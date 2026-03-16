Almond SIM、楽天市場・Qoo10に公式ショップをオープン！最大50%OFFの記念セールを3月16日より開催
株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「AlmondSIM」は、2026年3月16日（月）より、国内最大級のECモール 「楽天市場」 および 「Qoo10」 に公式ショップを同時オープンいたしました。
これを記念し、人気のeSIMや日SIMカードが最大50％OFFとなる「新店オープン記念セール」を、2026年3月31日（火）までの期間限定で開催いたします。
■ 公式ショップオープンの背景
Almond SIMはこれまで、海外旅行や出張における「通信の不便さ」を解消するため、手軽に利用できるeSIMおよびSIMカードを提供してまいりました。この度、より多くのお客様に「安心・便利・安価」な通信環境をお届けするため、利用者の多い楽天市場とQoo10への公式出店を決定いたしました。
■ 新店オープン記念セール概要
- 開催期間：2026年3月16日（月）～ 3月31日（火）
- 対象商品：韓国eSIM、日本国内用SIMカードなど人気ラインナップ
- 特典：通常価格より最大50％OFF
■ 楽天市場店：注目のセール対象商品（一例）
楽天市場店では、長期利用に最適な日本国内用SIMや、春休みの韓国旅行にぴったりの無制限eSIMを特別価格でご提供します。
Almond SIM 楽天市場店：
https://www.rakuten.co.jp/almondsim/
楽天店舗
1. 日本SIM-IIJ docomo回線 180日間10GB
https://item.rakuten.co.jp/almondsim/iij180days10gb/
- 通常価格 2230円
- キャンペーン価格 1890円（15%OFF）
2. 日本SIM 楽天回線 360日間10GB
https://item.rakuten.co.jp/almondsim/rakuten36010-50gb/
- 通常価格 1980円
- キャンペーン価格 1540円（20%OFF）
3. 韓国 eSIM 3日間データ無制限
https://item.rakuten.co.jp/almondsim/korea2345unlimited/
- 通常価格 1380円
- キャンペーン価格 880円（約36%OFF）
4. 韓国 eSIM 2日間データ無制限
https://item.rakuten.co.jp/almondsim/korea2345unlimited/
- 通常価格 1360円
- キャンペーン価格 680円（50%OFF）
■ Qoo10店：注目のセール対象商品（一例）
Z世代を中心に人気のQoo10店では、韓国用通信アイテムを中心にラインナップを強化しています。
Almond SIM Qoo10店：
https://www.qoo10.jp/shop/bigconnect
Qoo10店舗
- 韓国 eSIM 無制限
https://www.qoo10.jp/g/1093694040
20%OFF
- 韓国 SIM 無制限https://www.qoo10.jp/g/1195332540
20%OFF
- 韓国 SIM 無制限https://www.qoo10.jp/g/1195330905
50%OFF
- 日本SIM 180日間10GBhttps://www.qoo10.jp/g/1194585447
10%OFF
■ 「Almond SIM」について
Almond SIMは、国境を越えるすべての旅行者に快適な通信環境を提供するブランドです。
- 手軽な開通：eSIMなら、送られてくるQRコードを読み込むだけで即日利用可能。
- 多様なプラン：数日の短期観光から、最大1年間の長期有効プランまで幅広く対応。
- グローバル対応：韓国、日本をはじめ、世界各国で利用可能なプランを展開しています。
今後は「楽天スーパーセール」や「Qoo10メガ割」などの大型イベントにも積極的に参加し、お客様の旅を彩るキャンペーンを実施してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社ビッグコネクト
所在地：東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル2階
AlmondSIM公式サイト
https://www.globalsimshop.com/jp
AlmondSIM公式instagram
https://www.instagram.com/aes.japan/
AlmondSIM公式TikTok
https://www.tiktok.com/@almondsim