GreenSnap、春の「花園巡礼2026」でデジタルスタンプラリー「スマペタ」を使って展開

GreenSnap株式会社

GreenSnap株式会社「GreenSnap」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、京阪園芸株式会社が事務局を務める「花園巡礼2026実行委員会」が3月20日（金）から5月31日（日）まで開催する「花園巡礼2026 春 デジタルスタンプラリー」において、当社が提供する多機能デジタルスタンプラリーサービス「スマペタ」を提供し、植物愛好家を中心とした多くの方々へ春のお花巡りの楽しさを届けてまいります。

■「花園巡礼2026 春 デジタルスタンプラリー」開催の背景

本イベントは、2025年に実施し好評を博した「バラ園デジタルスタンプラリー」の発展版です。今回は対象をバラだけでなく、サクラ、チューリップ、フジ、ツツジといった春に見頃を迎える多様な花々へ拡大いたしました。

GreenSnapでは、日本最大級の植物コミュニティアプリとして、ユーザーが季節ごとの植物に触れ、お出かけを楽しむきっかけ作りを大切にしています。今回の対象植物の拡大により、より幅広い層の方々へ「花園巡礼」という新しい春の楽しみ方を提案し、植物やお花への興味喚起および地域活性化を図ります。

■GreenSnapアプリを通じたイベント展開

GreenSnapでは、約1,200万人のメディアユーザーに対し、アプリ内での特集掲載やプッシュ通知を通じて本イベントを積極的に告知します。

また、約14万人のフォロワーを有するInstagram「はなまっぷ」とも連携し、SNS上のデジタル体験と、リアルな花園への訪問をシームレスにつなぐことで、春の特別な時間を演出します。



キャンペーン詳細ページ:https://keihan-engei.com/news/20260316-38482

スタンプラリーURL:https://smapeta.jp/sypy3BSkg9/v2

※本イベントの詳細は、公式Webサイトのスタンプラリーページをご確認ください。

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物とお花をテーマにしたイベント 「GreenSnap MARCHE」：https://greensnap.jp/event/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽【植物のための新しい活力剤】cu:Leaf(R)（キュリーフ）：https://lp.greensnap.jp/culeaf

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/