10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」“ヘタミュ”シリーズ全97曲のダウンロード配信が決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ10周年を記念したアリーナLIVE

『10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」』が

2026年4月に開催されます。

アリーナLIVE公演の開催に合わせ、

“ヘタミュ”シリーズ全97曲のダウンロード配信が決定しました！

ダウンロード配信される楽曲は、

ミュージカル「ヘタリア～The world is wonderful～」（2021年上演）

ミュージカル「ヘタリア～The Fantastic World～」（2023年上演）

ミュージカル「ヘタリア～The glorious world～」（2024年上演）

ミュージカル「ヘタリア～A tender world～」（2025年上演）

新シリーズ4作品より95曲。

そして本アリーナLIVE公演開催に合わせて新録された

『地球まるっとフェスティバル～The World Concert ver～』と

アリーナLIVE新曲『ジェラート』を合わせた全97曲を一挙配信いたします。

さらに、シリーズ10周年を記念したコラボキャンペーンを多数実施。

『JR東海「推し旅」コラボ』、『10th Anniversary切手コラボグッズ販売』等、周年を盛り上げる企画が盛りだくさんとなっております。

『10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」』

東京公演は2026年4月18日（土）～4月19日（日）の２daysを京王アリーナTOKYOにて、神戸公演は2026年4月29日（水・祝）の1dayをGLION ARENA KOBEにて開催いたします。

10周年を迎えたミュージカル「ヘタリア」シリーズに引き続きご期待ください！

【公式サイト】https://musical-hetalia.com/

【公式X】@hetamu_official https://x.com/hetamu_official

（推奨ハッシュタグ：＃ヘタミュ）

【コピ-ライト表記】(C)日丸屋秀和／集英社・ミュージカル「ヘタリアWC」製作委員会

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ楽曲ダウンロード配信概要

◆配信開始日：2026年4月3日（金）

◆主な配信プラットフォーム： iTunes、mora、レコチョク、Amazonデジタルミュージック 等

◆配信楽曲

【ミュージカル「ヘタリア～The world is wonderful～」 song collection】

THE WONDERFUL SHOW／ローマ帝国／1.2 & 3 legged race 4 you／オーストリアさん／バラバラなドイツ／どう思う兄ちゃん？／大国の教え／てっぺんの景色／独立なんて許しませんの歌 featuring イギリス／パリ万博／渡る世間は列強ばかり ／ロマーノとスペイン親分、料理の歌／トマトパスタ／いつかの敗者復活戦の為に／ボルシチ／極寒列車がやってくる／ローマ爺ちゃんの背中／オーストリアＶＳプロイセン／日本の成長／最後の戦い／おかえり／地球まるっとフェスティバル～The world is wonderful ver～

【ミュージカル「ヘタリア～The Fantastic World～」 song collection】

お祭りをしよう！／こたつ／世界は未来のプロローグ／大国であるがため／モストデンジャラスデュオ／大きな国、小さな国／エロイムエッサイム／諸行無常のいろは歌／俺たちの東方見聞録／新・わざわざ歌にするほどでもない歌／日本の卒業／心にチューリップ／黒船来襲／日独伊の絆／迫られる選択／開国宣言／俺たちの世界／卓ミュ／中国との別れ／The Fantastic World Show／地球まるっとフェスティバル～The Fantastic World ver～

【ミュージカル「ヘタリア～The glorious world～」 song collection】

all roads lead to rome／世界の頂点／Session!!／フランスの道／グロブス（未完成）／ローマ5の夢枕／行進の歌 ／続・プロイセンの歌／「American hero2」&「心にチューリップ」 ／旧・あとは鐘を鳴らすだけ／世界は愛だ／ローマ爺ちゃん ／Rainy pain／新・100年レースの記憶／新しい風／さらばヴァチカン／耕せる土地を目指して／線を引こう／海上封鎖／失った羅針盤／イタリア先生のデザイン講義／ガソリンエンジンで行こう／孤独を走る背中へ／凱旋門をくぐり抜け／グロブス（完成)／俺とお前と地球とパスタ／地球まるっとフェスティバル～The glorious world ver～

【ミュージカル「ヘタリア～A tender world～」 song collection】

世界会議II／心の豊かさって？／北欧会議／オーロラのジャンプ台／強き国たち／結成！北欧ファイブ！！／北欧を知ってもらおう展／strength＆loneliness／幸せをみつけよう／頑張っている君へ／独りぼっちのアイスランド／北欧スイーツを作ろう／心の豊かさって？ リプライズver／小さな島国たち／辛・わざわざ歌にするほどでもない歌／パフィンの歌／クラーケンの歌／キャンドルを灯そう リハーサルver／幸せをみつけよう リプライズver／渡せなかった贈り物／北欧会議 リプライズver／キャンドルを灯そう／幻の氷像／本当の幸せはどこにある？／地球まるっとフェスティバル～A tender world ver～

【ミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」 song collection】

ジェラート／地球まるっとフェスティバル～The World Concert ver～

10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」アリーナLIVE概要

◆公演タイトル：10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～The World Concert～」

◆日程：

[東京公演] 2026年4月18日（土）～4月19日（日）

京王アリーナTOKYO（東京都調布市西町290-11）

[神戸公演] 2026年4月29日（水・祝）

GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市中央区新港町2番1号）

◆原作：「ヘタリア World★Stars」日丸屋秀和（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

◆構成・演出：吉谷晃太朗 ◆作詞協力：なるせゆうせい

◆音楽：tak、宮里豊 ◆振付：MAMORU ◆歌唱指導：水野里香

◆舞台衣装デザイン：新朋子（COMO Inc.） ◆衣装製作：COMO Inc. ◆ヘアメイク：西村裕司（earch）

◆カメラマン：金山フヒト（Xallarap） ◆宣伝美術：羽尾万里子（Mujina:art）

◆キャスト

イタリア役：長江崚行、ドイツ役：上田悠介、日本役：植田圭輔

アメリカ役：磯貝龍乎、イギリス役：廣瀬大介、フランス役：寿里、ロシア役：山沖勇輝、中国役：杉江大志

オーストリア役：ROU、スペイン役：山田ジェームス武（映像出演／4月19日昼夜のみ会場出演）、

プロイセン役：高本学、ロマーノ役：樋口裕太、オランダ役：磯野亨（映像出演）

フィンランド役：棟方翔也、スウェーデン役：塚本凌生、

デンマーク役：松井健太、ノルウェー役：新納直、アイスランド役：前田優輝

◆アンサンブル

伊東征哉、丸山武蔵、竹井弘樹、南舘優雄斗、平井颯太、志賀遼馬、

宮原龍平、古川左京、増田幸太、玉垣大知、渡邊気、松本惣己

◆ヘタミュ・フィルハーモニー楽団

Guitar：宮里豊、Guitar2：西川ノブユキ、Drums：奥村大爆発、Bass：よこやまこうだい、

Keyboard：鮎京春輝、Trumpet&Percussion：山縣賢太郎、1st.Violin：雨宮麻未子、2nd.Violin：大嶋世菜、

Viola：角谷奈緒子、Cello：原口梓

◆企画制作・プロデュース：4cu（Frontier Works Inc.）

◆LIVE制作：バンダイナムコミュージックライブ

◆主催：ミュージカル「ヘタリアWC」製作委員会

TICKET

チケット料金

16,000円（オリジナルペンライト付／全席指定 ・税込）

※未就学児入場不可 ※営利目的の転売禁止

※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良ほか天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルなど、事情の如何に関わらずチケットの変更・キャンセル・払い戻しは一切いたしません。ご了承の上、お買い求めください。

一般発売

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hetamu-twc/

ローソンチケット：https://l-tike.com/hetamu-twc/

イープラス：https://eplus.jp/hetamu-twc/

[チケットに関する問い合わせ] 公演事務局 0570-200-114（12:00～17:00 土日祝除く）

JR東海「推し旅」コラボ

ミュージカル「ヘタリア」シリーズ10周年を記念し、JR東海「推し旅」コラボ開催が決定！

春は「SPRING EDITION」、秋は「AUTUMN EDITION」と銘打ち、2シーズンに亘って開催いたします！

2026年は新幹線に乗って“ヘタミュ”を満喫しよう！

【SPRING EDITION期間】

2026年4月2日（木）～6月2日（火）

※「AUTUMN EDITION」の期間は後日公開いたします。

【コラボ内容】

★東海道新幹線車内限定「SPECIAL MOVIE」配信

★新幹線乗車証明でもらえるオリジナルクリアファイル

★直筆サイン入りオリジナルコラボポスター抽選キャンペーン

▼ヘタミュ×JR東海「推し旅」特設サイトはこちら

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/musical_hetalia_spring

ミュージカル「ヘタリア」オリジナルフレーム切手 発売中！

シリーズ10周年を記念して、“ヘタミュ”オリジナルフレーム切手を含むコラボグッズの発売が決定しました！

「オリジナルフレーム切手」の他、オリジナルコラボグッズが多数登場！

手紙がテーマの撮り下ろし写真を使用したグッズは必見。

【販売サイト】アニメイト通販(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=14619&nf=1&kw=%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%80%8C%E3%83%98%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%80%8D&spc=&scc=&ssy=&ssm=&sey=&sem=&ss=8&sl=0&nd%5B%5D=7)

発売元／販売元：ENGAWA株式会社 【本商品に関するお問い合わせ：support_y@engawa.global】

「ヘタリア」とは

原作は「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中、シリーズ累計90万部を突破した日丸屋秀和による人気コミック

『ヘタリア World★Stars』。

アニメ「ヘタリア World★Stars」も好評配信中の、いま大注目の国民性コメディーです。

４cu

『常に新しいものを自ら創り出し、好奇心を失わず探究し続け、変化を恐れず、信念をもって突き進む』

Frontier Works Inc.が手掛ける、舞台事業を中心とするブランド「4cu」です。

アニメやゲ-ムを原作とした舞台作品の企画・プロデュ-スをはじめ、LIVE、映像製作などを展開していきます。

●公式サイト：https://4cu-ent.com/

●公式X：@4cu_official（https://x.com/4cu_official）

●公式Instagram：4cu_official（https://www.instagram.com/4cu_official/）

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