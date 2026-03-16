こども達のミライへエールを！「キッザニア日本上陸 20 周年」

KCJ GROUP 株式会社

KCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）が 企画・運営を行う、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」は、2026 年 10 月 5 日に日本上陸 20 周年を迎えます。

2006 年の「キッザニア東京」開業以来、キッザニアはこども達が楽しみながら社会の仕組みを学ぶ 「エデュテインメント」の場を提供してまいりました。20 周年という大きな節目を迎えるにあたり、私たちは改めて、「すべてのこども達に最高のエデュテインメント体験を提供し、豊かな未来社会の発 展に貢献する」という企業パーパスを軸に、こども達ひとりひとりの夢が動き出し、「なりたい」と出 会う場所であり続けたいと願っております。

この想いを込めて、2026 年 4 月 14 日（火）よりアニバーサリー期間として、こども達の無限の可 能性を全力で応援するさまざまなイベントやプロジェクトを順次スタートいたします。

■キッザニア日本上陸 20 周年 施策概要

「キッザニア日本上陸 20 周年」キービジュアル１．「キッザニア 20th プロジェクト」

日本上陸 20 周年を機に、こども達の自由で創造性あふれるアイデアを、さまざまな企業・団体などと 連携しながら応援する新プロジェクト「キッザニア 20th プロジェクト」（以下、本プロジェクト）が 始動いたします。

体験施設の枠を越え、未来へのきっかけを見つける場所でありたいという想いから、こども達が抱く「なりたい」という気持ちに寄り添い、その第一歩を全力でサポートしてまいります。本プロジェクトでは、こども達の自由な発想によるアイデアを幅広く募集し、選出された 20 の入賞作品すべてを、キッザニアが全面的にサポートいたします。アイデアを深めるためのアドバイスや、企業・ 団体とのつながりをつくる機会の提供など、こども達の「なりたい」が動き出すきっかけを、さまざまな形で応援してまいります。

「キッザニア 20th プロジェクト」イメージ

募集期間：2026 年 4 月 14 日（火）～2026 年 6 月 30 日（火）

対象年齢：３～15 歳

応募方法：20 周年特設サイト内の専用フォーム

募集内容：こども達が抱く自由な「なりたい」を募集

※本プロジェクトの詳細は、2026 年 4 月中旬に公開予定の 20 周年特設サイトにて発表いたします。

２．20 周年アニバーサリーグッズ 順次発売

20 周年のロゴをあしらった、限定デザインのオリジナルグッズを販売いたします。20 年間の感謝を込 めて、アニバーサリー期間を彩る特別なアイテムが続々と登場いたします。

※ラインナップの詳細は、20 周年特設サイトにて順次発表いたします。

20 周年記念グッズ（イメージ）３．20 周年を彩る限定イベントが続々登場

アニバーサリーイヤーを盛り上げる特別な体験として、各施設で限定イベントを多数開催いたします。 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』とのスペシャルコラボレーション企画（キッザニア東京・2026 年 4 月実施予定）をはじめ、３施設（東京・甲子園・福岡）全体で 20 周年のワクワクをお届けしてまいります。

※各イベントの詳細は、決定次第、20 周年特設サイトにて順次発表いたします。