【王者級eスポーツ性能、ここに極まる】KTC、27インチWQHD 240Hzゲーミングモニター「H27E6S」を発売！

KTC科技日本株式会社

KEY TO COMBAT（KTC）は、eスポーツゲーマーに向けた新たなハイパフォーマンスモデルとして、27インチWQHDゲーミングモニター「H27E6S(https://amzn.to/3Pcn155)」を本日より発売いたします。本製品は、240Hz（オーバークロックで275Hz対応） の超高速リフレッシュレートとWQHD（2560×1440）の高精細画質を両立。Fast IPSパネルによる高速応答と、ハードウェアブルーライトカットによる目に優しい設計を融合し、競技性を追求しながらも長時間のプレイを快適に楽しみたいゲーマーに最適な一台です。発売を記念し、期間限定8％オフの特別価格25,740円にてご提供します。

■ 圧倒的な滑らかさと精細さが勝利を引き寄せる

H27E6S(https://amzn.to/3Pcn155)最大の特長は、業界トップクラスの240Hz（OC 275Hz）超高リフレッシュレートと1ms（GTG）の高速応答時間を実現したFast IPSパネルの採用です。FPSやMOBAなど、一瞬の動きが勝敗を分けるeスポーツタイトルにおいて、高速移動するオブジェクトの残像を大幅に低減。敵の動きをより早く、より正確に捉え、圧倒的なアドバンテージをもたらします。

さらに、27インチWQHD（2560×1440）解像度は、フルHDの約1.7倍の高精細画質を実現。ゲーム内の遠くの敵や細かなテクスチャまでくっきりと描写します。123％ sRGB色域ボリュームに対応し、豊かで正確な色彩表現が可能。eスポーツはもちろん、デザインや動画編集などのクリエイティブワークにも最適な、オールラウンドに活躍する一台です。

■ 長時間のプレイも快適に。目に優しい設計と充実の接続性

ハードウェアブルーライトカットとフリッカーフリー設計により、長時間のゲームプレイや作業でも目の疲れを大幅に軽減。集中力を途切れさせず、快適な環境でパフォーマンスを最大限に発揮できます。さらにAdaptive-Sync技術に対応し、画面のティアリングやスタッタリングを排除。すべてのシーンで非常にスムーズで没入感のある体験を提供します。

接続性も充実。HDMI 2.0×2（2560×1440@144Hz）とDisplayPort 1.4×2（2560×1440@240Hz、OC 275Hz）を装備し、PCはもちろんPS5やXbox Series Xなどの最新ゲーム機ともシームレスに接続可能です。スタンドは高低、回転、傾斜、ピボットに対応し、VESAマウントにも対応。あなたのプレイスタイルに合わせて最適な視野角を自由に構築できます。

■ 【比較で分かる】H27E6S(https://amzn.to/3Pcn155) vs H27E6(https://amzn.to/47O7ZZE)～あなたのプレイスタイルに最適な一台

■ モデル選択のアドバイス

H27E6S(https://amzn.to/3Pcn155)がおすすめな方：

240Hzの高リフレッシュレートで十分な滑らかさを求める方

コストパフォーマンスに優れたバランスの良いモデルを探している方

長時間のゲームや作業でも目に優しい設計を重視する方

PS5やXboxなど、HDMI2.1非対応のゲーム機も利用する方（HDMI2.0で十分）

H27E6(https://amzn.to/47O7ZZE)がおすすめな方：

300Hzの超高速リフレッシュレートで競技性を極めたいトッププレイヤー

HDMI2.1接続による最大帯域幅を活かしたい方

より高いピーク輝度を求める方

■ 製品概要

製品名：KTC H27E6S(https://amzn.to/3Pcn155) ゲーミングモニター

画面サイズ：27インチ

解像度：WQHD (2560×1440)

リフレッシュレート：240Hz (OC 275Hz)

応答速度：1ms (GTG)

パネル種類：Fast IPS

HDR規格：HDR400

色域：sRGB 100%、DCI-P3 95% (色域ボリューム123% sRGB)

主な特長：ハードウェアブルーライトカット、フリッカーフリー、Adaptive-Sync、スピーカー内蔵、RGBライト

主な接続端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2

調整機能：チルト、スイベル、ピボット、高さ調整

VESAマウント：対応 (100×100mm)

【購入はこちら】

期間限定8%オフ価格：25,740円（税込）

Amazon販売ページ：https://amzn.to/3Pcn155

【保証・サポート】

3年間の製品保証、12ヶ月の交換サービス

日本語による迅速なアフターサポート対応

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

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