脳神経×筋膜の臨床メソッド「ブレシア(R)」養成初級講座 0期生を募集開始--全3日間・24時間プログラム、2026年4月9日スタート

Emaps株式会社

Emaps株式会社（所在地：広島市、代表：宇土佳奈）は、独自の施術メソッド「ブレシア(R)（brascia(R)）」の体系的な習得を目的とした、セラピスト向け養成初級講座の0期生募集を開始します。

■ ブレシア(R)（brascia(R)）とは

ブレシア(R)は、Brain（脳神経）とFascia（筋膜）を統合した造語であり、感覚入力・中枢統合・運動出力の循環に基づいて身体の状態適応性を評価・更新するニューロソマティック臨床モデルです（商標登録 第6920621号）。

本講座では、その臨床の核となる「評価→介入→再評価」の一本軸を、座学と実技を通じて体系的に習得します。

詳細：「ブレシア(R)について」(https://emaps.co.jp/brascia/)

■ 開催概要

第1回：2026年4月9日（木）

第2回：2026年6月4日（木）

第3回：2026年7月9日（木）

時間：9:30～18:30（60分休憩、実働8時間）

総時間：実働8時間 × 3日 ＝ 24時間

会場：リリーフポート 大手町店（広島市中区大手町1-7-23 ラフォーレビル）(https://relief-port.com/)

定員：5名

対象：柔道整復師・鍼灸師・セラピスト等

■ 本講座で習得できること

・神経指標（眼球運動・バランス・顎）＋身体指標（ROM・30cm片脚立ち）による評価手順

・リセット・学習・定着の3フェーズに沿った介入設計の基礎

・ポリヴェーガル理論に基づくTypeA / TypeB / TypeC の3タイプ分類と介入の入口判断

・スタッキング（外受容・内受容・固有受容への多層刺激設計）の実技

・5Layer×4軸の読み方の基礎：起点Layerの仮説を立てる

・「なぜ変わったか」を言語化し、患者・クライアントへ伝える力

■ 0期生という意味

本講座はブレシア(R)養成プログラムとして正式に公開する最初の期です。定員を5名に絞り、監修者・宇土善之と直接向き合いながら学ぶ少人数制の特別なコホートとなります。0期生はカリキュラムへのフィードバックを通じて、プログラムそのものの進化に参加していただく立場でもあります。

■ 監修者からのメッセージ

「身体は、『安全』なときにしか変わらない」--これがブレシア(R)のすべての施術・教育に共通する最上位の思想です。技術の前に、まず安全な入力環境をつくること。その理論と実践を、一緒に学びましょう。

■ 監修者プロフィール

宇土善之（Emaps株式会社 創業者・ブレシア(R)開発者）

柔道整復師・鍼灸師（国家資格）、技術経営修士（MOT／山口大学大学院）。臨床歴20年以上。2021年、国際会議 KES-AMSTA 2021（Springer）に研究論文採択・掲載（DOI: 10.1007/978-981-16-2994-5_18）。神経科学・生理学・筋膜学・内分泌学の知見を統合した独自メソッド「ブレシア(R)」を体系化し、広島・山口・福岡にてセラピスト教育に取り組む。

■ 会社概要

社名：Emaps株式会社

代表：宇土佳奈

事業：整体院・鍼灸整骨院・デイサービス・訪問鍼灸・セラピスト教育

展開ブランド：

てあつい整体院(https://teatsui-seitai.com/)：運動器機能管理領域

リリーフポート整体院(https://relief-port.com/)：頭部慢性状態領域

リリーフポートフェミナ鍼灸整体院(https://reliefport-femina.com/)：内受容調整領域

商標：ブレシア(R)（brascia(R)）商標登録 第6920621号

本件の詳細はEmapsコーポレートサイト(https://emaps.co.jp/news/773.html)にも掲載しています。

※ブレシア(R)（brascia(R)）は医療行為の代替ではなく、状態把握とケアの質を高めるための独自フレームとして運用しています。症状によっては医療機関の受診が優先となる場合があります。