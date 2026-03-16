農機通販「アグリズ」使用後でも返品可能な保証サービスを強化。返品保証を5年へ延長。

―「あなたの農業を一生お手伝い」安心して導入できる農業機械ECを目指す―

株式会社GROWLAND

株式会社GROWLAND（本社：和歌山県日高郡みなべ町）（以下：グローランド）が運営する農業機械通販サイト「アグリズ」は、独自の保証サービス「プレミア保証」「プレミア保証プラス」をリニューアルし、返品保証期間を5年へ延長しました。

本サービスでは、農業機械を実際に使用した後でも返品が可能（※条件により返金額は変動）となっており、農業機械導入時の不安を軽減する仕組みを提供しています。農業機械は高額な設備である一方、実際の作業環境に合うかどうかは使用してみないと分からないケースもあります。アグリズでは返品保証を拡充することで、農業機械を安心して導入できる環境づくりを進めています。

農業機械ECの拡大と購入時の課題

保証サービスページ

近年、農業機械や農業資材の購入においてもECの利用が広がっています。遠方の農機具店まで足を運ばずに購入できる利便性や、豊富な商品情報を比較できる点から、農業者の購買行動も変化しています。

一方で、農業機械は実際の作業環境によって最適な機種が変わるため、購入前の判断が難しいという側面があります。例えば、

・圃場の広さや地形によって適した機械が異なる

・作業内容によって必要なパワーや機能が変わる

・サイズや重量感が想定と異なる

といったケースです。

特にネット通販では実機を確認してから購入することが難しいため、「購入後に思っていた機械と違った」というリスクを感じる農業者も少なくありません。こうした課題に対応するため、アグリズでは購入後の安心を支える保証サービスを提供しています。

機械の種類に応じた2つの保証サービス

アグリズでは農業機械の種類に応じて2種類の保証サービスを用意しています。

プレミア保証

主にバッテリータイプの農業機械を対象とした保証サービスです。バッテリー機械はエンジン機械と比較して構造がシンプルで、出荷前の試運転が不要なため、製品チェックを行ったうえで出荷しています。

プレミア保証3つの「あんしん」ご利用シーンのイメージプレミア保証プラス

主にエンジン機械を対象とした保証サービスです。エンジン機械は動作確認や調整が重要になるため、出荷前に組立および試運転を行い、すぐに使用できる状態で商品を届けています。

両保証サービスは機械の種類によって名称を分けていますが、基本的な保証内容は共通しています。

プレミア保証プラス４つの「あんしん」ご利用シーンのイメージ共通する内容

両サービスに共通する主な保証内容は以下の通りです。

・使用後でも返品可能

・返品保証期間は最長5年

・商品のお届け、返品、修理時の送料は当店負担（※一部地域を除く）

・故障時の無償修理対応

農業機械は長期間使用する設備であり、購入後のトラブル対応が重要になります。アグリズでは機械の導入から利用までをサポートする保証サービスを提供しています。

リニューアルのポイント

使用後でも返品可能な保証制度

今回のリニューアルで特に強化されたのが、使用後でも返品可能な保証制度です。

農業機械は実際に使用することで初めて作業との相性が分かる場合があります。そのためアグリズでは、購入後に

・作業環境に合わなかった

・サイズや使い勝手が想定と異なった

・作業内容が変わり使用予定がなくなった

といった場合でも、条件に応じて返品できる仕組みを用意しています。

返品時の返金額は商品の状態などによって変動します。

例

■未使用の場合

→購入から1ヶ月以内で100％返金

■使用後で動作不良がない場合

→購入から1ヶ月以内で50％返金

など。

返品条件は商品や状態によって異なるため、アグリズのサイトでは返品条件を確認できるシミュレーション機能も提供しています。

返品金額シミュレーションページ（イメージ）

シミュレーションはこちらから可能です。

↓

■プレミア保証(https://www.agriz.net/product_lp/warrantypack3/warrantypack_p.html)

■プレミア保証プラス(https://www.agriz.net/product_lp/warrantypack3/warrantypack_pp.html)

グローランドの思い

「あなたの農業を一生お手伝い」

アグリズおよび藤原農機では、「あなたの農業を一生お手伝い」というコンセプトを掲げています。

農業機械は購入して終わりではなく、長く使い続ける設備です。作業環境の変化や機械の経年によって、修理やメンテナンス、買い替えなどさまざまなサポートが必要になります。

アグリズでは農業機械の販売だけでなく、購入後も安心して利用できるサポート体制を整えることで、農業に携わる方々を長く支えていきたいと考えています。今回の保証サービスのリニューアルも、こうした考え方のもとで実施された取り組みです。

「農業機械は高額な設備であるため、購入時に不安を感じる方も少なくありません。実際に使ってみないと分からない部分もあるため、安心して導入していただけるよう今回の保証を強化しました。今後も農業に携わる方々の課題解決につながるサービスを提供していきたいと考えています。」

COO 栗栖

今後の展望

アグリズでは今後も、

・農業機械導入のハードルを下げる保証サービス

・購入後のメンテナンスや修理サポートの強化

・安心して農業機械を利用できる仕組みづくり

を進めていきます。

グローランドはこれからも「あなたの農業を一生お手伝い」という理念のもと、農業に携わる方々を長く支えるサービスを提供していきます。

会社概要

会社名：株式会社GROWLAND（グローランド）

所在地：和歌山県日高郡みなべ町北道１５０-２

代表者：代表取締役 藤原 太一

設立：1978年4月（創業：1947年5月）

事業内容：農業機械・農業資材の販売、レンタル、買取、EC事業、農業関連メディア運営

主なブランド

∟藤原農機(https://company.fujiwara-nouki.com/)（実店舗）

∟アグリズ(https://www.agriz.net/)（通販）

∟AGRIPICK(https://agripick.com/)（メディア事業）

∟関西農機買取センター(https://www.fujiwara-nouki.com/)（中古農機具買取事業）

∟ふじ乃や(https://www.instagram.com/fujinoyastay/)（宿泊事業）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GROWLAND 経営戦略室

TEL：0739-34-5150（担当：中山）

E-mail：info@growland.co.jp