIPPLE

パーソナルジム「STREAM（ストリーム）」を運営する株式会社RIPPLE（本社：東京都町田市、代表取締役：吉川大空）は、2025年12月付で、元ぴあ株式会社（チケットぴあ）取締役執行役員COO・唐沢 徹氏を経営顧問として迎えましたことをお知らせいたします。

株式会社RIPPLE代表・吉川大空(左）とK Brothers株式会社代表・唐沢 徹氏(右）

■ 顧問就任の背景：なぜ今、パーソナルジムに「エンタメの知見」が必要なのか

現在、日本のフィットネス業界は「通いやすさ」や「低価格」を競うレッドオーシャンと化しています。その中で全国展開拡大中のパーソナルジムSTREAMは、パーソナルジムの本質を「単なる筋トレの場」ではなく、「人生が変わる瞬間を提供する最高のエンターテインメント体験」であると定義しています。

日本最大級の興行インフラを築き、東証一部（当時）上場を牽引した唐沢氏を招聘したのは、同氏が持つ「集客の構造化」と「社会インフラ級のスケール視点」を注入するためです。

■ 実務顧問・唐沢 徹氏がもたらす「3つの変革」

「パーソナルジムはエンタメだ」という大胆なコンセプトのもと、唐沢氏がSTREAMにもたらす具体的な「3つの変革」は以下の通りです。

１．集客の構造化（オンラインとオフラインの融合）

「チケットぴあ」のノウハウで、広告依存からの脱却を目指す

多くのジムが直面する「広告費をかけ続けないと客が来ない」という課題に対し、再現性のある持続可能な集客モデルの構築を目指します。

「チケットぴあ」で培われた、膨大なイベント供給とユーザー需要をマッチングさせ、実際に「会場へ足を運ばせる」ための高度な導線設計のノウハウで、オンライン（Web予約、情報発信）とオフライン（実際の店舗体験）をシームレスに融合。ユーザーが自然と行動を起こしたくなる仕組みを作ります。

２．ブランドの社会インフラ化へのスケール

急成長フェーズを乗り越える、俯瞰的な経営視点の導入

STREAMは現在、「店舗数30店舗、売上15億円」を目指す急成長フェーズにあります。この時期特有の組織の歪みや経営判断の遅れを防ぎ、事業を「社会インフラ」と呼べるレベルまで一気に引き上げることが目標です。

一事業を全国規模のインフラへと成長させた視点を持つ唐沢氏が加わることで、経営の意思決定精度を高め、組織を次のステージへの羅針盤となることを期待します。

３．「体験価値」の再定義

「辛い場所」から「行きたいエンタメ空間」へ

ここが最も「エンタメ」の要素が強い部分です。唐沢氏は「チケットを買って、ワクワクしながら会場へ足を運び、感動体験を得る」という一連のプロセスを設計してきたプロです。この知見を活かし、ジムのトレーニング体験を単なる運動の時間から、心躍るエンターテインメント体験へと昇華させるためのブラッシュアップを行います。

■ 唐沢 徹（からさわ とおる）氏 プロフィール

新卒入社後、ぴあ株式会社にて電子チケット事業、デジタルメディア、プラットフォーム戦略などを統括。取締役執行役員 COOとして東証一部上場への牽引に貢献。現在はK Brothers株式会社 代表取締役社長として、新規事業支援やスタートアップの伴走支援に取り組む。

■ 株式会社RIPPLE 代表取締役 吉川大空のコメント

「パーソナルジムは、お客様の人生をポジティブに変えるエンタメです。その『体験』をどう設計し、どう広げていくか。日本トップレベルでそれを体現してきた唐沢さんの知見は、STREAMが業界のスタンダードを塗り替えるために不可欠なピースです。今回のタッグにより、私たちはフィットネスの枠を超えた新しい価値を創造します。」

パーソナルジムSTREAMについて

STREAMは、東京・神奈川・埼玉を中心に直営16店舗を展開するパーソナルジムブランド。

地域最安値保障と完全月額制で始めやすく、駅徒歩5分以内の好立地で通い続けやすい設計が特長です。「無理なく続く体づくり」を掲げ、サービス品質の標準化と拡大を両立。

日本一のパーソナルジムを目指して、全国に出店を進めています。

【会社概要】

社名：株式会社RIPPLE

代表者：代表取締役 吉川大空

事業内容：パーソナルジム「STREAM」の運営・飲食事業

今期目標：売上15億円、STREAM30店舗体制

公式YouTube：短パンそら社長のパーソナルジム革命（@Stream-official-by-RIPPLE）

公式サイト： https://personalgym-stream.com/

採用サイト：https://ripplehd.jbplt.jp