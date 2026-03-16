【カルティエ】賀来賢人がSXSW《サウス・バイ・サウスウエスト》でカルティエを纏う

リシュモン ジャパン合同会社

アメリカ、テキサス州オースティンで開催されているSXSW《サウス・バイ・サウスウエスト》にて、現地時間3月13日(金)、アンバサダーである賀来賢人がカルティエのジュエリーを着用し登場いたしました。

■賀来賢人

賀来賢人は、「グラン ドゥ カフェ」のブローチとリング、「クラッシュ ドゥ カルティエ」のブレスレットを着用しました。

「グラン ドゥ カフェ」は、カルティエが一粒のコーヒー豆から生み出した、エレガンスの際立つ、光に満ちたコレクションです。

「イエローゴールドで表現した植物モチーフ」と「ジュエラーの視点で日常をプレシャスに昇華させること」をテーマに、メゾンが育んできた豊かなスタイルが反映されています。

カルティエについて

カルティエは、世界有数のラグジュアリーメゾンとして、開かれた精神と好奇心を常に持ち、独創的なクリエイションを通じて、あらゆるものの中に潜む美を見出し続けてきました。ジュエリーやファインジュエリー、ウォッチメイキングからフレグランス、レザーグッズやアクセサリーに至るまで、多岐にわたるカルティエのクリエイションには、卓越した職人の技と時代を超越するシグネチャーが融合しています。

リシュモングループの一員であるカルティエは、旗艦店をはじめとするブティックや正規代理店、オンラインブティックを国内外で展開しています。

https://www.cartier.jp/

お問い合わせ先：カルティエ カスタマー サービスセンター 0120-1847-00