西鉄バス春の新生活応援キャンペーン

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、トヨタファイナンシャルサービス(株)が提供するおでかけアプリ「my route」を活用した、「新生活応援キャンペーン」を本年も実施いたします。

「my route」は、徒歩、鉄道、バス、飛行機、車（タクシー、レンタカー、自家用車）、自転車（シェアサイクル、自家用自転車）などさまざまな移動手段を組み合わせた最適ルートを提示し、シームレスで快適な移動体験を提供するサービス（スマートフォンアプリ）で、多くのお客さまにご利用いただいております。

このたび、昨年ご好評いただいた「新生活応援キャンペーン」を本年も実施することとなりました。

2026年3月28日(土)～4月5日(日)の9日間限定で、『西鉄バス 福岡市内1日フリー乗車券』を通常価格1,200円(紙券)のところ300円で発売いたします。

※本乗車券には購入・保有制限がございます。

本キャンペーンを通じて、福岡で新生活を始められる皆さまに西鉄バスをご利用いただき、福岡市内における公共交通の利便性を体感いただくとともに、「my route」が提供するスムーズで便利な移動体験をお試しいただきたいと考えております。

また、当社ではMaaS（Mobility as a Service）の取り組みを推進しており、「my route」は利便性・回遊性の高い移動を実現する重要なモビリティサービスと位置付けています。今後も「my route」を活用し、鉄道をはじめとするさまざまな交通機関との連携を深めながら、公共交通の利用促進、環境負荷の低減・CO2排出量削減、そして持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組んでまいります。

新生活応援キャンペーンについて

【概要】

期間限定で、「my route」内で使用できる『西鉄バス 福岡市内1日フリー乗車券』を300円で販売するもの。

【対象チケット】

福岡市内1日フリー乗車券（デジタル）

※本乗車券には以下の購入・保有制限がございます。

１.ご購入はおひとり様につき、最大2回まで

２.1回のご購入でお求めいただけるのは最大2枚まで

３.お手元に保有できる乗車券は合計2枚まで（すでに2枚お持ちの場合は最低1枚ご利用いただいた後に、2回目の購入が可能）

【販売期間】

2026年3月28日（土）～4月5日（日）

【ご利用可能期間】

2025年3月28日（土）～4月5日（日）

※各日、始発から最終バスまで利用可能

【販売箇所】

おでかけアプリ「my route」内

【販売価格】

300円

（参考）おでかけアプリ「my route」について

【概要】

「行きたい」を見つける、集めるおでかけに便利なアプリ。おでかけ情報のほか、様々な移動手段のひとつとして、公共交通や自動車を位置づけ、リアルタイムにユーザーや都市の状況に応じた最適な移動手段を提供します。

【提供者】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

【デジタル乗車券販売対応地域】

福岡県：福岡市・福岡地方（太宰府・糸島）・北九州地方・筑豊地方・筑後地方（久留米・柳川）、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、神奈川県、愛知県、富山県、石川県、福井県、愛媛県

※経路検索等については、全国でご利用可能です。

【サービス内容】

１.マルチモーダルルート検索

公共交通（バス・鉄道・地下鉄等）、自動車（タクシー・レンタカー・カーシェアリング、自家用車等）、自転車（サイクルシェアを含む）、徒歩等、様々な移動手段を組み合わせ、移動ルートの選択肢を提示。また、ルート検索において路線バスのリアルタイム位置情報や駐車場の満空状況も表示。（対応エリアのみ）

２.予約・決済デジタル乗車券の購入やタクシーの予約・決済が可能。

移動手段の予約から利用までをひとつのアプリの中でシームレスなサービスとして提供。また、航空機や新幹線、高速バスも「my route」から外部サイトに遷移し予約が可能。

３.店舗・イベント情報の検索

地域のイベントや店舗・スポット情報を提供し、外出のきっかけ作りや目的地付近での回遊性を促進。

４.おでかけメモ

「行ってみたいな」と思った場所やイベントの情報を登録、自分だけのお気に入りをまとめておける「おでかけメモ」機能を搭載。お客さまひとり一人の「行きたい」を見える化して、次回のお出かけ検討をサポート。

５.myステーション

遅延情報、時刻表やバスの位置なども毎日利用する最寄りの駅の交通の情報を一目で確認が可能。

【my routeに関する詳細】

https://www.myroute.fun/