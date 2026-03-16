おふろcafe ハレニワの湯に、埼玉県内30の酒蔵のお酒を集めました。おふろ上がりにゆったり堪能する「埼玉地酒飲み比べ」メニュー登場

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）では、埼玉県内30カ所の酒蔵の地酒を一堂に集めた「埼玉地酒飲み比べメニュー」を提供中です。

“地元・埼玉の魅力を再発見する”ことをテーマに、県内各地の酒蔵が手がける多彩な埼玉銘柄をすべて取り揃えました。山間部の清らかな水で仕込まれた銘酒、地域の風土を映した個性豊かな味わいなど、同じ「埼玉の酒」でありながらその表情は実にさまざまです。普段はなかなか出会えない銘柄や限定流通酒も含め、地域性あふれるラインナップをご用意しています。

気軽に試せる少量サイズから、しっかり味わえる一合サイズまで選ぶことができ、多彩な銘柄を自由に組み合わせて楽しめます。

さらに当館は23時間営業のため、電車や帰宅時間を気にすることなく、温泉やサウナでととのった後に、ゆっくりと地酒を楽しみ、朝まで滞在できることも大きな魅力です。お気に入りの1杯を見つけてみてください。

＜埼玉地酒飲み比べメニュー＞

提供場所：1F ベアーズカフェ

提供サイズと価格：

飲み比べセット

・60ml × 3種 980円

単品

・45ml 280円

・90ml 560円

・180ml 980円

（いずれも税込）

提供酒蔵：

菊泉/滝澤酒造、大手門/鈴木酒造、神亀/神亀酒造、高麗王/長澤酒造、桝川/川端酒造、武甲政宗/武甲酒造、越生梅林/佐藤酒造、金紋世界鷹/小山本家酒造、寒梅/寒梅酒造、鏡山/鏡山酒蔵、花陽浴/南陽醸造、秩父錦/矢尾本店、旭政宗/内気酒造、九重桜/大瀧酒造、豊明/石井酒造、帝松/松岡醸造、日本橋/横田酒造、天覧山/五十嵐酒造、文楽/北西酒造、亀甲花菱/清水酒造、白扇/藤崎縈兵衛、琵琶のさざ浪/麻原酒造、晴雲/晴雲酒造、直実/権田酒造、織星/丸山酒造、城址宴/藤橋藤三郎商店、天仁/横関酒造、力士/(株)釜屋、神の泉/東亜酒造

■おふろcafe ハレニワの湯

コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。

埼玉県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/