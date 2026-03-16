大学生が主催するガジェットの祭典「ガジェット展示会 2026」に出展が決定

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年3月22日（日）に二子玉川 蔦屋家電にて開催される「ガジェット展示会 2026 春 Supported by Ulanzi」に出展することをお知らせいたします。本展示会では、2026年1月に発売された最新機種「XREAL 1S」や「XREAL One Pro」などのARグラスの体験をしていただけます。

■出展概要

イベント名：ガジェット展示会 2026 春 Supported by Ulanzi

開催日時：2026年3月22日（日） 10:00～20:00

場所：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room 1.2・エスカレーター前

展示内容：最新機種「XREAL 1S」や「XREAL One Pro」などのARグラスのタッチ＆トライ、およびデモンストレーション

■ 「XREAL 1S」について

「XREAL 1S」は、"BIGGER VIEWS, SMOOTHER MOVES"をコンセプトに、従来モデルからさらなる進化を遂げた最新ARグラスです。映画やゲーム、マルチタスクまで、あらゆるコンテンツを最大500インチの仮想スクリーンで楽しめます。

自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、グラス単体で3DoF空間スクリーン体験を実現。最大3ms M2Pの低遅延で、快適な操作感を提供します。さらに自動調光機能により、外部機器なしでモード切り替えやカスタム操作が可能です。X1チップのAI空間コンピューティング計算により、グラス単体で2Dコンテンツを3D化できる※世界初のARグラスとなっており、より迫力のある映像体験を実現いたしました。

※世界初:ARグラスにおいて(自社調べ / 2025年11月時点)

■ 「XREAL One Pro」について

本製品は、XREAL Oneに搭載されている三段階の調光機能と、AR業界初の自社開発空間コンピューティングチップ「XREAL X1」を保持したまま、独自の光学エンジンX Prismを新たに搭載しました。

視野角（FOV）は57°に拡大され、広い視野角によって映像の端々まで視界が満たされ、まるで自分がその世界に“飛び込んだ”かのような臨場感を生み出します。XREAL One（FoV50°）と比べて画面サイズが38％広がり、周辺視野の情報まで見逃さず、迫力あるシーンの細部まで鮮明に捉えられます。

また、製品の最大輝度は700nitに達し、画質は高精細かつ滑らかで、さらに快適な視聴体験を提供します。

音響業界のリーディングブランドであるBoseと共同でチューニングした音響が楽しめます。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan