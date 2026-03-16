オトナ女子に捧げるシチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」人気シリーズ「深夜残業」OMNIBUS STORY『狐塚柊編』(CV.皇帝)3月16日(月)より「ぼるコミ」にて先行配信！

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株式会社ボルテージ


　株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」の人気シリーズ「深夜残業」より、深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY『狐塚柊 ～おはようからおやすみまで～』（CV.皇帝）を、電子コミックストア「ぼるコミ」にて2026年3月16日（月）より先行配信開始いたしました。



　「深夜残業」は、オフィスでの深夜残業をテーマに、オトナ同士の甘くスパイシーな恋愛を描いた人気シリーズです。今回は、皇帝さん演じる広告代理店営業部のエース・狐塚柊と過ごす、特別な1日を描いたオムニバス・ストーリーをお届けいたします。朝の何気ないひとときから、同じタクシーでの通勤、そして1日の終わりまで――恋人になった狐塚と過ごす1日を、ぜひシチュエーションボイスドラマにてお楽しみください。



　店舗ごとに購入特典をご用意しているほか、本作の発売を記念して各配信ストアにて旧作セールを開催しております。「深夜残業 狐塚柊編」の本編ストーリーもお得にお楽しみいただけますので、ぜひ本作とあわせてお楽しみください。



　「Queen Lily」では、今後も続々と新作のリリースを予定しております。これからも「Queen Lily」で、甘く濃密な恋愛ストーリーをお楽しみください。



シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)


シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)： https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)


ボルテージ　シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)



深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY　
『狐塚柊　～おはようからおやすみまで～』概要


タイトル：狐塚柊　～おはようからおやすみまで～


CV.皇帝



「ぼるコミ」先行配信日： 2026年3月16日（月）


他サイト事前販売開始日：2026年3月16日（月）


他サイト配信開始日：2026年3月30日（月）


販売サイト：ぼるコミ、DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤー



イラスト・企画制作・著作・販売：ボルテージ
ぼるコミでは25%OFFで販売しております！


（3月31日(火)23:59まで）


他販売サイトでは事前販売中は10％OFFにて販売しております。


※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。


※本CDの聴取は18歳以上を推奨しております。



＜トラックリスト＞


1_柊からの”おはよう”/ 2_柊と出勤 / 3_柊に慰められて… /


4_柊がいる家に帰宅/ 5_柊とお料理 / 6_お風呂で柊と / 7_柊と”おやすみ”


試聴：https://youtu.be/E1u1oTkCMSs






本編ストーリー


QueenLilyレーベルの大人気シリーズ「深夜残業」の登場キャラクターより、


狐塚柊とのとびきり甘くて楽しい1日を過ごせるオムニバス・ストーリーをお届け♪



柊に起こされたり、同じタクシーで会社へ行ったり、一緒にお風呂に入ったり…


柊からの愛情がたっぷりと感じられる1日を過ごしてみませんか？




＜キャラクター紹介＞


狐塚 柊（こづか しゅう） CV.皇帝


29歳


広告代理店営業部のエースで、貴女の先輩。不眠症な狐塚の添い寝係になったことをきっかけに、貴女と恋人関係に。狐塚からのプロポーズを経て、現在は同棲中。





店舗購入特典


[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1540_1_1ce4386dac3f4c7a44c75d0cf5f9aa9f.jpg?v=202603160451 ]


「ぼるコミ」にて「深夜残業」シリーズ販売中！

「ぼるコミ」は、ボルテージが贈る“胸キュンチャージ(ハート)コミックストア”です。



「ぼるコミ」にて「深夜残業」OMNIBUS STORY『狐塚柊編』をご購入いただくと、特典ショートストーリー「朝の続き_狐塚編」(PDFファイル)をお楽しみいただけます。






「ぼるコミ」シチュエーションボイスドラマ販売ページ ：https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)


「ぼるコミ」公式X（＠vol_comic）：https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)



キャンペーン開催中！


深夜残業シリーズ OMNIBUS STORY


「狐塚柊　～おはようからおやすみまで～」


25%OFF



Queen Lily最新作「狐塚柊　～おはようからおやすみまで～」の発売を記念してぼるコミでは期間限定で25%OFFで販売しております。お得に楽しめるこの機会をお見逃しなく！！



【開催期間】


開催中 ～ 2026年3月31日（火）23:59







各配信ストアにて新作配信記念セールを開催

本作の発売を記念して、「深夜残業」シリーズの対象作品をお得にお楽しみいただける旧作セールを開催いたします。ぜひこの機会にお楽しみください。



■ぼるコミ


＜対象商品＞
「深夜残業 Vol.6 ～イジワル先輩の愛玩取引～」
「深夜残業II ～イジワル先輩・狐塚柊のプロポーズ～」



＜セール期間＞
2026年3月30日(月)0:00～4月12日(日)23:59



＜割引率＞
35％OFF







■がるまに・ポケットドラマCD R・ステラワース


＜対象商品＞
「深夜残業II ～イジワル先輩・狐塚柊のプロポーズ～」



＜対象ストア＞
がるまに／ポケドラ／ステラワース



＜セール期間＞
2026年3月30日(月)0:00～4月12日(日)23:59



＜割引率＞
30％OFF







シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」について


“日常にうるおいとスパイスを…。すべてのオトナ女子に捧げる極上の耳キュンストーリー ”をテーマに、現代を生きるオトナ女子に、非日常のときめきを与えるボルテージのシチュエーションボイスドラマレーベルです。






シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)


シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)：https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)


ボルテージ　シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)


公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh(https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh)




『深夜残業』シリーズ


オフィスでの深夜残業をテーマに、オトナ同士の甘くスパイシーなストーリーをお楽しみいただけるシリーズ








『密室×豹変』シリーズ


密室になった途端に『豹変』する彼との甘く官能的なストーリーをお楽しみいただけるシリーズ




『誘惑悪魔』シリーズ


貴女を誘惑する悪魔との、非日常的な官能シーンと恋愛がお楽しみいただけるシリーズ






『豹変メガネ』シリーズ


厳しく冷徹な上司が眼鏡を取れば、セクシーな男に豹変しアナタに迫るストーリーをお楽しみいただけるシリーズ




『捏愛結婚』シリーズ


契約結婚をテーマに、夫を演じる彼との甘く切ない恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ




『お巡りさん』シリーズ


元ヤン警察官に一途に愛される初恋ラブコメディ作品




『大正艶慕』シリーズ


大正時代の恋をテーマに、時代の宿命に抗い真実の愛を見つける、情熱的な恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ




「Queen Lily」注意事項　


※全編ダミーヘッドマイクで収録しております。　


※聴取は18歳以上を推奨しております。



※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



ボルテージ会社概要


社名：株式会社ボルテージ


所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階


代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）