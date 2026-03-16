【新商品】美容・健康業界で注目のグルタチオンを含む8種のプレミアム成分を高配合。成分を「吸収させ巡らせる」プロフェッショナル設計。「GLUTA GOLD PREMIUM」誕生

「なぜ、これまでのインナーケアでは満足できなかったのか？」

株式会社ナチュレジャパン

その答えは、成分をただ「入れる」だけでは不十分だったからかもしれません。本当に必要なのは、厳選された成分を適切な量で届け、そしてそのポテンシャルを最大限に引き出すための「プロフェッショナル設計」です。

株式会社ナチュレジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 真弘）は、ブランド哲学「内側から、あなた本来の輝きを解き放つ。」を体現する新ブランド『GLUTA GOLD』を発表します。そして、その思想を体現する次世代インナーケアドリンク「GLUTA GOLD PREMIUM（グルタ ゴールド プレミアム）」を2026年3月16日（月）に発売します。本製品は、美容・健康業界で注目されるグルタチオンを中心に、8種のプレミアム成分を科学的根拠に基づき高配合。厳選された成分を「吸収させ巡らせる」、さらに「輝きへと導く」という緻密なプロセスを1本で完結させる、一歩先を行くインナーケアの新しいスタンダードを提案します。

■ 開発の背景：ひとつの疑問から生まれた、新しいカテゴリー

私たちの挑戦は、「なぜ、美容とコンディション維持は別々なのだろうか？」というひとつの疑問から始まりました。

これまでのセルフケアは、「美容を追求する」か、「コンディションを整える」かのどちらかに偏りがちでした。しかし、目まぐるしい毎日を送る現代人には、その両方を同時に、そして手軽にサポートするソリューションが必要ではないか。その想いが「GLUTA GOLD PREMIUM」開発の原点です。

市場では消費者の意識にも大きな変化が起きています。コロナ禍以降、「ウェルネス志向」が高まり、美容と健康を分けて考えない「クロスオーバー」志向が加速。健康において効率性を重視する消費者が増加し、「一つの製品で複数の悩みをケアしたい」というタイパ（タイムパフォーマンス）志向が顕著になっています。

これらのことから、私たちは「美容」と「コンディション維持」の境界線をなくすことに挑戦。キー成分「グルタチオン」を中心に、8つの厳選成分をひとつの製品に凝縮させるという、まさに錬金術のような開発プロセスを経て、この1包が誕生しました。

■ 成分の相乗効果を計算し尽くした処方の核心：「吸収」と「巡り」を科学する三層アプローチ

「GLUTA GOLD PREMIUM」は、成分の圧倒的な配合量を誇ります。それらの成分を効率よく活かし続けるために、以下の3つのステップを1つに凝縮したロジカルな設計です。

1. 【土台を整える】グルタチオン 500mg ＆ 馬肝臓エキス 600mg

体の内側からキレイをサポートする中心成分「グルタチオン」と、会食シーンの栄養補給を支える「馬肝臓エキス」を贅沢に配合。内側からのスッキリをサポートすることで、美容成分を受け入れるための土台を整えます。

2. 【輝きを巡らす】L-シスチン 600mg ＆ ビタミンC 100mg ＆ 生プラセンタ 50mg

美容のコンディションを整える「L-シスチン」と「ビタミンC」、そして国産SPF豚由来の「生プラセンタ」を配合。輝く毎日をサポートします。

3. 【効率を最大化する】バイオペリン(R) ＆ NMN ＆ ビタミンD 10μg

栄養素の吸収をサポートする特許取得成分「バイオペリン(R)」に加え[健齋1] 、エイジングケア（※）で注目の「NMN」、現代人に不足しがちな「ビタミンD」を配合。届けたい成分を効率よく体に巡らせ、輝きへと導きます。

（※）年齢に応じた栄養面でのケア

・ プロフェッショナル設計：8種の成分が互いに機能を補完しあう、科学的根拠に基づいた処方。

・ 継続しやすさの追求：携帯性に優れた10gのスマートパックで、いつでもどこでも手軽にチャージ。

・ 幅広いライフスタイルに：会食やパーティーの前後に、日々の美容習慣に、大切な日のスペシャルケアに。

・ 妥協なき品質：厚生労働省「健康食品GMP」ガイドライン適合の工場で製造。

■ 商品概要

●商品名： GLUTA GOLD PREMIUM（グルタ ゴールド プレミアム）

●名称： 清涼飲料水

●発売日： 2026年3月16日（月）

●希望小売価格： 900円（税抜）/ 972円（税込）

●内容量： 10g（1包）

●主な配合成分（1包あたり）： グルタチオン（酵母エキス由来）500mg、馬肝臓エキス末 600mg、L-シスチン 600mg、生プラセンタ（SPF豚由来）50mg、ビタミンC 100mg、ビタミンD 10μg、NMN、バイオペリン（黒胡椒エキス由来）

●原材料名：酵母エキス末加工食品（国内製造）、馬肝臓エキス末、豚プラセンタエキス末、黒胡椒エキス末、β-ニコチンアミドモノヌクレオチド／L-シスチン、香料、酸味料、ビタミンC、セルロース、甘味料（ステビア、スクラロース、ラカンカ）、ビタミンD、（一部に豚肉・大豆を含む）

●販売チャネル： 公式オンラインストア、ECモール（Amazon、楽天市場、Q10 など）、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、エステサロン、美容クリニック等にて順次展開予定です。

●公式サイト：https://naturejapan.co.jp/product/

■ 新ブランド「GLUTA GOLD」について

「Give Life, Unfold True Aura（生命力を与え、真のオーラを解き放つ）」をコンセプトに誕生。単なる健康食品ではなく、人生の質そのものを高めるための「ライフスタイルパートナー」を目指し、科学的根拠に基づいた高品質なインナーケア製品を提案してまいります。

【会社概要】

■ 株式会社ナチュレジャパンについて

「理想的な現実世界を創造する」をビジョンに掲げ、お客様一人ひとりの理想的な現実を実現し、幸せで満足できる日々を過ごせるためのライフスタイルソリューションの企画、開発、製造、販売を行っています。私たちは、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、内側からの美と健康をサポートする製品を提供することを目指しています。

主な事業内容：

・ D2C事業

・ オリジナルブランドの企画・製造・販売

・ 健康食品及び化粧品のOEM仲介事業

・ 国内外卸事業

・ 上記に付帯する一切の業務

所在地： 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 2212

代表者： 代表取締役 橋本 真弘

電話： 03-6434-1173

URL：https://naturejapan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ナチュレジャパン 担当：橋本、小林、笠井

TEL：03-6434-1173

Email：info@naturejapan.co.jp