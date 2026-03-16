オトナ女子に捧げるシチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」人気シリーズ「深夜残業」OMNIBUS STORY『狐塚柊編』(CV.皇帝)3月16日(月)より「ぼるコミ」にて先行配信！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」の人気シリーズ「深夜残業」より、深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY『狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～』（CV.皇帝）を、電子コミックストア「ぼるコミ」にて2026年3月16日（月）より先行配信開始いたしました。

「深夜残業」は、オフィスでの深夜残業をテーマに、オトナ同士の甘くスパイシーな恋愛を描いた人気シリーズです。今回は、皇帝さん演じる広告代理店営業部のエース・狐塚柊と過ごす、特別な1日を描いたオムニバス・ストーリーをお届けいたします。朝の何気ないひとときから、同じタクシーでの通勤、そして1日の終わりまで――恋人になった狐塚と過ごす1日を、ぜひシチュエーションボイスドラマにてお楽しみください。

店舗ごとに購入特典をご用意しているほか、本作の発売を記念して各配信ストアにて旧作セールを開催しております。「深夜残業 狐塚柊編」の本編ストーリーもお得にお楽しみいただけますので、ぜひ本作とあわせてお楽しみください。

「Queen Lily」では、今後も続々と新作のリリースを予定しております。これからも「Queen Lily」で、甘く濃密な恋愛ストーリーをお楽しみください。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)： https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY

『狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～』概要

タイトル：狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～

CV.皇帝

「ぼるコミ」先行配信日： 2026年3月16日（月）

他サイト事前販売開始日：2026年3月16日（月）

他サイト配信開始日：2026年3月30日（月）

販売サイト：ぼるコミ、DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤー

イラスト・企画制作・著作・販売：ボルテージ

ぼるコミでは25%OFFで販売しております！

（3月31日(火)23:59まで）

他販売サイトでは事前販売中は10％OFFにて販売しております。

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

※本CDの聴取は18歳以上を推奨しております。

＜トラックリスト＞

1_柊からの”おはよう”/ 2_柊と出勤 / 3_柊に慰められて… /

4_柊がいる家に帰宅/ 5_柊とお料理 / 6_お風呂で柊と / 7_柊と”おやすみ”

試聴：https://youtu.be/E1u1oTkCMSs

本編ストーリー

QueenLilyレーベルの大人気シリーズ「深夜残業」の登場キャラクターより、

狐塚柊とのとびきり甘くて楽しい1日を過ごせるオムニバス・ストーリーをお届け♪

柊に起こされたり、同じタクシーで会社へ行ったり、一緒にお風呂に入ったり…

柊からの愛情がたっぷりと感じられる1日を過ごしてみませんか？

＜キャラクター紹介＞

狐塚 柊（こづか しゅう） CV.皇帝

29歳

広告代理店営業部のエースで、貴女の先輩。不眠症な狐塚の添い寝係になったことをきっかけに、貴女と恋人関係に。狐塚からのプロポーズを経て、現在は同棲中。

店舗購入特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1540_1_1ce4386dac3f4c7a44c75d0cf5f9aa9f.jpg?v=202603160451 ]

「ぼるコミ」にて「深夜残業」シリーズ販売中！

「ぼるコミ」は、ボルテージが贈る“胸キュンチャージ(ハート)コミックストア”です。

「ぼるコミ」にて「深夜残業」OMNIBUS STORY『狐塚柊編』をご購入いただくと、特典ショートストーリー「朝の続き_狐塚編」(PDFファイル)をお楽しみいただけます。

「ぼるコミ」シチュエーションボイスドラマ販売ページ ：https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)

「ぼるコミ」公式X（＠vol_comic）：https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)

キャンペーン開催中！

深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY

「狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～」

25%OFF

Queen Lily最新作「狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～」の発売を記念してぼるコミでは期間限定で25%OFFで販売しております。お得に楽しめるこの機会をお見逃しなく！！

【開催期間】

開催中 ～ 2026年3月31日（火）23:59

各配信ストアにて新作配信記念セールを開催

本作の発売を記念して、「深夜残業」シリーズの対象作品をお得にお楽しみいただける旧作セールを開催いたします。ぜひこの機会にお楽しみください。

■ぼるコミ

＜対象商品＞

「深夜残業 Vol.6 ～イジワル先輩の愛玩取引～」

「深夜残業II ～イジワル先輩・狐塚柊のプロポーズ～」

＜セール期間＞

2026年3月30日(月)0:00～4月12日(日)23:59

＜割引率＞

35％OFF

■がるまに・ポケットドラマCD R・ステラワース

＜対象商品＞

「深夜残業II ～イジワル先輩・狐塚柊のプロポーズ～」

＜対象ストア＞

がるまに／ポケドラ／ステラワース

＜セール期間＞

2026年3月30日(月)0:00～4月12日(日)23:59

＜割引率＞

30％OFF

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」について

“日常にうるおいとスパイスを…。すべてのオトナ女子に捧げる極上の耳キュンストーリー ”をテーマに、現代を生きるオトナ女子に、非日常のときめきを与えるボルテージのシチュエーションボイスドラマレーベルです。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)：https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh(https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh)

『深夜残業』シリーズ

オフィスでの深夜残業をテーマに、オトナ同士の甘くスパイシーなストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『密室×豹変』シリーズ

密室になった途端に『豹変』する彼との甘く官能的なストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『誘惑悪魔』シリーズ

貴女を誘惑する悪魔との、非日常的な官能シーンと恋愛がお楽しみいただけるシリーズ

『豹変メガネ』シリーズ

厳しく冷徹な上司が眼鏡を取れば、セクシーな男に豹変しアナタに迫るストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『捏愛結婚』シリーズ

契約結婚をテーマに、夫を演じる彼との甘く切ない恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『お巡りさん』シリーズ

元ヤン警察官に一途に愛される初恋ラブコメディ作品

『大正艶慕』シリーズ

大正時代の恋をテーマに、時代の宿命に抗い真実の愛を見つける、情熱的な恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

「Queen Lily」注意事項

※全編ダミーヘッドマイクで収録しております。

※聴取は18歳以上を推奨しております。

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）