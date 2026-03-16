【ジュエリー×音楽×ダンスが交差する一夜】VARIELLE × YonYon「Grace Collection」ローンチイベント、渋谷TRUNK(HOTEL)で開催

株式会社クロスフォー

株式会社クロスフォー（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：内藤彰彦）が展開するジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」は、DJ／シンガーソングライターのYonYon氏とのコラボレーションを記念し、2026年3月20日（金）に 「VARIELLE × YonYon「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP」 をTRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）にて開催します。

当日はどなたでもご来場いただけるオープンイベントとして実施予定です。



本イベントでは、YonYonを中心に、様々なシーンで振付・演出・プロデュースなど多方面で活躍するダンサーUNOが率いるダンスユニット「in the mood」によるスペシャルコラボレーションライブが披露されます。



さらに、YonYonとゆかりのあるDJ陣も集結し、パーティー形式のDJパフォーマンスもお楽しみいただけます。



会場内では、今回のコラボレーションに関連した1DAY POP-UPも同時開催予定です。



ジュエリーと音楽、ダンスが交錯する特別な一夜を、ぜひ会場で体感してください。



【イベント趣旨】

VARIELLEが掲げるブランドコンセプト「多面性の祝福」と、DJ／シンガーソングライター／プロデューサーとして多彩に活動するYonYon氏が体現する“多面性（Facet）”が共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。

YonYon氏にとって初となるジュエリーデザインを通じて生まれたコレクション「Grace Collection」 は、“Grace（愛と感謝）”をテーマに、日々の感情や気分、さまざまなシーンに寄り添うジュエリーとして構想されています。

その世界観を、展示や販売にとどまらず、音楽とダンスによるライブ体験として表現。

音楽・ダンス・ジュエリーが交差する一夜として、そのメッセージをより立体的に体感できるイベントを目指します。





【開催概要】

VARIELLE × YonYon

「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP



◼︎日時

2026年3月20日（金） OPEN 18:00 / CLOSE 23:00

◼︎会場

TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）

◼︎形式

LAUNCH PARTY（DJ / LIVE / Dance）＋ 1DAY POP-UP

◼︎会場URL

https://catstreet.trunk-hotel.com/





【出演者】

◼︎LIVE

YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]

■in the mood

UNO / Arissa / AIRIN / KAIRI / Sienna / ユキノトゲピー

◼︎DJ

grooveman Spot / 牡蠣姫 (Rachel from chelmico) / SAYO / 矢部ユウナ / morothemoro

【TIME TABLE】

18:00-18:50 morothemoro

18:50-19:40 SAYO

19:40-20:30 矢部ユウナ

20:30-21:20 牡蠣姫 (Rachel from chelmico)

21:20-22:10 YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]

22:10-23:00 grooveman Spot





【入場方法】

自由入場（TRUNK(HOTEL)ラウンジ内にて開催／予約不要）





【コラボレータープロフィール】YonYon（DJ／シンガーソングライター／音楽プロデューサー）

プロフィール

音楽レーベルPeace Tree主宰。ソウル生まれ東京育ちというバックグラウンドを持ち、歌うDJとして幅広い世代に親しまれ、どこか聴きやすくかつ踊れる、エッジの利いたサウンドで多彩なBPMを縦横無尽にプレイするマルチアーティスト。ソングライティングも精力的に行い、ジャンル・言語の垣根を越えて直感的に組み立てていくそのリリックは、ポップで中毒性のあるグルーヴと裏腹なリアルでメッセージ性の強い言葉が世界中のリスナーを虜にする。



また、日韓のプロデューサーとシンガーを楽曲制作で繋ぐ〈The Link〉プロジェクトを経て、自身の音楽レーベル〈Peace Tree〉を設立。日本とアジア、ベッドルームとパーティーフロア、アンダーグラウンドとメインストリームと、さまざまなシーンの架け橋（BRIDGE）となり、全国各地を飛び回りながら、音楽を通して“愛と平和の木”を育み続けている。





コメント

Grace - 人生の輝く瞬間を押し花のように閉じ込めたコレクション



私は普段、歌やDJを通してメッセージを届けています。

そして今回初めて、ジュエリーという“形のあるモノづくり”を通して、人生の美しさを花びらのモチーフに落とし込み、表現しました。

やわらかな花びらが輝くストーンを包み込むデザインは、大切な日に花束を贈るように、春の新たなスタートをそっと祝福してくれます。

「Grace」という言葉に込められた、大きな愛と感謝のメッセージ。

その想いを、あなたのすぐそばに感じていただけたら嬉しいです。

確かな存在感を持ちながら、日常の装いにも特別な瞬間にも自然に寄り添い、あなたらしさをそっと映し出す。VARIELLE（ヴァリエル）とYonYon（ヨンヨン）による、特別なアートピース。



ぜひ手に取って、その輝きを感じてみてください。





【POP-UPについて】

イベント会場では、今回のコラボレーションの世界観を体験できる 1DAY POP-UP を同時開催予定です。

詳細なコラボレーション内容や商品情報については、後日発表予定の第2弾プレスリリースにて公開予定です。



【ブランド概要】

VARIELLE（ヴァリエル）は、宝石の街・山梨県甲府市で1980年に創業した株式会社クロスフォーが展開するジュエリーブランド。「多面性の祝福」をコンセプトに、OEMで培った高度な製造技術を背景とした品質と、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインを提案しています。



〈VARIELLE公式ECサイト〉

https://www.varielle.jp/





【本件に関するお問い合わせ先・取材依頼】

株式会社クロスフォー VARIELLE PR担当

E-mail：contact@crossfor.com

TEL：057-008-9640