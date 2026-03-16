【ジュエリー×音楽×ダンスが交差する一夜】VARIELLE × YonYon「Grace Collection」ローンチイベント、渋谷TRUNK(HOTEL)で開催

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株式会社クロスフォー




株式会社クロスフォー（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：内藤彰彦）が展開するジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」は、DJ／シンガーソングライターのYonYon氏とのコラボレーションを記念し、2026年3月20日（金）に 「VARIELLE × YonYon「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP」 をTRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）にて開催します。
当日はどなたでもご来場いただけるオープンイベントとして実施予定です。



本イベントでは、YonYonを中心に、様々なシーンで振付・演出・プロデュースなど多方面で活躍するダンサーUNOが率いるダンスユニット「in the mood」によるスペシャルコラボレーションライブが披露されます。



さらに、YonYonとゆかりのあるDJ陣も集結し、パーティー形式のDJパフォーマンスもお楽しみいただけます。



会場内では、今回のコラボレーションに関連した1DAY POP-UPも同時開催予定です。

ジュエリーと音楽、ダンスが交錯する特別な一夜を、ぜひ会場で体感してください。




【イベント趣旨】


VARIELLEが掲げるブランドコンセプト「多面性の祝福」と、DJ／シンガーソングライター／プロデューサーとして多彩に活動するYonYon氏が体現する“多面性（Facet）”が共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。


YonYon氏にとって初となるジュエリーデザインを通じて生まれたコレクション「Grace Collection」 は、“Grace（愛と感謝）”をテーマに、日々の感情や気分、さまざまなシーンに寄り添うジュエリーとして構想されています。


その世界観を、展示や販売にとどまらず、音楽とダンスによるライブ体験として表現。
音楽・ダンス・ジュエリーが交差する一夜として、そのメッセージをより立体的に体感できるイベントを目指します。


【開催概要】
VARIELLE × YonYon
「Grace Collection」LAUNCH PARTY & 1DAY POP-UP

◼︎日時
2026年3月20日（金）　OPEN 18:00 / CLOSE 23:00



◼︎会場
TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京・渋谷）



◼︎形式
LAUNCH PARTY（DJ / LIVE / Dance）＋ 1DAY POP-UP



◼︎会場URL
https://catstreet.trunk-hotel.com/


【出演者】


◼︎LIVE


YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]



■in the mood
UNO / Arissa / AIRIN / KAIRI / Sienna / ユキノトゲピー



◼︎DJ


grooveman Spot / 牡蠣姫 (Rachel from chelmico) / SAYO / 矢部ユウナ / morothemoro



【TIME TABLE】


18:00-18:50　morothemoro


18:50-19:40　SAYO


19:40-20:30　矢部ユウナ


20:30-21:20　牡蠣姫 (Rachel from chelmico)


21:20-22:10　YonYon with "in the mood" [SPECIAL DJ LIVE & DANCE SET]


22:10-23:00　grooveman Spot




【入場方法】


自由入場（TRUNK(HOTEL)ラウンジ内にて開催／予約不要）


【コラボレータープロフィール】YonYon（DJ／シンガーソングライター／音楽プロデューサー）




プロフィール
音楽レーベルPeace Tree主宰。ソウル生まれ東京育ちというバックグラウンドを持ち、歌うDJとして幅広い世代に親しまれ、どこか聴きやすくかつ踊れる、エッジの利いたサウンドで多彩なBPMを縦横無尽にプレイするマルチアーティスト。ソングライティングも精力的に行い、ジャンル・言語の垣根を越えて直感的に組み立てていくそのリリックは、ポップで中毒性のあるグルーヴと裏腹なリアルでメッセージ性の強い言葉が世界中のリスナーを虜にする。

また、日韓のプロデューサーとシンガーを楽曲制作で繋ぐ〈The Link〉プロジェクトを経て、自身の音楽レーベル〈Peace Tree〉を設立。日本とアジア、ベッドルームとパーティーフロア、アンダーグラウンドとメインストリームと、さまざまなシーンの架け橋（BRIDGE）となり、全国各地を飛び回りながら、音楽を通して“愛と平和の木”を育み続けている。


コメント
Grace - 人生の輝く瞬間を押し花のように閉じ込めたコレクション

私は普段、歌やDJを通してメッセージを届けています。
そして今回初めて、ジュエリーという“形のあるモノづくり”を通して、人生の美しさを花びらのモチーフに落とし込み、表現しました。
やわらかな花びらが輝くストーンを包み込むデザインは、大切な日に花束を贈るように、春の新たなスタートをそっと祝福してくれます。
「Grace」という言葉に込められた、大きな愛と感謝のメッセージ。
その想いを、あなたのすぐそばに感じていただけたら嬉しいです。
確かな存在感を持ちながら、日常の装いにも特別な瞬間にも自然に寄り添い、あなたらしさをそっと映し出す。VARIELLE（ヴァリエル）とYonYon（ヨンヨン）による、特別なアートピース。

ぜひ手に取って、その輝きを感じてみてください。


【POP-UPについて】
イベント会場では、今回のコラボレーションの世界観を体験できる 1DAY POP-UP を同時開催予定です。
詳細なコラボレーション内容や商品情報については、後日発表予定の第2弾プレスリリースにて公開予定です。




【ブランド概要】
VARIELLE（ヴァリエル）は、宝石の街・山梨県甲府市で1980年に創業した株式会社クロスフォーが展開するジュエリーブランド。「多面性の祝福」をコンセプトに、OEMで培った高度な製造技術を背景とした品質と、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインを提案しています。

〈VARIELLE公式ECサイト〉
https://www.varielle.jp/


【本件に関するお問い合わせ先・取材依頼】


株式会社クロスフォー　VARIELLE PR担当
E-mail：contact@crossfor.com
TEL：057-008-9640