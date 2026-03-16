【2026年採用トレンド】新入社員と家族が参加する『就職披露宴』を開催。

株式会社日本デザイン

株式会社日本デザイン（本社：東京都豊島区、代表取締役：大坪拓摩）は、2026年3月28日（土）に、2026年度新卒入社予定の4名とそのご両親を招き、新たな門出を祝う『就職披露宴』を開催いたします。

本イベントでは、新卒社員による「両親へ宛てた手紙朗読」に加え、親子で正解のないキャンバスに向き合う「たらしこみアート」を実施。入社前に抱く不安を払拭し、会社や家族と強い絆を構築する「エモーショナル・オンボーディング」を実現します。

■ 背景：なぜ今、新入社員と家族を招く行事が必要か

2026年卒学生に対する調査では、半数以上が入社先決定後に「本当にこの会社で良かったのか？」「この会社でやっていけるのだろうか？」という不安（内定ブルー）を抱えています。当社でも同様な不安に関する声を聞く中、新卒社員の不安解消に向けて、ご家族を招いた「披露宴」形式を採用しています。

人生における大半を過ごす社員同士を「家族」に見立て、実際に働く環境や仲間をご家族へ見ていただくことで、社会へ踏み出す不安を払拭し、働く決意を促します。

※マイナビ2026年卒大学生キャリア意向調査7月より引用

こうした背景から、入社前に企業と家族の双方が安心できる関係を築く取り組みとして、本イベントを実施します

■ プログラム核心：感動と創造が交差するアート体験 【未来へ向けた決意】AI時代を生き抜く「たらしこみアート」

「AI時代に求められるアート思考、正解がない対象に立ち向かう」をテーマに掲げ、親子共同でアートを制作。完成した作品を持ち帰り飾ることで、初心を忘れずに日々を送る指針となります。キャンバスへ多種多様な色彩を垂らし、予測不能な軌跡を描き出す本手法は、まさに「正解なき未来」を象徴します。

【過去へ向けた感謝】感情を揺さぶる手紙朗読

アート制作後、代表や先輩社員が見守る中、生い立ちや家族へ抱く感謝、入社に対する想いを綴った手紙を朗読します。過去開催時も会場が感動的な涙に包まれた、社会人としての節目となる体験を演出します。

【カルチャー体感】「シャンパンタワーの法則」を体現する歓迎と入社証書授与

懇親会では、当社の根底にある企業文化「シャンパンタワーの法則」に則り、シャンパンタワーを実施します。一番上のグラスを自分自身、二段目を家族、三段目を仲間、四段目をお客様や社会に見立て、「まずは自分自身を満たし、そこから溢れるエネルギーで周囲を幸せにしていく」という理念を新入社員と共有します。このセレモニーを通じて心理的安全性を高めるとともに、社員が披露する漫才など、型破りでアットホームな歓迎を行います。

■ 開催概要

日時： 2026年3月28日（土）11:00～17:00

場所： 日本デザインオフィス（東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F）等

参加者： 日本デザイン全社員、2026年度新卒入社4名、ご両親8名

主な内容： たらしこみアート制作、手紙朗読、代表挨拶、シャンパンタワー、余興（漫才等を予定）、入社証書や名刺授与、配属発表など

■ メディア関係者様へ：取材ポイント

【アート×ビジネス教育】 非デザイナー職へ向けた感性教育、および最新オンボーディング事例。

【感動ドキュメンタリー】 親子が手紙やアートを通じて絆を深める、涙あふれるヒューマンドラマ。

【独自カルチャー】 給与手渡しや最大2億円退職金制度など、型にはまらない独自制度。

■ 会社概要｜株式会社日本デザインについて

株式会社日本デザインは、「日本人の生き方・働き方をより幸せにし、日本をより良い国にする。」をパーパスに、教育事業、マーケティング事業、コンサルティング事業を展開 。新しいテクノロジーとクリエイティブを融合させ、社会に新しい価値を提案し続けています。

会社名 ：株式会社日本デザイン

パーパス ：We design life & work. Then,we can design Japan.

日本人の生き方・働き方をより幸せにし、日本をより良い国にする。

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F

設立 ：2013年2月18日

代表取締役：大坪拓摩

事業内容 ：WEBマーケティング、WEBプロデュース、コンサルティング

URL ：会社HP https://japan-design.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社日本デザイン

電話：03-6759-8986

担当：広報担当

Email：promo@japan-design.jp