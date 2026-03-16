天神～福岡空港間を結ぶ特急バス路線の新設ならびにキャッシュレス割引の導入、一部路線バスにおける運賃改定について

西日本鉄道株式会社

西鉄バスグループでは、本年4月1日より １.「特急 天神～福岡空港線」の新設、２.キャッシュレス割引の導入、３.一部路線バスの運賃改定 の3つの施策を行います。

１. 「特急 天神～福岡空港線」の新設

インバウンド利用が増加している福岡空港国際線ターミナルと西鉄天神高速バスターミナルをノンストップで結ぶ特急バスを、1日17往復運行いたします。

２. キャッシュレス割引の導入

キャッシュレス決済の更なる推進を目的として、インバウンド観光客や来街者のご利用が多い3つの路線において、キャッシュレス決済（交通系ICカード・タッチ決済）でお支払いのお客さまを対象に、通常運賃よりも20円安くなる割引施策を実施します。なお、キャッシュレス割引の導入は当社グループ初となります。

３. 一部路線バスの運賃改定

のりばへの案内スタッフ配置など路線運営にかかるコストの増加を踏まえ、「博多駅～福岡空港国際線」および「太宰府ライナーバス『旅人』」の運賃改定を実施します。

福岡は「アジアの玄関口」として多くのインバウンド観光客や来街者が訪れており、今後も更なる増加が見込まれます。西鉄バスグループでは、こうした現状を踏まえ、福岡空港と天神・博多・太宰府の各エリア間の輸送力強化およびサービス向上に努めてまいります。

■ 「特急 天神～福岡空港線」 の概要

【路線名】 特急 天神～福岡空港線 【Airport Express】

【運行開始日】 2026年4月1日（水）

【運行区間】 西鉄天神高速バスターミナル⇔福岡空港国際線ターミナル

※途中バス停には停車いたしません

【所要時分】 約30～40分

【運行本数】 34便（17往復）/日

【運賃】 500円 (交通系ICカードをご利用の場合は、480円)

※クレジットカードはご利用いただけません。

※グランドパス、ホリデーアクトパスは、運賃の半額でご利用いただけます。

※ふくとくパス、エコルカード、ひるパスはご利用いただけません。

【車両タイプ】 高速バス（トップドア車両）

【定員】 55名 ※立席乗車はできません

【時刻表（平日）】

【時刻表（土日祝）】

※「特急 天神～福岡空港線」についての詳細は下記URLをご参照ください。

URL：https://www.nishitetsu.jp/bus/rosen/airportexpress

■キャッシュレス割引の概要

【実施日】 2026年4月1日（水）

【対象路線】

１.特急 天神～福岡空港線 【Airport Express】

２.博多駅～福岡空港国際線

３.太宰府ライナーバス『旅人』

【割引内容】

上記路線で、交通系ICカード、クレジットカード等（タッチ決済）をご利用の場合、大人20円、小児10円を割引いたします。

※車両運用の都合上、タッチ決済機器未搭載車両で運行する場合があります。

■一部路線バス 運賃改定の概要

【実施日】 2026年4月1日（水）

【対象区間・運賃】

※1 太宰府エリアでは、「大宰府政庁跡」、「太宰府市役所前」、「太宰府」の3バス停に停車します.

※2 太宰府ライナーバス『旅人』（大宰府政庁跡～太宰府間210円）、行先番号4-1番 宇美～太宰府線 （太宰府市役所前～只越間340円）