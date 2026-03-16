【2026年4月3日（金）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー（第28回）

リーガルテック株式会社

【開催概要】

第28回 知財×AIリーガルテックセミナー

■タイトル

技術はある。市場に出せるか？―R&D×知財活動で考えるクリアランス戦略―

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/7d4b123c-5f74-4c87-bdac-737e67ffd484@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d

■開催日時

2026年4月3日（金）16:00～17:00

■開催形式

オンライン開催（Microsoft Teams）

■参加費

無料（事前申込制）

■登壇者

玉利 泰成 氏（株式会社知財の楽校 代表取締役社長／株式会社Polyuse BizDev 知財戦略マネージャー）

平井 智之（リーガルテック株式会社 代表取締役CEO）

■対象

・R&D部門のご担当者様

・知財部門のご担当者様

・経営企画部門のご担当者様

■セミナー概要

本セミナーでは、技術を「市場に出す」段階で重要となるクリアランス戦略をテーマに掘り下げます。前回のセミナーをご覧になっていない方でもご理解いただける内容となっております。

研究開発は進んでいる。

製品化の検討も進んでいる。

では、その技術は、他社特許との関係の中でどのような位置にあるでしょうか。

クリアランス調査は、「製品化直前の確認作業」として扱われることが少なくありません。

しかし本来のクリアランスとは、単なる侵害回避のための手続ではなく、

他社特許を読み解き、自社技術との関係を整理し、事業としてどの選択肢を取るのかを判断するためのプロセスです。

本セミナーでは、研究開発に寄り添う知財戦略の体系化を進めてきた玉利泰成氏と、

AIを活用した特許分析の実装に取り組むリーガルテック株式会社 代表取締役CEO 平井智之が、対談形式でクリアランスの考え方を掘り下げます。

・他社特許は何を守ろうとしているのか。

・自社技術はどの部分で重なり得るのか。

・リスクはどの時間軸で顕在化し得るのか。

・設計変更、ライセンス、無効検討など、どの対応が合理的なのか。

クリアランスは、「止めるための調査」ではありません。

事業を前に進めるために、取り得る選択肢を整理するための議論です。

R&Dと知財が共通の前提を持ち、他社特許を“障壁”ではなく“情報”として捉える。

対談形式だからこそ見えてくる、思考整理と実務判断の両面からクリアランスを考える60分です。

■このセミナーで学べること

・クリアランス調査を「侵害回避」だけで終わらせない考え方

・他社特許を読み解き、自社技術との関係を整理する視点

・製品化に向けたリスクの見方と時間軸の考え方

・設計変更、ライセンス、無効検討などの実務的な対応判断

・R&Dと知財が共通の前提を持ち、事業の選択肢を考えるための視点

【登壇者紹介】

・玉利 泰成 氏（株式会社Polyuse 知財戦略マネージャー）

筑波大学大学院修了後、2014年4月出光興産株式会社入社。コーポレート知的財産部門で知財実務全般に従事。2021年2月副業で知財教育サービスの個人事業を開業し、2021年8月法人化（株式会社知財の楽校を設立）。2022年11月建設テックベンチャー株式会社Polyuseに入社。2023年10月株式会社知財塾の社外取締役に就任。 コーポレート知財、事業部知財、スタートアップ知財責任者という幅広い現場経験を有しており、副業で知財教育サービスの個人事業を開業。AI時代における知財人材のキャリアの可能性を広げるべく、コンテンツやコンサルティングの提供をしている。

・平井 智之 （リーガルテック株式会社 代表取締役CEO）

2018年 立教大学大学院法務研究科修了後リーガルテック株式会社に入社。法務部、第三者委員会や米国民事訴訟（eディスカバリ）関連事業を経て、リーガルテック株式会社 代表取締役CEOに就任。現在は代表取締役CEOとして特許AIツールの開発・セールス・マーケティング等事業全体をディレクション。