AIの誤情報に振り回されない！ 専門家監修の回答を24時間・無料で提供する『専門家相談AI』機能をベビーカレンダーアプリに新搭載

株式会社ベビーカレンダー

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大(※)の育児支援サイトを運営する株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」https://baby-calendar.jp/）は、2026年3月、妊娠・出産・育児に関する情報アプリ「ベビーカレンダー」において、医師・助産師・管理栄養士などの専門家が監修した情報源をもとに回答する『専門家相談AI』機能の提供を開始いたしました。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合メディア４社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

【サマリー】

・「信頼性と便利さを両立させたい！」そんな思いから生まれた『専門家相談AI』

・『専門家相談AI』はココがすごい！

・使ってみてどうだった？ テストユーザーからのリアルな声を紹介

「信頼性と便利さを両立させたい！」そんな思いから生まれた『専門家相談AI』

ベビーカレンダーでは、2016年1月より、妊娠・出産・育児に関する悩みや疑問に医師・助産師・妊娠 出産に強い管理栄養士などの専門家が無料で回答するオンライン相談サービス『専門家相談コーナー』（https://senmonka.baby-calendar.jp/top）を運営してまいりました。妊娠中の体調やおなかの赤ちゃんのこと、離乳食、産後の心身のケアなど幅広いカテゴリに対応し、これまでの回答実績は約17万件にのぼります。

生成AIによる情報検索が日常的になった今、妊娠・出産・育児に関する情報の信頼性はますます重要になっています。インターネット上には正確さが担保されていない情報も溢れており、「本当に正しい情報なのか」という不安を抱える妊婦さんや子育て中の方は少なくありません。

そこでベビーカレンダーは、約10年にわたり専門家とともに積み上げてきた膨大な知見を活かし、新機能『専門家相談AI』を開発いたしました。

『専門家相談AI』は、前述の回答実績に加え、専門家が監修した約1,700件の基礎知識ページなど、ベビーカレンダーが長年にわたり蓄積してきた信頼できる専門家の知見を情報ソースとして活用しています。根拠の不明確な情報が混在する現代において、たしかな引用元に基づいた回答を提供できるのは、長年専門家とともに歩んできたベビーカレンダーだからこそ実現できた強みです。

また、従来の『専門家相談コーナー』は相談内容がオープンで、誰でも見られる仕組みであるため、相談をためらってしまうという声もありました。『専門家相談AI』では、AIとの対話形式により、周囲の目を気にすることなく質問できる環境を実現。「ちょっと気になる」「念のため確認したい」といった小さな疑問でも、納得できるまで何度でも相談できます。

『専門家相談AI』はココがすごい！

⚫︎24時間対応・何回でも無料

時間帯を問わず、いつでもご利用いただけます。夜中の授乳中に気になったことや、急な体調変化への不安にもすぐに対応。ご利用回数に制限はなく、すべて無料で使えるため「こんなことを聞いてもいいのだろうか」とためらうようなささいな疑問でも気軽に相談できます。

⚫︎数日待たず、すぐに回答

従来の専門家相談コーナーでは、質問の投稿から専門家による回答まで数日を要していました。本機能では、AIが専門家監修の情報をもとに回答を生成するため、すぐに知りたい情報を得ることが可能です。

⚫︎専門家への直接相談との併用で、より手厚いサポートを実現

AIチャットだけでは解消しきれない不安や、より専門的な判断を求めたい場合には、これまでどおり専門家から直接回答を得られる「専門家相談」機能も引き続きご利用いただけます。AIチャットによる即時対応と専門家への直接相談を組み合わせることで、ユーザーの状況に応じた手厚いサポート体制を実現しています。

使ってみてどうだった？ テストユーザーからのリアルな声を紹介

機能提供に先駆け、29名のママたちに『専門家相談AI』を体験してもらいました。寄せられた感想の一部をご紹介します。

・相談者の気持ちを受け止めて、寄り添ってくれることに安心感が溢れました。

・参考になるベビーカレンダーの記事のURLも提示してくれるので、自分で検索する手間が省けたことはもちろん、より深く理解できました。

・実際の事例や年齢に添った解決策や対応策、おすすめのアイテムなど、本当に助産師さんに相談しているような気持ちになりました。

・こういう視点があったのかと気付くことができて、画期的なシステムだと感じました。

・チェックすべき項目をリストアップしてくれてとても助かりました。

近年、子育てに関する悩みや疑問を「ママ友や周囲の人に気軽に相談しにくい」と感じる方も増えています。インターネットで情報を探すことはできても、それが自分の状況に当てはまるのか、本当に信頼できるのか、判断に迷う場面も少なくありません。

『専門家相談AI』は、そうした不安や疑問に寄り添いながら、専門家監修の情報をもとに安心して参考にできる回答を提供することを目指して開発された機能です。妊娠中の体調の変化や赤ちゃんのお世話、日々の小さな疑問まで、いつでも気軽に相談できる存在としてご活用いただけます。

ベビーカレンダーはこれからも、専門家とともに信頼性の高い情報を届けながら、妊娠・出産・育児期の不安や悩みに寄り添い、子育て家庭を支えるサービスの提供に取り組んでまいります。

■ アプリ詳細

アプリ名： ベビーカレンダー

利用料金： 無料

対応OS： iOS / Android

ダウンロードURL： https://baby-calendar.onelink.me/gEqy/xkynlea8

＜「ベビーカレンダー」メディアに関して＞

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.4億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約100名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援メディアです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合メディア４社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

ニュースリリースはこちら▶https://corp.baby-calendar.jp/information_tax/release

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）

※2021年3月25日 東証マザーズ（現グロース市場）上場

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F

代表者：代表取締役 安田啓司

設立年月日：1991年4月

主要事業：メディア事業、医療法人向け事業

多くの医療専門家監修による、日本最大のPV数を誇る育児支援メディア「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供メディアを展開し、事業を拡大中。

＜運営メディア一覧＞

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報メディア

URL：https://baby-calendar.jp/

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングメディア

URL：https://woman-calendar.jp/

■ムーンカレンダー：生理・恋愛・美容 女性たちのリアルがわかるメディア

URL：https://moon-calendar.jp/

■シニアカレンダー：シニア情報メディア

URL：https://kaigo-calendar.jp/

■シッテク：恋愛・結婚＆マッチングアプリ紹介メディア

URL：https://moon-calendar.jp/sitteku/

■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア

URL：https://baby-calendar.jp/nazuke/

■ヨムーノ：忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く！」くらし情報メディア

URL：https://yomuno.jp/

＜公式SNSからも最新情報更新中！＞

Instagram ：https://www.instagram.com/babycalendar/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA

Facebook ：https://www.facebook.com/babycalendar/

Ｘ(旧Twitter)：https://twitter.com/baby_calendar

TikTok ：https://www.tiktok.com/@babycalendar_official

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ベビーカレンダー 担当：高橋 千尋

TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp

※本調査内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。