【ジュエリー×音楽×ダンスが交差する一夜】VARIELLE × YonYon「Grace Collection」ローンチイベント、渋谷TRUNK(HOTEL)で開催
株式会社クロスフォー（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：内藤彰彦）が展開するジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」は、DJ／シンガーソングライターのYonYon氏とのコラボレーションを記念し、2026年3月20日（金）に 「VARIELLE × YonYon「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP」 をTRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）にて開催します。
当日はどなたでもご来場いただけるオープンイベントとして実施予定です。
本イベントでは、YonYonを中心に、様々なシーンで振付・演出・プロデュースなど多方面で活躍するダンサーUNOが率いるダンスユニット「in the mood」によるスペシャルコラボレーションライブが披露されます。
さらに、YonYonとゆかりのあるDJ陣も集結し、パーティー形式のDJパフォーマンスもお楽しみいただけます。
会場内では、今回のコラボレーションに関連した1DAY POP-UPも同時開催予定です。
ジュエリーと音楽、ダンスが交錯する特別な一夜を、ぜひ会場で体感してください。
【イベント趣旨】
VARIELLEが掲げるブランドコンセプト「多面性の祝福」と、DJ／シンガーソングライター／プロデューサーとして多彩に活動するYonYon氏が体現する“多面性（Facet）”が共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。
YonYon氏にとって初となるジュエリーデザインを通じて生まれたコレクション「Grace Collection」 は、“Grace（愛と感謝）”をテーマに、日々の感情や気分、さまざまなシーンに寄り添うジュエリーとして構想されています。
その世界観を、展示や販売にとどまらず、音楽とダンスによるライブ体験として表現。
音楽・ダンス・ジュエリーが交差する一夜として、そのメッセージをより立体的に体感できるイベントを目指します。
【開催概要】
VARIELLE × YonYon
「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP
◼︎日時
2026年3月20日（金） OPEN 18:00 / CLOSE 23:00
◼︎会場
TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）
◼︎形式
LAUNCH PARTY（DJ / LIVE / Dance）＋ 1DAY POP-UP
◼︎会場URL
https://catstreet.trunk-hotel.com/
【出演者】
◼︎LIVE
YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]
■in the mood
UNO / Arissa / AIRIN / KAIRI / Sienna / ユキノトゲピー
◼︎DJ
grooveman Spot / 牡蠣姫 (Rachel from chelmico) / SAYO / 矢部ユウナ / morothemoro
【TIME TABLE】
18:00-18:50 morothemoro
18:50-19:40 SAYO
19:40-20:30 矢部ユウナ
20:30-21:20 牡蠣姫 (Rachel from chelmico)
21:20-22:10 YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]
22:10-23:00 grooveman Spot
【入場方法】
自由入場（TRUNK(HOTEL)ラウンジ内にて開催／予約不要）
【コラボレータープロフィール】YonYon（DJ／シンガーソングライター／音楽プロデューサー）
プロフィール
音楽レーベルPeace Tree主宰。ソウル生まれ東京育ちというバックグラウンドを持ち、歌うDJとして幅広い世代に親しまれ、どこか聴きやすくかつ踊れる、エッジの利いたサウンドで多彩なBPMを縦横無尽にプレイするマルチアーティスト。ソングライティングも精力的に行い、ジャンル・言語の垣根を越えて直感的に組み立てていくそのリリックは、ポップで中毒性のあるグルーヴと裏腹なリアルでメッセージ性の強い言葉が世界中のリスナーを虜にする。
また、日韓のプロデューサーとシンガーを楽曲制作で繋ぐ〈The Link〉プロジェクトを経て、自身の音楽レーベル〈Peace Tree〉を設立。日本とアジア、ベッドルームとパーティーフロア、アンダーグラウンドとメインストリームと、さまざまなシーンの架け橋（BRIDGE）となり、全国各地を飛び回りながら、音楽を通して“愛と平和の木”を育み続けている。
コメント
Grace - 人生の輝く瞬間を押し花のように閉じ込めたコレクション
私は普段、歌やDJを通してメッセージを届けています。
そして今回初めて、ジュエリーという“形のあるモノづくり”を通して、人生の美しさを花びらのモチーフに落とし込み、表現しました。
やわらかな花びらが輝くストーンを包み込むデザインは、大切な日に花束を贈るように、春の新たなスタートをそっと祝福してくれます。
「Grace」という言葉に込められた、大きな愛と感謝のメッセージ。
その想いを、あなたのすぐそばに感じていただけたら嬉しいです。
確かな存在感を持ちながら、日常の装いにも特別な瞬間にも自然に寄り添い、あなたらしさをそっと映し出す。VARIELLE（ヴァリエル）とYonYon（ヨンヨン）による、特別なアートピース。
ぜひ手に取って、その輝きを感じてみてください。
【POP-UPについて】
イベント会場では、今回のコラボレーションの世界観を体験できる 1DAY POP-UP を同時開催予定です。
詳細なコラボレーション内容や商品情報については、後日発表予定の第2弾プレスリリースにて公開予定です。
【ブランド概要】
VARIELLE（ヴァリエル）は、宝石の街・山梨県甲府市で1980年に創業した株式会社クロスフォーが展開するジュエリーブランド。「多面性の祝福」をコンセプトに、OEMで培った高度な製造技術を背景とした品質と、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインを提案しています。
〈VARIELLE公式ECサイト〉
https://www.varielle.jp/
【本件に関するお問い合わせ先・取材依頼】
株式会社クロスフォー VARIELLE PR担当
E-mail：contact@crossfor.com
TEL：057-008-9640