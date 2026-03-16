exaBase 生成AI、日本リージョンで利用可能な「GPT-5.2」の提供を開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、市場シェアNo.1を獲得した*1法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」において、OpenAIが開発した「GPT-5.2」の日本リージョンでの提供を開始しました。これにより、日本国内で完結できる環境でGPT-5.2を利用できます。さらに、PTU（Provisioned Throughput Unit）*2を活用することで、処理能力を事前に確保し、ピーク時でも高速かつ安定した環境でexaBase 生成AIを利用いただけます。また、最新モデルの「GPT-5.4」やGoogleの「Gemini 3.1 Pro Preview」の利用も可能となり、場面や用途に応じたモデルの選択が可能となりました。

☑ 各モデルの特徴

・GPT-5.2（国内リージョン）

Azure OpenAI Serviceを通じて提供される国内完結型の最新モデルです。日本国内でのデータ処理が可能なため、セキュリティやコンプライアンスの観点から安心して利用できます。処理能力を事前に予約する仕組み（PTU）により、利用のピーク時でも一貫した高速かつ安定した応答性能を維持することができます。

・GPT-5.4

OpenAIが開発した最新モデルで、多言語理解や長文の文脈把握、複雑なタスク処理においてさらなる進化を遂げています。業務の高度化や意思決定支援に最適です。

・Gemini 3.1 Pro Preview

Googleが開発した最新モデルで、思考性能が大幅に改善されています。複雑なタスク処理や高度な推論が可能で、業務の生産性向上に寄与します。

☑ 利用条件

exaBase 生成AIをご利用中のユーザーは、追加の申し込みなしで日本リージョンのGPT-5.2をご利用いただけます。詳細についてはこちら(https://exawizards.com/exabase/gpt/contact/)よりお問い合わせください。

☑ exaBase 生成AIについて

exaBase 生成AIは、2023年6月の有料サービス開始以来、約1,200社のユーザーの皆様にご利用いただいています。法人が生成AIを利用するうえで課題となるセキュリティやコンプライアンス面に配慮し、管理者側での利用状況の把握や禁止ワードの登録などに対応しています。また、生成AIを自社独自のデータを基に活用することも可能で、利用者や管理者が自社独自のファイルをアップロードし、その内容を基に対話・生成が利用できる機能も実装しています。

exaBase 生成AIについての詳細は以下のリンクをご覧ください。

https://exawizards.com/exabase/gpt

*1 富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査」＜2024年度実績・サードパーティ対話型生成AIアプリケーション・ベンダーシェア＞https://www.fcr.co.jp/report/253q09a.htm

*2PTU（Provisioned Throughput Unit）：処理能力を事前に予約することで、応答速度の向上と安定稼働を実現する手法。

*3記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/