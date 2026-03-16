【界 秋保】宮城の“おいしい“を独創的にモダンに。春を告げる「伊達な茶会アフタヌーンティー」誕生

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星野リゾート

宮城の“おいしい“がぎゅっとつまった春の「伊達な茶会アフタヌーンティー」

宮城県仙台市の奥座敷・秋保温泉に佇む温泉旅館「界 秋保」にて、2026年4月1日から6月30日までの期間、宮城の“おいしい“を独創的にモダンに編みなおした、春の「伊達な茶会アフタヌーンティー」を提供します。昼下がりに、柔らかな光が差し込む「せせらきラウンジ」に、地元宮城のおいしいものが勢ぞろい。伊達政宗公が愛した「新しいものへの好奇心」をエッセンスに、みずみずしい春を味わうティータイムを提供します。



背景


長い冬を越えて、色彩がいっぺんに溢れ出す東北の春。界 秋保では、この愛おしい春の訪れを祝し、宮城の誇りと生産者の情熱を「いま」の感性で編み直したアフタヌーンティーを誕生させました。地域のストーリーをぎゅっと閉じ込めた、春の滞在を彩るとっておきです。


特徴１　いつの時代も愛される味をモダンにアレンジした界 秋保オリジナルの11品

ずんだモンブラン（中央）やティーツリーの春色スイーツ（上段）・伊達なモダンセイボリー（下段）が楽しめる　

アフタヌーンティーで提供される品々は、宮城の豊かな食材をフランス料理の技法で昇華させた、彩り豊かなラインナップです。和と洋が軽やかに重なり合う、春限定の味わいを多く取り揃えています。地元で長年愛されてきた味覚を、和紅茶やスパークリングに合うよう、軽やかに仕上げました。



【伊達なモダンセイボリー】以下一例


仙台麩のカナッペ：香ばしい仙台麩に、味噌漬けのクリームチーズと生ハムをオン。セルフィーユが春の香りを添えます。


笹かまぼことタラのブランダード：宮城ではおなじみの伝統の笹かまぼこと、クリーミーなタラのペーストが織りなすマリアージュ。ぷりっとした食感が楽しい、遊び心あふれる一品です。


リーフチュイルとサーモンムース：芽吹く葉を模したサクサクのチュイルに、ふんわりとしたサーモンムースを絞りました。軽やかな口当たりの中に広がる、サーモンの濃厚な香りがアクセントです。



【春色スイーツ】以下一例


ずんだモンブラン：仙台といえば「ずんだ」。春の芽吹きを思わせる鮮やかな緑のずんだクリーム。豆の香りがふわりと漂います。爽やかなクリームチーズとラズベリーもほどよいアクセントです。


桜と苺のベリーヌ：ぷるんとした桜のジュレと、弾ける苺の果実味、ミルクプリンが重なる、層の美しさも楽しむグラスデザート。


桜のタルト：桜の香りが引き立つ、桜餡を中に閉じ込めたタルト。ラズベリーパウダーの彩りと銀箔の煌めきを添え、春の訪れを祝うような一品に。



伊達なモダンセイボリー

春色スイーツ

特徴２　「土地の物語」があふれる、スパークリングとティーセレクション

ミガキイチゴのスパークリングワインとほうじ和紅茶

目の前に並ぶ繊細なスイーツやセイボリーを、さらに表情豊かに引き立てるのは、宮城の歴史や情熱を宿した乾杯とお茶。伊達政宗公ゆかりのストーリー、生産者の情熱、そして川のせせらぎが寄り添う静かな時間。これら3つのエッセンスが溶け合い、日常を忘れる特別なティータイムを彩ります。



【ミガキイチゴのスパークリングワイン】乾杯は、心弾むスパークリング


熟度や糖度を厳格にチェックし、一粒ひと粒を丁寧に磨き上げた「ミガキイチゴ」のスパークリングで華やかにスタート。微炭酸で、甘い一口は、まさに春の味。彩りゆたかなセイボリーやスイーツとも相性抜群です。震災から立ち上がった生産者の物語が重なる一杯が、心を前向きにしてくれます。


生産者：ミガキファーム（宮城県・山元町）https://migaki-farm.jp/



【kitaha-ほうじ和紅茶】スイーツに寄り添う、政宗公ゆかりのお茶


伊達政宗公が広めたとされる、石巻・桃生の茶畑から届くほうじ和紅茶「kitaha」。寒い土地で育った肉厚な茶葉を焙じた、香ばしくも優しい甘みが、ずんだや桜餡の豊かな風味にぴったり。最後の一口まで心地よい余韻が心を満たします。


生産者：Kitaha／お茶のあさひ園（宮城県・石巻市）https://kitaha.jp/



特徴3　1日4組限定、チェックイン前の静寂に浸る「せせらきラウンジ」

せせらきラウンジ

このアフタヌーンティーの舞台は、窓の外に芽吹きの森と名取川の清流が広がる「せせらきラウンジ」です。春らしい彩りと開放感に満ちた空間で、日常を忘れる贅沢なひととき過ごせます。



春の「伊達な茶会アフタヌーンティー」概要


期間：2026年4月1日～6月30日　※4月29日～5月6日は除く


時間：13:30～14:30


場所：せせらきラウンジ


含まれるもの：セイボリー・スイーツ（全11品）、kitaha-ほうじ和紅茶、ミガキイチゴのスパークリングワイン


料金：1名 6,000円（税込）


定員：1日4組10名まで


予約：公式サイトにて10日前までに要予約


対象：宿泊者限定



滞在スケジュール例


<1日目>


13:30 せせらきラウンジでアフタヌーンティー


14:30 客室へチェックイン


16:00 温泉いろは体験


17:00 ご当地楽「伊達な宴」で伊達政宗公の時代の宴を追体験


19:30 夕食「山海宝づくし会席」


21:30 温泉で疲れをいやして


<2日目>


8:00 朝食


11:00 チェックアウト



界 秋保（宮城県・秋保温泉）




仙台の奥座敷である秋保温泉に佇む温泉宿。目の前に広がる渓流や自然の風景を眺め、仙台藩の伊達政


宗公がもたらした、斬新で粋な文化から着想を得たおもてなしを楽しめます。



所在地：〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元平倉1番地


電話　：050-3134-8092（界予約センター）


客室数：49室


料金　：1泊35,000円～（2名1室利用時1名あたり、サービス料‧税込、夕朝食付）


交通　：JR仙台駅より車で約30分、仙台空港より車で約45分


URL　：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiakiu/



「界」とは


「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらし


い。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを


追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客


室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・


宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)の


リニューアルオープンを予定しています。


URL:https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/