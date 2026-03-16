【TikTok Shop販売1万個突破！】THE PROTEIN（通称：ザプロ）が異例の売れ行き。ショート動画から商品が売れる新しい時代へ。TikTok LIVEも近日配信予定！

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田、代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行う「THE PROTEIN（通称：ザプロ）」は、TikTok Shopにおいて販売数1万個を突破しました。ショート動画をきっかけに商品を知り、そのまま購入する「SNS発の新しい購買体験」が広がる中、ザプロでもTikTokを通じた販売が伸長しています。最近ではTikTok LIVEでの配信も実施しており、視聴者とのコミュニケーションを通じて商品の魅力をよりリアルに伝え、新たなファン獲得にもつながっています。今後もライブ配信を予定しており、ザプロ公式アカウントから情報を発信していきます。

プロテインブランド「THE PROTEIN（通称：ザプロ）」が、TikTokショップで販売数を急伸させ、販売個数1万個を突破しました。SNS上での口コミや動画投稿をきっかけに人気が拡大し、大注目のザプロ。ザプロが取り組むのは、「フォロワー数に依存しない新しいSNS販売モデル」。“誰が発信するか”よりも“どんな動画が刺さるか”。

ザプロが挑む、SNS時代の新しい購買の形と、人気フレーバーについてご紹介します。

THE PROTEIN ザプロ公式TikTokアカウント：@the__protein(https://www.tiktok.com/@the__protein)

2025年6月30日より本格始動した“TikTok Shop”

海外で盛り上がりを見せていたTikTok Shopは、2025年6月30日より日本でも本格始動し、より一層EC業界全体で注目を集めています。

TikTok Shopとは、動画プラットフォーム「TikTok」上で商品を販売・購入できる新しいECサービスです。投稿動画やライブ配信を通じて商品を紹介し、そのままアプリ内で購入まで完結できるのが特徴です。

若年層のイメージが強い一方で30代以降の利用者が急増しており、“見てすぐ買える”手軽さから、SNS発のヒット商品を生み出す新たな販売チャネルとして注目されています。

企業やブランドはTikTok上に公式ストアを開設し、ユーザーとの双方向コミュニケーションを通じた販売促進を行うことができます。

武内製薬では、日本でTikTok Shopが本格的にスタートした当初から、新たな販売チャネルとしての可能性に注目。いち早く出店・販売体制を整え、TikTok Shopでの展開を強化してきました。

その結果、“見てすぐ買える”手軽さを活かした動画の大量生成が健康思考のユーザー層に刺さり、プロテイン商品の人気が急速に拡大し、ローンチから約9ヶ月で販売個数1万個を達成しました。

現在は、ライブの拡散力を活かし、フォロワー外の新規ユーザーへ情報を届け、新規のファン獲得と収益化を目指し、不定期でLIVE配信を行なっております。LIVE配信では、リアルタイムで商品の魅力を伝えられるため、写真や文章だけでは伝わりにくい部分を直感的に届けることができ、さらに視聴者からの質問にその場で回答できるため、購入前の不安を解消しやすい点も魅力的に感じています。配信を視聴しながら商品ページにアクセスし、そのまま購入できるため、興味から購入までの流れがスムーズな点も新しい購買体験として注目しています。

TikTok Shopの特徴とザプロの取り組み

SNS発の購買行動が変化する中、フォロワー数に依存しない新しい販売モデルを構築

― TikTok Shopの特性を活かし、“瞬間の熱量”で売上を生む ―

近年、SNSをきっかけに商品を購入するユーザーが増加する中で、その購買行動にも変化が見られています。これまでのインフルエンサーマーケティングでは、「フォロワー数の多い人＝影響力がある」という考え方が一般的でした。

しかし現在は、フォロワー数よりも1本の動画がどれだけ再生され、共感を生むかが売上に直結する時代へと移り変わっています。

特にTikTokはアルゴリズムの影響力が大きく、フォロワーが少なくても“刺さる動画”であれば一気に拡散される構造を持っています。

TikTok Shopでは、販売者がクリエイターの再生数・販売実績・ジャンルなどのデータをリアルタイムで確認できる仕組みが整備されています。

そのため、「有名だから依頼する」ではなく、“今まさに伸びている”クリエイターを選定できる点が大きな特徴です。

従来のPR案件型とは異なり、データドリブンでコラボを進められる新しいSNS販売の形といえます。

ザプロでは、このTikTok Shopの特徴を活かし、あえてフォロワー数5,000人未満のクリエイターに徹底的にアプローチしました。

日常的に投稿を続けているクリエイターほど、動画のバズ再現性が高いという仮説のもと、“小さな火種を大量に撒く”戦略を採用。

KPIも「リーチ数」ではなく「動画投稿数」を重視し、PR色を抑えた“自然な発信”を増やすことに注力しました。

その結果、約400件のアプローチから40本の動画が投稿され、そのうちの1本が200万回再生を突破。この動画をきっかけに売上が急拡大し、波及効果で他の動画も再生数が伸長。短期間で約1,000個の販売を達成するなど、“再生の連鎖”が購買を動かすことを実証しました。

ザプロが取り組むのは、「フォロワー数に依存しない新しいSNS販売モデル」。

TikTok Shopでは、“誰が発信するか”よりも“どんな動画が刺さるか”がすべてです。

視聴者の共感を得た瞬間の熱量が、一晩で大きな売上を生み出す――。

これこそが、ザプロがいま挑戦している、SNS時代の新しい購買の形です。

注目を集める人気フレーバー紹介

現在ザプロはTikTok Shopで、30種類以上*のフレーバーを販売しています。

その中で特に人気の高い3フレーバーについてご紹介します！

*完売により、販売が休止し30種類を下回る場合もございます。

1.クッキー&クリーム風味

クッキー&クリーム風味

香ばしいクッキーと濃厚なクリームの味わいが口いっぱいに広がる、 甘党から特に人気の高いフレーバー。一口飲むたびにデザートのような満足感がありながら、後味はすっきりとしていて飽きがこない美味しさです。チョコやココア、バナナなどの定番フレーバーを飲み慣れた方にも、新しいお気に入りとしておすすめしたいフレーバーです。

商品名：武内製薬THE PROTEIN クッキー&クリーム風味

内容量：1kg

販売価格：4,280円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー118kcal、たんぱく質21.4g、脂質1.5g、食塩相当量0.2g、炭水化物4.5g（糖質4.5g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、ナイアシン 8.5mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg、V.C 50mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物（オーストラリア製造）、ココアクッキー、マルトデキストリン、食塩 ／ 香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、V.C、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

2.マンゴーラッシー風味

マンゴーラッシー風味

ジューシーなマンゴーの甘みと、ラッシーのまろやかさが絶妙に調和したトロピカルな味わい。爽やかな酸味が後味をすっきりとまとめ、甘すぎず飲みやすいフレーバーです。

商品名：武内製薬THE PROTEIN マンゴーラッシー風味

内容量：1kg

販売価格：4,280円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー122kcal、たんぱく質22.2g、脂質1.8g、食塩相当量0.2g、炭水化物3.7g（糖質3.7g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、ナイアシン 8.5mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg、V.C 50mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、デキストリン、食塩/酸味料、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)

3.メロン風味

メロン風味

メロンジュースのような贅沢な甘みを再現しながらも、すっきりとした味わいに仕上げました。果肉感と香りをギュッと凝縮し、まるで果肉をそのままジュースにしたような本物のメロンに近い味わい。メロンの上品な甘さと、爽やかさを再現した初夏にぴったりのフレーバーです。

商品名：武内製薬THE PROTEIN メロン風味

内容量：1kg

販売価格：4,280円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー120kcal、たんぱく質22.2g、脂質1.9g、食塩相当量0.2g、炭水化物3.6g（糖質3.6g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、ナイアシン 8.5mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg、V.C 50mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、酸味料、甘味料（アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)

担当者からのコメント/今後の展望

従来のインフルエンサーマーケティングでは、広告代理店への依頼、あるいは自社インハウスでの運用にあたり、広告費や分析ツールへの投資を行いながら、効果が見えにくいインフルエンサーにも一定の予算を投下し、PDCAを回しながら検証していく進め方が一般的でした。

一方、TikTok Shopは、日本でいう成果報酬型アフィリエイトに近い仕組みを、ショップ管理画面から比較的少ない工数で運用できる点が大きな特徴です。

さらに、TikTok Shopに登録している1,000人以上のクリエイター情報を管理画面上で確認でき、直近の販売実績、フォロワー属性（性別など）、商品紹介動画のエンゲージメントといった、これまで事業会社からは見えづらかった情報を可視化しながら施策を進められます。

弊社でも、一定期間において食品ランキング1位を獲得するなど、まずはクリエイター活用の「量」を増やすことで成果を創出してきました。

現在はその次のフェーズとして、生成される動画のクオリティ向上に加え、自社でのLIVE配信体制の構築も進めています。単純な露出量の拡大だけでなく、「量」と「質」の両立を図りながら、食品カテゴリー以外でも再現性のある成功事例を作れるよう取り組んでいます。

また、最近ではLIVE経由で数百万円規模の売上が生まれる事例も見られ、他社様の動向を踏まえても、TikTok Shopは依然として大きな成長余地を持つプラットフォームだと考えています。

弊社としても、TikTok Shopを活用しながら、自社商品の認知拡大と売上最大化を実現するため、日々の分析とPDCAを通じて最適解を追求してまいります。

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

マーケティングコミュニケーション部長 小林拓哉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp