Vicor、自動車のイノベーションを推進するバスコンバータBCMで「2026年エレクトロニクス・エクセレンス・アワード」を受賞

Vicor株式会社

BCM6135は、電気自動車の電力供給ネットワーク（PDN）の軽量化・小型化・高効率を実現する、画期的な双方向800V-48V DC-DCコンバータです。コンパクトな形状により、電源システムの体積を約50%削減することが可能です。

※ 本リリースは、2026年3月12日（米国東部時間）に発表されました。

2026年3月12日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー -

Vicor Corporationは、Electronic Specifier社主催の「2026年エレクトロニクス・エクセレンス・アワード」の電源部門にて、同社のDC-DC双方向電源モジュール「BCM6135」が受賞したと発表しました。同賞は、エレクトロニクス分野において最も革新的で影響力のある成果を毎年表彰するものです。

高性能電源モジュールのリーディングカンパニーであるVicorは、同社のフラッグシップ製品である高電圧（800Vから安全超低電圧（SELV）の48V）対応のDC-DC電源コンバータ「BCM6135」により今回の受賞を果たしました。本車載グレード製品は、業界トップクラスの電力密度と、極めて高速な過渡応答特性を備えており、OEM・Tier-1メーカーにおいてこれまでにない電源設計の革新を実現しています。

本製品により、OEMやTier-1メーカーは、長年課題となっていたアクティブサスペンションの電源課題をはじめとする、難度の高い電源設計上の問題を解決できるようになりました。さらに、この小型で高性能なモジュールは、48Vゾーンアーキテクチャを採用した車両設計の最適化、60秒でのフロントガラスのデフロスト（除霜）を可能にするほか、48Vバッテリーの廃止を後押しし、大幅な省スペース化と車両の航続距離の延長を実現します。さらに、このコンパクトな形状により、電源システムの体積を約50%削減することが可能です。

「このたびの受賞を大変光栄に思います」 と、Vicorオートモーティブビジネス バイスプレジデントのPatrick Wadden氏は述べています。「BCM6135は、極めて高速な過渡応答性能と優れた電気性能が求められるアプリケーションに対応しており、前例のない電力密度を実現しています。その性能は他のDC-DCコンバータを大きく上回ります。特定の用途では、高電圧から低電圧への変換という自動車向けの厳しい電力要件を満たすことができる唯一の製品です。」

48Vアーキテクチャと高電力密度のDC-DCコンバータを組み合わせることで、市場で最小かつ最軽量のアクティブサスペンション電源システムが実現しました。高電圧から48Vへの変換と各車輪への電力供給に、Vicorの電圧変換比固定コンバータBCM6135（800Vから48V に変換するDC-DCバスコンバータ）が4つ使用されます。BCM6135は双方向電圧変換ができ、DC-DCコンバータの中で過渡応答が最も高速です。対称的に双方向の電力変換ができるため、DC-DCコンバータと接続すれば最適なエネルギー回生が可能です。

■ケーススタディ「アクティブサスペンションの長年の電力課題を解決する48Vと高電力密度のモジュール」https://www.vicorpower.com/ja-jp/resource-library/case-studies/hongfa

■Vicor 絶縁型電圧変換比固定DC-DCコンバータ「BCMシリーズ」

https://www.vicorpower.com/ja-jp/dc-dc/isolated-fixed-ratio/bus-converter-module

Vicor について

Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。

詳しくは、Vicorウェブサイト： www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicor、BCM(R)は、Vicor Corporationの登録商標です。

Vicor KK ソーシャルメディア: X (旧Twitter) - https://x.com/VicorKK

Electronic Specifierについて

Electronic Specifierはエレクトロニクス・エクセレンス・アワードを主催しており、同アワードはエンジニアリングの卓越性、イノベーション、そしてエレクトロニクスの未来を毎年称えるものです。Electronic Specifierのウェブサイト、ブログ、メールニュースレター、デジタルマガジンでは、新製品情報、事例研究、動画チュートリアル、ホワイトペーパー、技術データシート、ウェビナーなど、エンジニアがコンセプト開発から製造ラインへの移行を迅速に進めるために必要な情報 を提供しています。

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